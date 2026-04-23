Cơ hội lên tàu giao lưu quốc tế cho thanh niên Việt Nam

SVO - T.Ư Đoàn vừa phát động tuyển chọn đại biểu tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 50, dự kiến diễn ra từ đầu tháng 1 đến đầu tháng 2/2027, mở ra hành trình trải nghiệm và kết nối khu vực cho giới trẻ.

SSEAYP là sáng kiến hợp tác giữa Nhật Bản và các nước ASEAN, nhằm tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên trong khu vực. Trải qua nhiều năm tổ chức, chương trình được xem là một trong những diễn đàn giao lưu thanh niên tiêu biểu, góp phần thúc đẩy hợp tác và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Theo kế hoạch, các đại biểu sẽ tham gia chuỗi hoạt động giao lưu, thảo luận chuyên đề, trải nghiệm văn hóa trên tàu và tại các quốc gia gồm: Campuchia, Malaysia, Philippines và Nhật Bản. Đây là cơ hội để đại biểu mở rộng tầm nhìn quốc tế, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm và khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa.

Đối tượng dự tuyển là công dân Việt Nam từ 18 đến 30 tuổi, có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo. Ứng viên cần có hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam; nắm được các vấn đề liên quan đến ASEAN, quan hệ Việt Nam – ASEAN, ASEAN – Nhật Bản, Việt Nam – Nhật Bản, đồng thời quan tâm đến các vấn đề thời sự khu vực và toàn cầu.

Bên cạnh yêu cầu về kiến thức và ngoại ngữ, chương trình cũng hướng tới những gương mặt trẻ năng động, có tinh thần hội nhập, sẵn sàng đại diện cho hình ảnh thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế.

Qua các mùa SSEAYP trước, nhiều đại biểu Việt Nam sau khi tham gia chương trình đã trưởng thành, giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực ngoại giao, giáo dục, doanh nghiệp và hoạt động xã hội. Không ít cựu đại biểu trở thành cán bộ Đoàn – Hội nòng cốt, chuyên gia trong các tổ chức quốc tế hoặc sáng lập các dự án cộng đồng có sức lan tỏa. Mạng lưới cựu đại biểu SSEAYP Việt Nam cũng duy trì hoạt động sôi nổi, thường xuyên triển khai các chương trình giao lưu, thiện nguyện và hợp tác quốc tế, góp phần tiếp tục lan tỏa giá trị mà chương trình mang lại.

Theo các cựu đại biểu, điểm đặc biệt của SSEAYP không chỉ nằm ở hành trình xuyên quốc gia mà còn ở môi trường “đào tạo mềm” cường độ cao, nơi người trẻ được rèn luyện kỹ năng tranh biện, tư duy đa chiều và năng lực làm việc trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Hạn nộp hồ sơ ứng tuyển đến 17h30 ngày 15/5/2026. Ứng viên đăng ký trực tuyến qua đường link do Ban tổ chức cung cấp.

Việc tham gia SSEAYP không chỉ là hành trình giao lưu, mà còn là cơ hội để mỗi đại biểu trở thành “đại sứ thanh niên”, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trẻ trung, năng động và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.