Lộ diện nhiều điểm mới tại mùa giải Người dẫn chương trình sinh viên 2026

SVO - Danh sách thí sinh bước vào vòng tuyển chọn của chương trình đã được Hội Sinh viên TP. HCM thống nhất, đồng thời, nhiều dấu ấn mới của mùa giải năm nay cũng dần được hé lộ, với các chặng đào tạo, trải nghiệm thực tế và hoạt động truyền thông dành cho sinh viên yêu thích lĩnh vực dẫn chương trình, truyền thông số.

Với định hướng “tìm kiếm - đào tạo - thử thách - vinh danh”, The TVFACE University 2026 được xây dựng như hành trình dành cho những bạn trẻ đam mê dẫn chương trình, truyền thông và sáng tạo nội dung trong môi trường số.

Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi tìm kiếm gương mặt MC trẻ, chương trình hướng đến việc đào tạo toàn diện kỹ năng truyền thông đa nền tảng cho sinh viên thông qua các học phần thực tiễn, thử thách nghề nghiệp và trải nghiệm thực tế cùng chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông, sáng tạo nội dung.

Đại diện Thành Đoàn, Hội Sinh viên TP. HCM gặp mặt BTC 'The TVFACE University 2026'.

Theo đó, Hội Sinh viên TP. HCM đã chính thức thống nhất danh sách các ứng viên đủ điều kiện bước vào vòng casting. Đồng thời, Ban tổ chức cũng hé lộ nhiều điểm nhấn của mùa giải năm nay với “1 dấu ấn đặc biệt, 2 giai đoạn đào tạo, 3 trải nghiệm thực tế, 4 cột mốc truyền thông và 5 giá trị cốt lõi”.

Theo anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM, ngay từ vòng đăng ký, chương trình đã ghi nhận sự quan tâm lớn từ cộng đồng sinh viên khi thu hút thí sinh đến từ 28 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. HCM.

Anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM chia sẻ.

“Điều này cho thấy, lĩnh vực dẫn chương trình, truyền thông và sáng tạo nội dung đang ngày càng nhận được sự quan tâm của sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển mạnh mẽ của các nền tảng truyền thông mới”, anh Nguyễn Đăng Khoa chia sẻ.

Nhiều ứng viên tham gia chương trình cũng bày tỏ mong muốn được cất lên tiếng nói của sinh viên trẻ với tình yêu dành cho thành phố trong hành trình hướng tới Kỷ niệm 50 năm ngày TP. HCM vinh dự mang tên Bác.

Theo Ban tổ chức, The TVFACE University 2026 không chỉ là sân chơi dành cho các thí sinh tranh tài mà còn được kỳ vọng trở thành chuỗi hoạt động có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng sinh viên thành phố.

Nhiều sự kiện trong khuôn khổ chương trình dự kiến sẽ mở rộng để sinh viên các trường cùng tham gia, qua đó lan tỏa tinh thần sáng tạo, tri thức và những giá trị tích cực của người trẻ TP. HCM hôm nay.

Hành trình The TVFACE University 2026 dự kiến khép lại bằng đêm Chung kết được đầu tư quy mô vào đầu tháng 7/2026. Đây không chỉ là nơi vinh danh những gương mặt xuất sắc nhất mùa giải mà còn là sân khấu để sinh viên lan tỏa thông điệp nhân văn, tinh thần dấn thân và góc nhìn của thế hệ trẻ trong thời đại mới.