Tết Dương lịch 2026 của du học sinh Việt: Trải nghiệm mới, nỗi nhớ cũ

SVO - Tết Dương lịch với nhiều bạn trẻ Việt Nam du học ở nước ngoài không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là hành trình khám phá văn hóa đa dạng. Dù tìm thấy niềm vui trong những trải nghiệm mới mẻ, nhưng sâu thẳm trong lòng các bạn vẫn mang theo nỗi nhớ quê nhà, nhớ hương vị bánh chưng, mâm cơm sum họp và không khí Tết Việt đang đến gần.

Đào Việt Hà (sinh năm 2005) là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tin học và Vô tuyến điện tử Belarus.

Ngay từ đầu tháng 12, Minsk (thủ đô Belarus) đã rực rỡ sắc màu lễ hội: cây thông được trang trí khắp nơi, đường phố ngập tràn ánh đỏ vàng của những quả châu, cùng tuyết phủ trắng xóa tạo nên khung cảnh thơ mộng. Việt Hà cho biết vào dịp này hằng năm, nơi đây thường tổ chức chợ giáng sinh, ẩm thực đường phố, trò chơi ngoài trời và sự kiện đếm ngược chào năm mới sôi động tại quảng trường - nơi mọi người cùng nhau đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới, rồi cùng về quây quần bên mâm cơm gia đình trong ngày mồng 1.

Mong ước năm mới của Hà là thi thật tốt và có kỳ nghỉ hè trọn vẹn tại Việt Nam vào tháng 6 tới.

Nữ sinh chia sẻ: “Năm nay kỳ thi trùng với dịp lễ nên mình chỉ cho phép bản thân nghỉ ngơi vào đêm giáng sinh và giao thừa. Mình sẽ cùng bạn bè đi chơi, ngắm đường phố, đặc biệt là tận hưởng khoảnh khắc ăn thịt nướng nóng hổi và uống cacao dưới thời tiết âm độ trong đêm countdown. Thực ra với du học sinh như mình cũng như cộng đồng người Việt ở Belarus sẽ chú trọng Tết Nguyên đán truyền thống hơn. Bởi khi ấy, mọi người sẽ quây quần gói bánh chưng, làm nem cùng các món ăn truyền thống khác để cùng nhau đón giao thừa. Những buổi sum họp này phần nào giúp chúng mình vơi đi nỗi nhớ nhà và thêm gắn kết, đùm bọc lẫn nhau nơi đất khách.”

Nguyễn Anh Cương (sinh năm 2005) là sinh viên nghề ngành Điều dưỡng - Trường Medizinische Berufsfachschule St. Georg Leipzig, Đức.

Đây là lần thứ hai Cương đón năm mới ở Đức nhưng chàng trai vẫn không khỏi cảm thấy nhớ nhà, nhớ những ngày Tết về quê quây quần bên ông bà sau một năm học tập bận rộn. Điều may mắn là dù xa nhà, Cương vẫn có bạn bè đồng hành, cùng nhau tổ chức tiệc tất niên, đi xem pháo hoa và trao nhau lời chúc năm mới.

Ở thành phố Leipzig, cộng đồng người Việt còn có chùa Phước Nghiêm - nơi du học sinh như Cương thường lui tới vào dịp Tết để gói bánh chưng, cùng mọi người giữ gìn truyền thống. Nam sinh chia sẻ: “Mình thấy những hoạt động như vậy rất ý nghĩa với những người đang học tập và làm việc xa xứ, giúp chúng mình cảm thấy gần gũi hơn với quê hương, bởi dù đi đâu cũng sẽ luôn có người Việt, có tiếng Việt và có văn hóa, truyền thống Việt - điều mà mình luôn cảm thấy tự hào về những người con máu đỏ da vàng.”

Cương tham dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức lần thứ VI (nhiệm kỳ 2025-2027).

