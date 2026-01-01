Khởi sắc năm mới cùng ‘Vision Board’ toàn diện của nữ sinh chuyên ngành Kinh tế Quốc tế

SVO - Nguyễn Dương Khánh Linh hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Tuy sinh năm 2005, nhưng nhờ học vượt một lớp từ tiểu học, cô học cùng khóa với các bạn sinh năm 2004. Khánh Linh không chỉ nổi bật với thành tích học tập đáng nể mà còn là một cá nhân năng động, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và có niềm đam mê lớn với kinh doanh và thiện nguyện.

Việc học vượt cấp từ nhỏ từng khiến Khánh Linh cảm thấy rụt rè và tự ti so với các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, với sự động viên và ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là ba mẹ, cô đã dần vượt qua những lo lắng và chứng minh được khả năng của bản thân.

Quyết định học vượt cấp, dù ban đầu mang đến những áp lực nhất định, đã trở thành động lực để Khánh Linh nỗ lực hơn nữa. Cô luôn cố gắng hết mình trong học tập và các hoạt động ngoại khóa, đồng thời trau dồi kỹ năng và kiến thức để theo kịp bạn bè. Sự nỗ lực này đã mang lại cho cô những thành công đáng tự hào.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành sinh viên Kinh tế Quốc tế, Khánh Linh từng là học sinh chuyên Văn của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Sự chuyển đổi này cho thấy sự đa năng và khả năng thích ứng cao của cô. Việc học chuyên Văn giúp Khánh Linh có nền tảng tư duy logic, khả năng diễn đạt tốt và sự nhạy bén trong việc nắm bắt thông tin – những yếu tố quan trọng cho sự thành công trong lĩnh vực kinh tế.

Trong suốt quá trình học tập tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Khánh Linh đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, khẳng định năng lực và sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Khánh Linh liên tục nhận được học bổng khuyến khích học tập trong nhiều kỳ học, minh chứng cho thành tích học tập xuất sắc và sự cố gắng không ngừng. Bên cạnh đó, cô còn đạt giải Ba Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường và giải Khuyến khích Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Viện, cho thấy khả năng nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề. Khánh Linh có 2 tác phẩm được đăng trên Tạp chí Công thương và trình bày tại Hội thảo Khoa học Quốc tế, chứng tỏ năng lực nghiên cứu chuyên sâu và khả năng đóng góp vào lĩnh vực khoa học.

Bên cạnh thành tích học tập, Khánh Linh còn là một đoàn viên, hội viên tích cực, tham gia nhiều hoạt động Đoàn - Hội và phong trào tình nguyện. Cô luôn tâm niệm "cho đi là nhận lại" và mong muốn đóng góp sức mình cho cộng đồng.

Từ Trung học phổ thông, Khánh Linh đã tham gia và là thành viên nòng cốt của CLB Thiện nguyện. Khi lên đại học, cô tiếp tục giữ vai trò Ủy viên Ban Thường Trực của Đội Sinh viên tình nguyện Đồng hương Vĩnh Phúc để có thêm nhiều cơ hội tham gia các hoạt động, chương trình tình nguyện lớn nhỏ. Đồng thời, Khánh Linh là thành viên Ban Điều Hành của CLB Doanh nhân Tương lai - Đại học Kinh tế Quốc dân - CFE. Tại đây, cô được trải nghiệm thực tế các dự án kinh doanh do sinh viên thực hiện, với doanh thu ấn tượng chỉ trong dịp Tết đạt trên 1 tỷ đồng.

Sự trưởng thành về nhận thức và ý thức trách nhiệm với xã hội được thể hiện qua việc Khánh Linh trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cô còn đảm nhiệm vai trò Lớp phó Chi đoàn Kinh tế Quốc tế CLC 64D, CTV Ban Tuyên Giáo - Đoàn Thanh niên - Đại học Kinh tế Quốc dân, là Đại sứ Truyền Thông của nhiều dự án và cuộc thi.

