Khởi động hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ từ quê hương Bác

SVO - Hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2026 khởi động tại Nghệ An sáng 16/5, mở đầu chuỗi hoạt động xuyên Việt hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Chương trình do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức tại Nghệ An, với sự tham dự của hàng nghìn hội viên, thanh niên.

Dự lễ có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An; anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện T.Ư Đoàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, hành trình năm nay gồm 7 chặng, tượng trưng cho 7 thập niên hình thành và phát triển của Hội LHTN Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu khởi động hành trình.

Xuất phát từ quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành trình sẽ đi qua các địa phương như Tuyên Quang, Điện Biên, Huế, Khánh Hòa, TP. HCM, Cà Mau trước khi khép lại tại Hà Nội vào tháng Mười.

“Mỗi chặng đường sẽ là cơ hội để thanh niên tìm hiểu lịch sử, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm”, anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Theo Ban tổ chức, các hoạt động trong hành trình tập trung vào giáo dục truyền thống, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng và chăm lo người dân vùng khó khăn.

Lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam cho rằng, việc chọn Nghệ An làm điểm khởi đầu mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội LHTN Việt Nam trao tặng 700 lá cờ Tổ quốc cho Hội LHTN tỉnh Nghệ An.

“Khởi hành từ quê hương của Bác, chúng ta nhắc nhở bản thân về trách nhiệm tiếp bước cha anh, gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp”, anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là khẩu hiệu mà cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, tinh thần dấn thân và trách nhiệm với cộng đồng.

Các hoạt động nổi bật trong chương trình.

Tại lễ khởi động, Hội LHTN Việt Nam trao tặng 700 bản đồ Việt Nam và 700 lá cờ Tổ quốc cho Hội LHTN tỉnh Nghệ An. Hội đồng Đội các cấp trao 9.500 lá cờ Tổ quốc tới 30 xã biên giới của tỉnh.

Nhiều hoạt động đồng hành cũng diễn ra trong ngày như rước đuốc thiêng từ Nhà thờ Bác Hồ, đồng diễn flashmob chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chiến dịch làm sạch biển tại Cửa Lò, khám bệnh cho ngư dân, khánh thành sân bóng chuyền thanh niên và chung kết giải pickleball “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.