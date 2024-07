Nữ Đảng viên trẻ trường Báo tỏa sáng giành Quán quân Cuộc thi Tell Me By Your Voice mùa 3

SVVN - Lưu Hoài (sinh năm 2003) đến từ Thanh Hóa, đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Báo mạng điện tử tại Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mới đây, nữ sinh xuất sắc chinh phục ngôi vị Quán quân Cuộc thi Tell Me By Your Voice mùa 3. Thành công của Lưu Hoài không chỉ là một chiến thắng cá nhân mà còn là sự khẳng định sức mạnh của nỗ lực và đam mê.

Phá kén nhờ đam mê dẫn chương trình

Lưu Hoài đã trải qua một hành trình tự khám phá bản thân đầy thách thức và cảm hứng. Từ khi còn nhỏ, cô đã phải đối mặt với sự tự ti và nhút nhát. Tuy bố mẹ phải đi làm xa, nhưng với tình yêu thương và sự ủng hộ của bố mẹ giúp cô vượt qua khó khăn, dần trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Lưu Hoài đã tự lập từ sớm, biết giúp đỡ công việc nhà cùng ông bà, đồng thời cố gắng học tập và luôn là một trong những học sinh giỏi đứng top đầu lớp.

Trong quá trình tham gia các hoạt động tập thể Đoàn Đội ở trường và địa phương, Lưu Hoài đã được phát hiện năng khiếu về giọng nói và có thể trình bày các bài phát biểu tham luận cũng như làm MC dẫn dắt chương trình. Mỗi lần được thử sức trên sân khấu là mỗi lần cô thêm trăn trở vì đã bỏ lỡ nhiều cơ hội do không dám thử sức.

Quyết định chọn Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình của Lưu Hoài. Cô chọn ngôi trường này vì đây là môi trường năng động, giúp cô bước ra khỏi vùng an toàn và gạt bỏ sự tự ti đã “ám” mình bấy lâu, đồng thời cũng để thỏa đam mê của mình. Môi trường học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã giúp cô tự tin hơn, năng động hơn và quyết đoán hơn.

Cô không ngừng cải thiện bản thân bằng cách tự học hỏi và rèn luyện giọng nói cùng kỹ năng dẫn chương trình. Từ đó, Lưu Hoài đã lĩnh hội nhiều bài học quý báu và xây dựng được phong cách dẫn chương trình riêng biệt của mình, kết hợp giữa sự chuyên nghiệp và sự thân thiện, gần gũi.

Chinh phục ngôi vị quán quân Tell Me By Your Voice

Quyết định tham gia cuộc thi MC đầu tiên đã mang lại cho Lưu Hoài nhiều suy nghĩ và trăn trở. Tuy nhiên, với tình yêu và đam mê mãnh liệt, cô đã vượt qua mọi thử thách và nỗ lực hết mình.

Để chuẩn bị cho cuộc thi Tell Me By Your Voice, Lưu Hoài đã tự sắp xếp thời gian luyện tập hàng ngày, xem các chương trình phát sóng trực tiếp, nghe podcast, radio mỗi tối để học hỏi kinh nghiệm, luyện giọng và dẫn mỗi ngày.

Từ vòng sơ khảo đến bán kết và chung kết, mỗi buổi training với các khách mời, cô đều học hỏi triệt để và nhận về những lời khuyên quý giá từ các MC, phát thanh viên giàu kinh nghiệm.

Nữ sinh cho biết: “Điều mình tự tin nhất khi tham gia cuộc thi là tình yêu của mình dành cho giọng nói và phát thanh. Tuổi thơ, mình có ấn tượng đặc biệt với chiếc đài cassette và những thanh âm trên sóng radio mỗi khi nghe cùng ông nội. Mình đã dồn hết tâm thế và nỗ lực trong cuộc thi, mang đến những câu chuyện ý nghĩa qua "chiếc giọng yêu quý" của mình”.

