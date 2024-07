Không khí Olympic Paris 2024 qua ghi nhận của chàng du học sinh thạc sĩ từng là Quán quân một cuộc thi MC

SVVN - Sau một thời gian dài vắng bóng để ấp ủ và triển khai mục tiêu du học thạc sĩ tại “kinh đô ánh sáng”, Hoàng Nam, cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, Quán quân cuộc thi MC Tell Me By Your Voice 2022, đang được tận hưởng sức nóng của mùa Olympic Paris 2024.

Tình yêu với đất nước Pháp và thứ ngôn ngữ lãng mạn này đã được Nam ấp ủ từ khi là cậu học sinh chuyên Pháp tại trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Nhưng mãi tới khi cầm tấm bằng cử nhân xuất sắc trên tay với vô vàn thành tựu lớn nhỏ, chàng MC mới vững tâm gác mic để cắp sách dấn thân chinh phục đỉnh cao sự nghiệp con chữ tại Paris, Pháp. Chuyến đi lần này không chỉ đặc biệt về chí, mà còn về cả tâm. Ý chí đã có, cộng thêm tâm thế vững vàng khi Nam chọn thời điểm năm 2024 để đi du học, trùng với thời điểm mùa Thế vận hội lần thứ 23 được tổ chức tại Paris, Pháp. Tâm sự với chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, chàng trai đa tài, đa cảm này cho biết thật vinh dự và may mắn được sống trọn trong bầu không khí náo nhiệt, sôi động của một kỳ Thế vận hội ở xứ người. Không quá xa lạ với văn hóa của một đất nước phát triển bậc nhất thế giới, Nam vẫn không khỏi choáng ngợp trước quy mô tổ chức Olympic năm nay. Mang tầm vóc thế giới, nhưng Paris cũng khéo léo khoác lên mình tấm áo đầy sắc màu văn hóa trên nền Thế vận hội. Hầu hết các dịch vụ, phương tiện công cộng, cơ sở hạ tầng,... trên khắp cả nước nói chung và Paris nói riêng đều được khoác lên mình một diện mạo mới. Len lỏi dọc khắp trung tâm thủ đô, những tấm băng rôn, linh vật, khẩu hiệu chào mừng mùa giải phấp phới ngập tràn. Hiện hữu nhất là vòng tròn Olympic được treo trên thân tháp Eiffel, và 3 vòng Agitos của Paralympic được đính trên nóc của Khải Hoàn Môn. "Biểu tượng này mang ý nghĩa "Tôi chuyển động" trong tiếng Latin, thể hiện các giá trị của Paralympic: lòng dũng cảm, sự quyết tâm, cảm hứng và sự bình đẳng", Nam chia sẻ. Tuy vậy, cậu du học sinh vẫn có một chút tiếc nuối khi "trái tim" của thủ đô, nhà thờ Đức Bà vẫn chưa kịp đi vào hoạt động kể từ vụ cháy hồi năm 2019. Du khách có thể chứng kiến lại dáng vẻ ngày nào của công trình này khi mà phần mái và chóp đã được dựng lại như cũ. "Cũng rất may mắn khi hai năm trước, mình đã có dịp được tận mắt chiêm ngưỡng SEA Games lần thứ 31 được Việt Nam đăng cai", bồi hồi nhớ lại kỷ niệm cũ, Hoàng Nam thấy có sự khác biệt khá lớn trong quy mô tổ chức. Nếu SEA Games chỉ gói gọn trong khu vực ASEAN, quy mô nhỏ hơn với ít bộ môn thể thao hơn, thì Olympic mang tầm vóc thế giới, nơi hội tụ và giao lưu giữa vô vàn nền văn hóa và các bộ môn thể thao từ mới tới lạ. Breakdance là một ví dụ khi được góp mặt trong danh sách 32 bộ môn tại Olympic năm nay. Mặc dù đang trong kỳ thực tập, nhưng là Thế vận hội mùa hè, nên Nam cũng như hầu hết các bạn sinh viên khác đều đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình sau một năm học tập và làm việc vất vả. Với số lượng khách du lịch đông đảo dự kiến sẽ đến Paris, nhu cầu tuyển dụng việc làm trong hai tháng 7 và 8 tăng mạnh. Nhiều sinh viên sẽ chọn đi làm thay vì nghỉ lễ để tận dụng cơ hội này. "Một số ký túc xá trường học đã được trưng dụng để làm nơi lưu trú của cảnh sát, nhân viên tăng cường của các tỉnh và các quốc gia khác đến hỗ trợ. Riêng các vận động viên được xây riêng một khu đặc biệt được gọi là Làng Olympic đảm bảo cơ sở hạ tầng, vật chất cao nhất phục vụ cho việc nghỉ ngơi, an dưỡng trước và sau các trận đấu", Nam chia sẻ thêm. Trên nền không khí đầy rộn ràng ấy, vẫn có những điều cần lưu ý mà Hoàng Nam muốn gửi gắm tới các bạn, khi Paris đang mở cửa đón 15 triệu du khách. Giá vé tăng gấp đôi với các phương tiện công cộng, phí lưu trú cũng tăng phi mã. An ninh cũng là một thách thức lớn khi nạn móc túi vẫn luôn tồn tại trong nội bộ quốc gia. Nên hãy luôn cân nhắc kỹ về mặt tài chính, cẩn trọng về tính an ninh để chính bản thân và mọi người xung quanh có một kỳ nghỉ và một mùa Thế vận hội văn minh, lành mạnh và an toàn.