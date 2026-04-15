Nữ sinh Ngoại ngữ Kinh tế đi lên từ hoàn cảnh, chọn cách tỏa sáng bằng sự nỗ lực

SVO - Sinh ra trong một gia đình không quá khá giả, Ngô Thị Thanh Lam (sinh năm 2004), sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Khoa Ngoại ngữ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân luôn lấy sự hy sinh của gia đình làm động lực để vươn lên. Từ học tập, nghiên cứu khoa học đến những trải nghiệm thực tế, mỗi bước đi đều giúp cô trưởng thành và từng bước khẳng định bản thân.

Ngô Thị Thanh Lam (sinh năm 2004), sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Kinh tế Quốc dân – gương mặt tiêu biểu trưởng thành từ trải nghiệm và nỗ lực không ngừng.

Gia đình không khá giả, nhưng là động lực để không dừng lại

Sinh ra trong một gia đình không quá khá giả, Lam sớm ý thức được rằng mình không có nhiều lợi thế để lựa chọn một con đường dễ dàng. Khi nhiều bạn đồng trang lứa có thể vô tư tận hưởng cuộc sống sinh viên, cô lại phải học cách cân bằng giữa việc học, công việc làm thêm và những áp lực vô hình từ hoàn cảnh.

Tuy vậy, điều mà Lam luôn xem là may mắn lớn nhất chính là sự yêu thương, lo lắng và hy sinh của bố mẹ. Chính điều đó khiến cô không cho phép bản thân dừng lại. “Mình không thể chọn nơi mình bắt đầu, nhưng mình có thể chọn cách mình nỗ lực để đi tới đâu”, Lam chia sẻ. Đã có những lúc cô chạnh lòng khi nhìn bạn bè có thể thoải mái hơn, không phải lo nghĩ nhiều về tài chính hay định hướng tương lai. Nhưng thay vì để hoàn cảnh trở thành rào cản, Lam lựa chọn biến đó thành động lực. Với cô, mỗi sự cố gắng hôm nay không chỉ dành cho bản thân, mà còn để xứng đáng với những gì gia đình đã hy sinh.

Hành trình học tập và những dấu ấn từ sự bền bỉ

Không tự nhận mình là một “học bá”, Lam cho rằng hành trình học tập của mình là sự tích lũy từng bước. Ngay từ những năm học tại trường chuyên Bắc Ninh, cô đã là học sinh năng động, tích cực tham gia các hoạt động và sớm hình thành ý thức tự học. Bước vào môi trường đại học với nhiều thay đổi, Lam không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Tuy nhiên, thay vì chùn bước, cô dần học cách thích nghi, chủ động tìm phương pháp học phù hợp và đặt mục tiêu rõ ràng cho bản thân.

Ngô Thị Thanh Lam (thứ 2 từ phải qua) nhận bằng khen cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn.

Trong quá trình học tập, Lam ghi dấu ấn với Giải Nhất cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa Ngoại ngữ Kinh tế và Giải Ba cấp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2025. Bên cạnh đó, cô còn được khen thưởng là cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2023–2024. Không dừng lại ở đó, Lam còn là đồng tác giả các nghiên cứu về tác động của video TikTok đến hành vi tiêu dùng, được công bố tại Hội thảo quốc tế ICSEED 2025 và đăng tải trên Tạp chí Quản lý nhà nước. Ít ai biết rằng, khi bắt đầu, cô từng chỉ nghĩ “làm sao để qua môn là tốt rồi”. Nhưng chính sự kiên trì đã giúp Lam vượt qua sự do dự và đạt được những dấu ấn học thuật đáng kể.

Ngô Thị Thanh Lam ghi dấu ấn với Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa và cấp Trường năm 2025, đồng thời là tác giả các nghiên cứu được công bố tại hội thảo quốc tế và tạp chí chuyên ngành.

Ngô Thị Thanh Lam ghi dấu ấn với Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa và cấp Trường năm 2025, đồng thời là tác giả các nghiên cứu được công bố tại hội thảo quốc tế và tạp chí chuyên ngành.

Trưởng thành từ trải nghiệm, tỏa sáng theo cách riêng

Không chỉ gói gọn trong giảng đường, Lam chủ động tìm kiếm trải nghiệm từ rất sớm. Ngay từ năm nhất, cô đã bắt đầu giảng dạy IELTS để vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa có thêm thu nhập trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. Bên cạnh đó, Lam còn tham gia dẫn tour cho các chương trình của trường, thử sức trong vai trò phiên dịch viên tại hội nghị quốc tế và làm mẫu ảnh. Mỗi công việc, mỗi môi trường khác nhau đều mang đến cho cô những va chạm thực tế, giúp cô hiểu rõ hơn về bản thân và định hình con đường mình theo đuổi.

Thanh Lam với vai trò phiên dịch viên tại Student-led Conference.

Đặc biệt, trải nghiệm làm phiên dịch viên trở thành bước ngoặt quan trọng. Trong môi trường đòi hỏi phản xạ nhanh và khả năng xử lý tình huống linh hoạt, Lam không ít lần đối diện với áp lực. “Có những lúc mình không nghe kịp hoặc gặp từ chuyên ngành khó, cảm giác rất căng thẳng vì không có cơ hội sửa sai”, cô chia sẻ. Nhưng chính những thử thách đó lại giúp cô trưởng thành và tự tin hơn. “Chỉ cần mỗi ngày tốt hơn một chút, sống tử tế hơn một chút, thì đó đã là một hành trình đáng giá”, Lam chia sẻ.

Ngô Thị Thanh Lam (áo đỏ) tham gia dẫn đoàn Đại sứ quán Mỹ tham quan Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ngoài học tập, Thanh Lam còn thử sức với vai trò mẫu ảnh để có thêm thu nhập trang trải chi phí.

Việc cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò cũng khiến Lam không tránh khỏi những giai đoạn quá tải. Có lúc cô vừa học, vừa làm, vừa tham gia nghiên cứu, khiến bản thân mệt mỏi và từng nghĩ đến việc dừng lại. Trong những thời điểm áp lực nhất, gia đình trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp cô có thêm động lực để tiếp tục. Sự quan tâm, động viên từ bố mẹ không chỉ giúp Lam vượt qua áp lực mà còn nhắc cô nhớ về lý do mình bắt đầu.

Thay vì bỏ cuộc, Lam học cách sắp xếp thời gian, rèn luyện kỷ luật và chấp nhận rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng hoàn hảo. Với cô, “tỏa sáng” không phải là trở thành người nổi bật nhất, mà là không ngừng tiến bộ và sống xứng đáng với những gì mình đang có. Nhìn lại hành trình của mình, Lam cho rằng trưởng thành không phải là trở nên hoàn hảo, mà là biết hiểu bản thân, chấp nhận áp lực và kiên trì đi tiếp trên hành trình của riêng mình.

(Ảnh: NVCC)