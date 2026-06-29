Tác giả cuốn sách đầu tiên về sửa chữa vợt pickleball tại Việt Nam: “Làm nghề tử tế quan trọng hơn việc sửa được bao nhiêu cây vợt"

SVO - Pickleball đang phát triển nhanh tại Việt Nam, kéo theo nhu cầu lớn về dụng cụ thi đấu. Tuy nhiên, lĩnh vực bảo dưỡng và sửa chữa vợt pickleball gần như còn bỏ ngỏ. Nhân dịp ra mắt cuốn sách “Hướng dẫn sửa chữa vợt pickleball (từ cơ bản đến chuyên sâu)”, phóng viên đã có cuộc trao đổi với anh Đinh Duy Khánh - đồng tác giả - về lý do viết sách, cơ hội nghề nghiệp và câu chuyện làm nghề một cách tử tế.

Vì sao các anh quyết định viết một cuốn sách về sửa chữa vợt pickleball – một chủ đề còn khá mới tại Việt Nam?

Anh Đinh Duy Khánh: Chúng tôi đến với ý tưởng này rất tự nhiên, từ quan sát thực tế. Pickleball đang phát triển nhanh, nhưng khi vợt gặp vấn đề, hầu hết người chơi chỉ có hai lựa chọn: tiếp tục dùng vợt xuống cấp hoặc thay vợt mới. Trong khi đó, rất nhiều lỗi hoàn toàn có thể xử lý nếu người chơi có kiến thức đúng.

Điều chúng tôi thấy thiếu nhất không phải là thợ sửa, mà là tài liệu hướng dẫn bài bản, dễ hiểu và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Cuốn sách ra đời để lấp khoảng trống đó.

Anh Đinh Duy Khánh giới thiệu một số kỹ thuật sửa vợt cơ bản tại buổi ra mắt sách Hướng dẫn sửa chữa vợt pickleball (từ cơ bản đến chuyên sâu)”.

Cuốn sách này hướng tới đối tượng nào, thưa anh?

Anh Đinh Duy Khánh: Chúng tôi xác định rất rõ đây không phải sách chỉ dành cho kỹ thuật viên. Cuốn sách có ba nhóm độc giả chính.

Thứ nhất là người chơi pickleball, muốn tự chăm sóc và bảo dưỡng vợt đúng cách. Thứ hai là những người muốn học sửa vợt, làm thêm hoặc tiến tới làm nghề. Thứ ba là các câu lạc bộ, cửa hàng, đơn vị đào tạo thể thao, cần một tài liệu chuẩn để tham khảo.

Chúng tôi cố gắng viết sao cho người chưa biết gì vẫn đọc được, nhưng người muốn đi sâu cũng có lộ trình rõ ràng.

Điểm khác biệt lớn nhất của cuốn sách so với các tài liệu kỹ thuật thông thường là gì?

Anh Đinh Duy Khánh: Chúng tôi không chỉ viết “cách sửa”, mà viết cả “khi nào nên sửa và khi nào không nên sửa”. Đây là điều rất quan trọng. Trong sách có nhiều “case study” thực tế, có những cây vợt chúng tôi chủ động khuyên người chơi không nên sửa, dù có thể kiếm tiền. Vì sửa sai không chỉ làm hỏng vợt mà còn ảnh hưởng tới an toàn người chơi. Chúng tôi cho rằng, làm nghề tử tế quan trọng hơn việc sửa được bao nhiêu cây vợt.

Theo các anh, sửa chữa vợt pickleball có thể trở thành một nghề nghiêm túc tại Việt Nam không?

Anh Đinh Duy Khánh: Chúng tôi tin là có, thậm chí là rất tiềm năng. Pickleball ở Việt Nam đang ở giai đoạn đầu, giống như tennis cách đây nhiều năm. Khi số lượng người chơi đủ lớn, những dịch vụ đi kèm như sửa chữa, bảo dưỡng, tư vấn dụng cụ sẽ phát triển theo. Vấn đề là phải làm nghề có chuẩn mực, có kiến thức và có trách nhiệm, chứ không phải sửa theo kiểu “thử – sai”.

Cuốn sách có định hướng gì cho những người trẻ muốn theo nghề này?

Anh Đinh Duy Khánh: Có. Chúng tôi dành hẳn một phần cho lộ trình 90 ngày, từ người chơi bình thường đến người có thể nhận sửa vợt một cách an toàn. Ngoài kỹ thuật, chúng tôi nhấn mạnh tư duy nghề, cách báo giá, cách giao tiếp với khách và cách xây dựng uy tín cá nhân. Chúng tôi muốn người trẻ hiểu rằng: đây không phải nghề làm giàu nhanh, nhưng là nghề có thể sống được, sống bền và sống có giá trị.

Thông điệp lớn nhất các anh muốn gửi gắm qua cuốn sách này là gì?

Anh Đinh Duy Khánh: Chúng tôi muốn nhấn mạnh ba điều. Một là, hiểu đúng về kỹ thuật để chơi thể thao an toàn hơn. Hai là, tiết kiệm và sử dụng dụng cụ thể thao bền vững hơn. Ba là, nếu làm nghề, hãy làm bằng sự tử tế và trách nhiệm. Cuốn sách này không chỉ dạy sửa vợt pickleball, mà mong muốn góp phần đặt nền móng cho một ngành nghề mới tại Việt Nam – nhỏ nhưng cần thiết.

Các anh kỳ vọng điều gì sau khi cuốn sách được phát hành?

Anh Đinh Duy Khánh: Chúng tôi kỳ vọng người chơi pickleball Việt Nam sẽ tự tin hơn trong việc chăm sóc dụng cụ của mình. Xa hơn, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người trẻ học nghề, làm nghề một cách nghiêm túc, để cộng đồng pickleball phát triển lành mạnh và bền vững.

Cảm ơn anh!