Những hoạt động này không chỉ giúp Khánh Linh rèn luyện kỹ năng, mở rộng kiến thức mà còn giúp cô trưởng thành hơn về nhân cách và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Sự nỗ lực và đóng góp của Khánh Linh đã được ghi nhận qua nhiều danh hiệu và khen thưởng như: Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố”, “Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, "Sinh viên khỏe cấp Thành phố”, "Có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên",...

Năm 2025 là một năm đầy dấu ấn trong hành trình trưởng thành của Khánh Linh. Cô đã không ngừng nỗ lực để theo đuổi các mục tiêu đã đặt ra và gặt hái được nhiều thành công.

Khánh Linh chia sẻ: "Năm vừa qua mình đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều để theo đuổi các mục tiêu bản thân đặt ra trước thềm năm mới 2025. Mình trong năm vừa qua là người luôn phấn đấu, tìm kiếm sự bận rộn, nắm bắt mọi cơ hội có thể để phát triển. Cố gắng multitask, đặc biệt nửa đầu năm: vừa đi làm full thời gian ngoại trừ giờ học vừa học thêm lớp ngoài giờ ngôn ngữ và kỹ năng mới nhằm trau dồi, phát triển bản thân".

Khánh Linh đã học hỏi được nhiều điều không chỉ trên giảng đường mà còn ở nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Trong các mối quan hệ, cô biết cho đi, thể hiện sự quan tâm và yêu thương với những người xung quanh nhiều hơn. Cô cũng có cơ hội đi làm ở tập đoàn lớn, tự kiếm thêm thu nhập, học ngôn ngữ mới và đạt được nhiều thành tựu.

Khánh Linh đã đạt được gần như trọn vẹn "vision board 2025" của bản thân, bao gồm: Đạt được một số danh hiệu nổi bật, đạt giải trong nghiên cứu khoa học, kết nạp trở thành Đảng viên, đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm học 2024 – 2025, GPA (4.0/4.0) và điểm rèn luyện (100/100) năm học 2024 - 2025 đạt tuyệt đối.

Những thành công này là minh chứng cho sự nỗ lực, quyết tâm và khả năng quản lý thời gian hiệu quả của Khánh Linh.

Khoảnh khắc khiến Khánh Linh cảm thấy thực sự "trưởng thành" là khi cô có thể dùng thu nhập của bản thân để mua quà cho ông bà, ba mẹ và dẫn gia đình tới Hội trường lớn của NEU xem mình được nhận khen thưởng. Đây là một khoảnh khắc ý nghĩa, thể hiện sự biết ơn và tình yêu thương của Khánh Linh dành cho gia đình.

Khánh Linh luôn đặt gia đình và những người thân yêu là ưu tiên số 1. Năm nay, cô dự định sẽ đón Tết Dương lịch bên cạnh gia đình. "Với bản thân mình đây là điều đặc biệt và trân quý nhất", cô chia sẻ.

Về kế hoạch cho năm 2026, Khánh Linh cho biết: Vì đang là sinh viên năm cuối, vậy nên cô dự định sẽ tham gia một công việc liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu hoặc kinh doanh và sau khi tốt nghiệp sẽ học lên cao hơn nữa, học thêm ngôn ngữ và trau dồi thêm nghiệp vụ. Bên cạnh đó, cô cũng dự định sẽ học cách yêu thương và chăm sóc bản thân cũng như mọi người xung quanh, học thêm nhiều kỹ năng mới qua trải nghiệm cuộc sống, đi du lịch.

Một câu nói yêu thích của Khánh Linh: "Dù cho cậu không phải bông hoa xinh nhất, nhưng nếu cậu là hoa nở giữa trời xanh, để ong lấy mật nuôi đàn, để gió mang hương đi xa thì cậu đã là một bông hoa rực rỡ nhất giữa cuộc đời này". Cô luôn sống không ngừng cố gắng, sống hết mình để không sống hoài sống phí. Đây là mục tiêu mà Khánh Linh luôn theo đuổi và là động lực để cô vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

(Ảnh: NVCC)