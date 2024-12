Không phải HIEUTHUHAI hay Anh Tú, nhân vật hot nhất đêm thứ 4 concert ‘Anh trai say hi’ là người này

SVVN - Cứ tưởng tâm điểm chú ý trong concert thứ 4 của 'Anh trai say hi' là các nam ca sĩ đình đám nhưng hoá ra một nhân vật khác bất ngờ nổi rần rần nhờ một tấm ảnh.

Những tưởng HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus hay Isaac sẽ là những cái tên được khán giả bàn tán, nhắc đến nhiều nhất ở concert thứ 4 của Anh trai say hivì đây là những nam thần đã đẹp trai lại còn nhiều fan. Ai ngờ Trấn Thành mới là nhân vật gây bão nhất đêm qua, chỉ từ một tấm ảnh mờ nhòe không qua chỉnh sửa do fan chụp lại.

Trong bức ảnh được chụp ở góc nghiêng, Trấn Thành đang dẫn chương trình với trang phục màu đỏ đậm không khí Giáng sinh. Chỉ có điều chiếc áo thun ôm cùng áo khoác ngắn đã làm lộ toàn bộ vòng bụng tròn xoe của nam MC, khiến cho cư dân mạng ngỡ ngàng khi phát hiện Trấn Thành tăng cân đáng kể và còn đua nhau chế ảnh từ bức ảnh này.

Bản thân Trấn Thành cũng dở khóc dở cười, thậm chí còn tự đăng lại bức ảnh "dìm hàng" bản thân này, tự nhận mình là ông già Noel đi phát quà. Nam MC còn than thở rằng, anh từng bị chỉ trích là chế giễu ngoại hình Đức Phúc, Phạm Anh Duy trong khi những người “body shaming” Trấn Thành lại không ai nói gì.

Trước khi trải qua cảm giác bị chê bai ngoại hình như thế này, Trấn Thành đã nhiều lần mắc lỗi mang nhược điểm của người khác ra để đùa vui. Có một lần, nam MC nói rằng Đức Phúc hợp làm con hải ly vì hàm răng cửa hơi to, và còn làm động tác nhại lại gương mặt Đức Phúc, khiến nam ca sĩ không thoải mái.

Một lần khác, Trấn Thành nhận xét miệng của ca sĩ Phạm Anh Duy rộng tới mức “một lúc táp hết ba chiếc hamburger”. Anh Duy khi ấy đã bảo vệ bản thân rằng “Đàn ông miệng rộng thì sang”, còn Trấn Thành bị khán giả phàn nàn là kém duyên, làm MC nhưng phát ngôn thiếu suy nghĩ, lấy ngoại hình người khác ra trêu chọc.

Có lẽ sau lần này, khi chính mình cũng là nạn nhân của “body shaming” thì Trấn Thành sẽ cẩn trọng hơn mỗi khi đề cập đến diện mạo, vóc dáng người khác.