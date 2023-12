Không gian tưởng niệm của Moonbin ASTRO buộc phải đóng cửa vì những tin đồn sai sự thật này

SVVN - Công ty quản lý của ASTRO, Fantagio đã thông báo đóng cửa ngay lập tức không gian tưởng niệm dành cho Moonbin.

Vào ngày 3/12, công ty quản lý Fantagio của ASTRO đã đăng trên fancafe chính thức của nhóm: “Dựa trên ý kiến của AROHA (tên câu lạc bộ người hâm mộ chính thức của ASTRO), chúng tôi quyết định đóng cửa ngay lập tức Seonunsa Temple Moon Space (không gian tưởng niệm Moonbin) kể từ 8h tối ngày 3/12”.

Moon Space trước đây được đặt tại đền Gukcheongsa gần Namhansanseong, nhưng gần đây nó đã được chuyển đến đền Seonunsa và được khai trương vào ngày 2/12 dành cho những người hâm mộ Moonbin.

Tuy nhiên, những người hâm mộ khi biết về thông báo dời địa điểm đã dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ giữa Fantagio và đền Seonunsa và yêu cầu dừng việc trưng bày những món đồ yêu thích của Moonbin tại đền Seonunsa.

Người hâm mộ tuyên bố: “Fantagio thông báo rằng họ đang di dời không gian tưởng niệm của Moonbin vào sâu trong núi, cách Seoul hơn bốn giờ và sẽ trưng bày những món đồ yêu quý trong cuộc đời anh ấy. Fantagio đã ký thỏa thuận kinh doanh với đền Seounsa vào tháng 9/2023”.

Đáp lại những lời cáo buộc, Fantagio giải thích: “Fantagio chưa ký kết bất kỳ loại thỏa thuận hay hợp đồng nào với Seounsa và không có bất kỳ lợi ích tài chính nào. Lý do di dời Moon Space từ đền Gukcheongsa đến đền Seonunsa là do lo ngại về an toàn cho du khách vào mùa Đông và để lưu giữ một tấm bia tưởng niệm vĩnh viễn cho Moonbin. Chúng tôi quyết định di dời vì đền Gukcheongsa là một nhánh thuộc đền Seonunsa”.

Công ty giải thích thêm: “Các giám đốc điều hành và nhân viên của công ty chúng tôi đã đến Seonunsa và tự tay chuẩn bị cẩn thận không gian tưởng niệm trong vài ngày vì tình yêu dành cho Moonbin. Xin đừng bóp méo và kích động sai trái tình cảm của ban điều hành và nhân viên Fantagio đối với Moonbin. Chúng tôi sẽ có kế hoạch thực hiện hành động pháp lý mạnh mẽ chống lại việc lan truyền những tin đồn thất thiệt trong tương lai".