Kế hoạch của Cương là sẽ dành hai ngày nghỉ Tết Dương lịch để đón năm mới cùng bạn bè ở Đức. Ngoài ra, chàng trai cũng đã lên lịch gọi video về nhà để ăn Tết Nguyên đán online cùng gia đình, và không quên thưởng thức những hộp ruốc, hộp mắm tép do chính tay mẹ làm cho khi bố mẹ sang thăm Cương vào tháng 6/2025. Năm mới đến, Cương mong mình có nhiều sức khỏe để học tập và làm việc, tập trung cho kỳ thi Zwischenprüfung và lên kế hoạch cho chuyến về thăm nhà đầu tiên sau gần hai năm.

Lê Ô Na (sinh năm 2003) chụp cùng em trai trong buổi tốt nghiệp vừa qua tại Trường Đại học Northern Kentucky, Mỹ.

Đã quen với việc đón năm mới ở nước ngoài, mỗi năm Na lại chọn cùng bạn bè đi chơi và khám phá thêm một địa điểm mới để ngắm pháo hoa giao thừa. Na bày tỏ: “Với mình, cảm xúc luôn đan xen giữa niềm háo hức chào năm mới và nỗi nhớ nhà, nhớ người thân trong những năm đón Tết nơi đất khách. Năm nay, Tết Dương lịch đặc biệt hơn khi mình cùng bạn trai sẽ tự lái xe trong chuyến đi đường dài 5 ngày qua thác Niagara, tham quan New York và Pennsylvania.”

Trong năm 2026, Na đặt mục tiêu ổn định công việc và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tiếp tục theo học bậc thạc sĩ như mong muốn. Cô bạn kỳ vọng năm mới sẽ mang lại nhiều sức khỏe và niềm vui cho gia đình, đồng thời ấp ủ kế hoạch trở về thăm nhà sau thời gian dài xa quê.

Trần Thiên Ý (sinh năm 2003) vừa tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa tại Trường Đại học Northern Kentucky, Mỹ.

Thiên Ý nhận thấy dịp giáng sinh và Tết Dương lịch ở Mỹ cũng quan trọng không kém Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Những ngày này, phần lớn nơi ăn uống, vui chơi đều đóng cửa, thay vào đó, mọi người thường quây quần bên gia đình và người thân, tổ chức nấu ăn, trao đổi quà và đi thăm họ hàng gần xa.

“Những năm đầu mình còn buồn nhiều vì nhớ nhà, nhưng rồi mình được kết nối với những người bạn mới, với gia đình bản xứ và được đón nhận như một phần trong gia đình nên mình cảm thấy ấm áp hơn phần nào. Mình thấy ấn tượng khi Mỹ và Việt Nam dù có những nét văn hóa khác biệt, nhưng văn hóa nào cũng cần một dịp để kết nối gia đình, người thân và kéo mọi người gần lại với nhau.” - Thiên Ý chia sẻ.

Vì đã ghé thăm gia đình bản xứ trong dịp lễ Tạ ơn trước đó nên Tết Dương lịch năm nay, Ý chọn đi du lịch Toronto (Canada) để thăm bạn bè. Với Ý, những khoảnh khắc gặp gỡ trực tiếp luôn quý giá hơn những cuộc gọi qua mạng và sẽ thật vui khi được kết nối với những người bạn xa xứ ở một đất nước khác. Trong năm mới, Thiên Ý hy vọng bản thân sẽ sớm ổn định công việc và có thêm cơ hội khám phá nhiều nền văn hóa.

Dù ở bất cứ nơi đâu, mong rằng mỗi sinh viên xa nhà sẽ luôn giữ tinh thần lạc quan, kiên trì vượt qua khó khăn để học tập và làm việc thật tốt. Bước sang năm mới 2026, chúc cho các bạn trẻ sẽ có thêm nhiều sức khỏe, niềm vui, phấn đấu đạt được những mục tiêu đã đặt ra, đồng thời tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống của người Việt để luôn cảm thấy ấm áp và tự hào nơi đất khách.

Ảnh do nhân vật cung cấp