Đêm chung kết, Lưu Hoài đã xuất sắc hoàn thành phần thi của mình, vượt qua thử thách dẫn nối và xử lý tình huống trực tiếp cùng MC Xuân Quỳnh, và giành được danh hiệu Quán quân. Cô chia sẻ rằng điều hạnh phúc nhất là giọng nói - người bạn đặc biệt đã được công nhận trên một sân khấu lớn, và những nỗ lực cùng tình yêu của cô đã được đền đáp trọn vẹn.

Tham gia tình nguyện: Hành trình của trái tim

Bên cạnh học tập, Lưu Hoài còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn Hội và Câu lạc bộ trong trường. Cô là Trưởng ban MC tại CLB Phát thanh Sóng trẻ, nơi cô có cơ hội rèn luyện và phát triển kỹ năng dẫn chương trình. Đồng thời, Lưu Hoài cũng là Trưởng Ban Truyền thông Chiến dịch Tình nguyện Hà Nội Ấm mùa 5 và Phó ban Truyền thông Cộng đồng Tuổi trẻ Sống Không Hối Tiếc. Những vai trò này không chỉ giúp cô phát triển kỹ năng giao tiếp và tổ chức, mà còn là cơ hội để cô đóng góp cho cộng đồng và học hỏi từ những người xung quanh.

Nữ sinh chia sẻ: “Mình rất vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, thường xuyên tham gia sinh hoạt Đảng cùng các thầy cô và đồng chí Đảng viên trong Chi bộ. Những buổi sinh hoạt Đảng, học Nghị quyết và tham gia các Hội thảo đã giúp mình nuôi dưỡng tình yêu đất nước, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, và hiểu sâu hơn về truyền thống văn hóa dân tộc”. Năm 2023, tại Học viện, Lưu Hoài đã đạt giải Triển vọng trong Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lưu Hoài không chỉ tập trung vào việc học và làm thêm, mà còn tích cực tham gia vào các hoạt động của CLB nghiệp vụ và đặc biệt là các hoạt động tình nguyện bên ngoài. Cô đã trở thành tình nguyện viên của SEA Games, tham gia những chuyến tình nguyện vùng cao, hiến máu, chủ nhật xanh, và các hoạt động chung tay vì môi trường. Mỗi hoạt động không chỉ giúp Lưu Hoài mở mang kiến thức, gặp gỡ nhiều bạn mới và có những trải nghiệm phong phú, mà còn làm tăng thêm tình yêu của cô đối với công việc tình nguyện.

Dần dần, Lưu Hoài nhận thấy rằng các hoạt động tình nguyện thực sự là nơi cô thuộc về. Tại đây, cô được sống đúng với bản thân, làm việc cùng những người có chung đam mê và khám phá nhiều vùng đất mới.

Gặp gỡ những mảnh đời đặc biệt trong mỗi chuyến đi đã giúp Lưu Hoài có thêm động lực cố gắng và trân trọng hơn cuộc sống mà cô đang có. Mỗi chuyến đi tình nguyện không chỉ là một hành trình về địa lý, mà còn là hành trình của trái tim, nơi cô cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của sự sẻ chia và tình người.

Nữ Đảng viên trẻ với nhiều thành tích nổi bật

Lưu Hoài không chỉ đạt được danh hiệu Quán quân tại Tell Me By Your Voice mùa 3, mà còn giành được nhiều giải thưởng khác như Giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc - Điểm đọc Việt Nam do tỉnh Thanh Hóa tổ chức, Giải thưởng thí sinh có giọng nói hay nhất tại cuộc thi On Mic For The Sea 2021, và Giải Nhất mục Video Radio tại cuộc thi Một đời ru con 2020.

Hiện tại, Lưu Hoài là cộng tác viên Đài PT-TH Hà Nội, Phát thanh viên kênh FM90 - Tin tức và Giao thông Hà Nội, Báo Công Thương và đồng thời phát triển nội dung trên kênh TikTok cá nhân.

“Mình cũng từng phát triển kênh TikTok với 1 kênh gần 200K follow và 1 kênh hiện tại đạt 54K follow. Mỗi công việc ở mỗi thời điểm lại cho mình những kiến thức và trải nghiệm khác nhau, giúp mình hiểu rõ hơn về giá trị của sự nỗ lực từng ngày.

