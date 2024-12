Những điều độc đáo chỉ riêng concert ‘Anh trai say hi’ ở Hà Nội mới có

SVVN - Dù đây là đêm diễn thứ ba của concert 'Anh trai say hi', nhưng các fan vẫn ấn tượng vì rất nhiều điều độc, lạ mà ban tổ chức và các nghệ sĩ dành cho khán giả.

Khán giả Day-2 “phát hờn” với người xem Day-3

Trước khi ra Hà Nội, concert Anh trai say hi đã có hai đêm diễn ở TP. HCM và vì thế, không tránh khỏi những so sánh về sự khác biệt của các buổi diễn. Chẳng hạn như khán giả đã xem đêm thứ hai của concert đã đua nhau lên tiếng “khiếu nại” ban tổ chức thiếu công bằng.

Nếu như những người mua vé Day-2 chỉ được nhận vòng tay giấy, trời đổ mưa chỉ có áo mưa mỏng tang, đêm diễn thiếu mất anh trai NEGAV rồi còn xảy ra sự cố mất điện… thì sang tới Day-3, mọi thứ xịn xò hơn nhiều. Vòng tay vải in màu đẹp đẽ, trời đổ mưa thì các nhân viên nhanh chóng phát ô siêu to cho khán giả, NEGAV đã xuất hiện để cùng biểu diễn với các anh trai khiến cho những khán giả xem Day-2 không khỏi ghen tị.

Buổi tổng duyệt siêu ấn tượng

Dù đã biểu diễn hai đêm ở TP. HCM thì khi mang concert ra Hà Nội, các nghệ sĩ vẫn phải có buổi tổng duyệt trước khi trình diễn chính thức. Dàn anh trai đã luyện tập tới 4h sáng ngày thứ Bảy, 7/12 để đảm bảo mọi thứ diễn ra trơn tru, hoàn hảo nhất. Chi tiết này khiến khán giả hết lời khen ngợi tinh thần chuyên nghiệp của 30 anh trai, khi trước đó ai cũng bận rộn nhiều lịch trình và lộ rõ dấu hiệu thiếu ngủ.

Cũng trong buổi tổng duyệt này, các nghệ sĩ còn được đón tiếp những vị khách đặc biệt là NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông Trần Hướng Dương, ông Hà Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đến thăm, tặng hoa và gửi lời chúc concert thành công tốt đẹp.