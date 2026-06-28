Khán giả chấm điểm 10 cho Concert Thanh xuân

SVO - Concert Thanh xuân 2026 bùng nổ bởi những màn trình diễn đỉnh cao mà còn để lại dư âm sâu sắc trong lòng khán giả. Sự giao thoa giữa các thế hệ, khâu tổ chức chuyên nghiệp và tinh thần tự hào dân tộc là những điểm sáng được hàng vạn người hâm mộ đánh giá cao.

Chiều 27/6, hàng vạn người đổ về khu vực Trường đua F1 - Mỹ Đình để đón xem concert Thanh xuân 2026.

Chị Đỗ Hải Yến (Trưởng phòng Giáo vụ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) cùng con gái đến tham dự concert Thanh xuân, sau đêm nhạc, chị Yến chia sẻ: “Đây là một đêm nhạc mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Điều đặc biệt không chỉ nằm ở quy mô sân khấu hay sự đầu tư của chương trình, mà là cách concert kết nối được rất nhiều thế hệ khán giả. Tôi đi cùng con gái và cảm thấy rất vui khi hai mẹ con có thể cùng chia sẻ một không gian âm nhạc, cùng hát, cùng cảm nhận những ca khúc gắn với tuổi trẻ, với tình yêu quê hương, đất nước”.

Bạn Vũ Quỳnh My, con gái chị Hải Yến (sinh viên năm hai - Đại học Kinh tế Quốc dân) đặc biệt ấn tượng với mạch cảm xúc xuyên suốt mà đêm diễn mang lại. Nữ sinh viên bộc bạch: “Mình thấy chương trình được tổ chức rất chỉn chu. Tiết mục khiến mình ấn tượng nhất là màn hát xẩm vì vừa mang đậm nét văn hóa truyền thống, vừa được dàn dựng hiện đại nên rất cuốn hút. Nghe những câu hát ấy, mình cảm thấy tự hào hơn về bản sắc dân tộc và nhận thấy thế hệ trẻ như mình cần có trách nhiệm gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa của đất nước”.

Hơn 20.000 khán giả tham dự concert Thanh xuân 2026.

Chị Hoàng Diệu Thuý - Phó Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương nhận xét: “Tôi đánh giá cao thiết kế sân khấu ấn tượng, trẻ trung cùng các hiệu ứng ánh sáng, pháo hoa phù hợp. Các ca khúc phù hợp với sinh viên và thế hệ trẻ, được dàn dựng công phu, bài bản, khơi dậy được lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc nhờ việc lồng ghép khéo léo các tư liệu hình ảnh vào các tiết mục.

Tiết mục tôi ấn tượng nhất là của Quang Hùng MasterD, từ giọng hát, phong cách biểu diễn đến dàn dựng đều tạo nên một tiết mục trọn vẹn. Ban tổ chức cũng rất chu đáo khi chuẩn bị đầy đủ nước uống, quạt tay và gậy cổ vũ".

Đêm nhạc bùng nổ với loạt tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết nối tinh thần yêu nước và khát vọng của thế hệ trẻ thông qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, khiến hàng vạn khán giả không thể ngồi yên.

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, khâu tổ chức bài bản cũng là một điểm cộng lớn trong mắt khán giả. Hai bạn trẻ Việt Thắng và Thu Hằng (23 tuổi, Hưng Yên) đến concert lúc 17 giờ, thời điểm hàng ngàn người đổ về Mỹ Đình, check in vào cổng. Việt Thắng đánh giá: “Chương trình được tổ chức rất chuyên nghiệp. Việc xếp hàng, đổi vé hay lúc ra về lấy xe đều nhanh chóng, không hề xảy ra tình trạng xô lấn. Âm nhạc thì thực sự đẳng cấp, 10 điểm. Mình đặc biệt yêu thích phần trình diễn của ca sĩ Hà Myo, âm nhạc quá độc lạ và sôi động, khiến tất cả mọi người đều phải đưa tay lên nhún nhảy và hò hét theo”.

Cùng chung sự hào hứng, bạn Phương Anh (24 tuổi, Hà Nội) không giấu được sự phấn khích trước những tiết mục hoành tráng. “Tuyến chương trình dẫn dắt cảm xúc rất tuyệt vời. Dàn ca sĩ chất lượng và mình thích nhất là màn trình diễn của ca sĩ Đông Hùng, giọng hát vô cùng nội lực. Không khí đêm nhạc làm mọi người đều muốn 'quẩy' hết mình. Mỗi lần tham dự một concert quy mô lớn và ý nghĩa như thế này, mình cảm thấy vô cùng tự hào khi thấy đất nước ngày càng phát triển, người dân có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với các chương trình văn hóa đẳng cấp và cùng cất vang những ca khúc ngợi ca đất nước. Nếu được chấm điểm, mình sẽ đánh giá 10 điểm cho chương trình vô cùng ý nghĩa này”, Phương Anh chia sẻ.

Khép lại một đêm diễn thăng hoa, Concert Thanh xuân không chỉ khẳng định vị thế của một đại nhạc hội quy mô, chuyên nghiệp mà còn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh kết nối những trái tim đồng điệu. Sự hài lòng, niềm hân hoan và sự tự hào đọng lại trong mỗi khán giả chính là minh chứng rõ nét nhất cho thành công của chương trình do Báo Tiền Phong tổ chức. Những cảm xúc rực rỡ này chắc chắn sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ, hứa hẹn tiếp tục mở ra nhiều sân chơi nghệ thuật đẳng cấp, mang đậm giá trị văn hóa và ý nghĩa cộng đồng dành cho giới trẻ trong thời gian tới.