Từ việc quản lý fanpage, sáng tạo nội dung đến làm cộng tác viên phát thanh viên, tất cả đều là những mảnh ghép quan trọng trong hành trình trưởng thành của mình. Những trải nghiệm này không chỉ giúp mình phát triển kỹ năng chuyên môn mà còn giúp mình nhận ra rằng, chỉ cần kiên trì và không ngừng cố gắng, mình sẽ luôn tiến về phía trước và đạt được những thành công xứng đáng” - Lưu Hoài chia sẻ.

Bên cạnh các hoạt động học tập và Đoàn - Hội, Lưu Hoài cũng không ngại làm thêm để tự trang trải học phí và chi phí sinh hoạt. Những trải nghiệm này không chỉ giúp cô có thêm thu nhập mà còn giúp cô rèn luyện sự kiên nhẫn, kỹ năng quản lý thời gian và hiểu rõ hơn về giá trị của lao động.

Định hướng phát triển thành phát thanh viên tài năng

Tình yêu với công việc phát thanh viên là nguồn động lực lớn nhất của Lưu Hoài. Cô không chỉ đam mê việc dẫn chương trình mà còn yêu thích việc tạo ra những nội dung có giá trị, mang lại những thông điệp tích cực và truyền cảm hứng cho người nghe. Lưu Hoài luôn tâm niệm rằng giọng nói có sức mạnh kết nối và lan tỏa, và cô mong muốn dùng giọng nói của mình để làm nên những điều tốt đẹp.

Trong tương lai, Lưu Hoài mong muốn trở thành một nhà sáng tạo nội dung, MC, phát thanh viên chuyên nghiệp, mang lại những chương trình chất lượng và ý nghĩa cho khán giả. Lưu Hoài cũng dự định học thêm để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời không ngừng trau dồi bản thân qua các khóa học và trải nghiệm thực tế.

Lưu Hoài luôn mang trong mình một thông điệp và nguồn cảm hứng sâu sắc dành cho các bạn trẻ. Cô thường chia sẻ câu nói của Arthur Ashe: “Hãy bắt đầu từ nơi bạn đứng. Dùng những gì bạn có trong tay. Làm điều bạn có thể!” Tuổi trẻ có hạn, nên khi có thể, hãy cho bản thân cơ hội được bắt đầu từ những điều mình có khả năng làm được.

Nữ sinh nhấn mạnh rằng, khi làm một việc với sự có tâm, lòng biết ơn và nỗ lực, đến một ngày chúng ta sẽ không cảm thấy tiếc nuối vì sự tự ti hay rụt rè nữa. Cô luôn phát huy sứ mệnh của mình với đam mê cùng sự biết ơn, trân trọng mỗi cơ hội và trải nghiệm mà mình gặp. Cô tin rằng việc sống đúng với bản thân và không ngừng nỗ lực từng ngày chính là chìa khóa để đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Những thành tích tiêu biểu của Lưu Hoài: • Đảng viên: Kết nạp Đảng năm 2021 tại trường THPT Hoàng Lệ Kha, Hà Trung, Thanh Hoá, kết nạp chính thức năm 2022 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền; • Trưởng ban MC: tại CLB Phát thanh Sóng trẻ; • Trưởng Ban Truyền thông: Chiến dịch Tình nguyện Hà Nội Ấm mùa 5; • Phó ban Truyền thông: Cộng đồng Tuổi trẻ Sống Không Hối Tiếc; • Cộng tác viên: Đài PT-TH Hà Nội, Phát thanh viên kênh FM90 - Tin tức và Giao thông Hà Nội; • Thành viên Ban Tổ chức, Đại sứ truyền thông cho nhiều Chương trình tình nguyện, thiện nguyện, phụng sự; Giải thưởng • Quán quân tại Cuộc thi Tell Me By Your Voice Mùa 3; • Giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc - Điểm đọc Việt Nam do tỉnh Thanh Hoá tổ chức; • Giải thưởng thí sinh có giọng nói hay nhất tại Cuộc thi “On Mic For The Sea” 2021; • Giải Triển vọng tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

(Ảnh: NVCC)