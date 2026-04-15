Phạm Thái Bảo - Chàng đảng viên trẻ ghi dấu ấn với danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương

SVO - Theo học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM (UIT), Phạm Thái Bảo (sinh năm 2003) không chỉ tốt nghiệp loại Giỏi mà còn sở hữu 11 công trình nghiên cứu khoa học được công bố. Đồng thời, nam sinh ghi dấu ấn mạnh mẽ trong các hoạt động phong trào, được vinh danh là “Đảng viên trẻ tiêu biểu” cấp thành phố và đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2025.

Phạm Thái Bảo (sinh năm 2003) theo học ngành An toàn thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM.

Ngay từ những năm cấp ba, Phạm Thái Bảo đã là thành viên đội tuyển tỉnh tham gia kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Tin học. Niềm đam mê công nghệ cùng khát vọng tạo ra những sản phẩm mang giá trị thực tiễn đã thôi thúc Bảo lựa chọn theo học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nam sinh chia sẻ: “Mình thấy UIT là một môi trường học tập hiện đại, định hướng nghiên cứu rõ ràng và có cơ hội phát triển rộng mở. Đặc biệt, ngành An toàn thông tin đang ngày càng trở nên “hot” trong bối cảnh chuyển đổi số, nên mình quyết định theo đuổi lĩnh vực này với kỳ vọng có thể đóng góp vào việc đảm bảo an toàn cho hệ thống và dữ liệu.”

Bước vào giảng đường đại học, Bảo từng đối diện với không ít khó khăn, đặc biệt là sự thay đổi trong phương pháp học tập. Điều này đòi hỏi tính tự chủ và kỷ luật cao khiến chàng trai khá bỡ ngỡ trong việc cân bằng giữa việc học và các hoạt động khác. Thế nhưng, Bảo đã dần thích nghi bằng cách xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng, chủ động tìm tài liệu cũng như tích cực trao đổi với giảng viên và bạn bè. Nhờ đó, chàng trai từng bước cải thiện kết quả học tập và bắt nhịp tốt hơn với môi trường mới. Được biết, chàng trai có đến 11 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trong quá trình học tập tại UIT.

Thái Bảo trình bày báo cáo tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 7 về Phân tích Đa phương tiện và Nhận dạng Mẫu (MAPR 2024).

Theo Bảo, yếu tố quan trọng nhất để đạt kết quả tốt trong học tập và nghiên cứu chính là tinh thần tự học. Ngoài kiến thức trên lớp, nam sinh còn dành nhiều thời gian tìm hiểu thêm tài liệu chuyên ngành, cập nhật xu hướng mới, đồng thời chủ động liên hệ với giảng viên để tham gia các nhóm nghiên cứu khoa học. Chính môi trường nghiên cứu đã mang lại cho Bảo cơ hội tiếp cận sâu hơn với chuyên môn, rèn luyện tư duy nghiên cứu, khả năng giải quyết vấn đề và tạo nền tảng vững chắc cho những thành quả sau này.

Bên cạnh việc học, Bảo còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội như hiến máu tình nguyện, hội trại và hỗ trợ tổ chức các sự kiện dành cho sinh viên. Ít ai biết rằng Bảo đã sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay từ khi còn là học sinh và tiếp tục sinh hoạt Đảng ở môi trường đại học.

Thái Bảo năng nổ trong các hoạt động phong trào.

Nam sinh cho biết: “Những hoạt động này đã giúp mình thay đổi rất nhiều - từ một người khá rụt rè và ít nói, mình đã trở nên tự tin, cởi mở và năng động hơn. Là một đảng viên trẻ, mình coi đó vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm to lớn. Trong môi trường mới, mình nhận được sự hỗ trợ và định hướng sát sao từ Chi bộ, từ đó giúp mình có thêm động lực để phấn đấu, rèn luyện và hoàn thiện bản thân, cả trong học tập lẫn cuộc sống.”

Những nỗ lực ấy đã mang về cho Bảo hàng loạt thành tích ấn tượng: Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc đạt danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ 02 năm liên tục (năm 2024, năm 2025)” của UBND thành phố, giấy khen “Mỗi đảng viên trẻ, một việc làm tốt” của Đảng ủy ĐHQG-HCM, gương “Đảng viên trẻ tiêu biểu” cấp thành phố năm 2025.

Đặc biệt, chàng trai vinh dự là một trong những gương mặt được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2025. Bảo chia sẻ: “Đối với mình, danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực cá nhân, mà còn là niềm vui, niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè - những người luôn đồng hành và động viên mình trong suốt chặng đường đã qua. Đây là một dấu mốc ý nghĩa, khép lại hành trình đại học với nhiều cố gắng và kỷ niệm đáng nhớ, đồng thời cũng là động lực để mình tiếp tục phấn đấu trong chặng đường phía trước.”

Sau khi tốt nghiệp, Bảo mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học với định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tiễn, đặc biệt là trong lĩnh vực an toàn thông tin. Nam sinh hi vọng có thể đóng góp những giải pháp có giá trị, mang tính ứng dụng cao trong thời gian tới.

Nhắn gửi đến các bạn trẻ, Bảo bày tỏ: “Mình nghĩ rằng bên cạnh việc học, các bạn sinh viên nên tích cực tham gia các hoạt động phong trào để phát triển toàn diện kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ và tích lũy thêm nhiều trải nghiệm. Chính những điều đó sẽ khiến hành trình đại học trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn.”

