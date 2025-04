Không phải Lee Jong Suk, Byeon Woo Seok mới là 'hoàng tử' trong lòng IU

SVVN - IU và Byeon Woo Seok đang khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' với câu chuyện tình lãng mạn giữa nữ thừa kế tài phiệt và hoàng tử.

Wife of a 21st Century Prince sẽ phát sóng dưới dạng phim truyền hình thứ Sáu - thứ Bảy trên MBC vào năm 2026. Đội hình diễn viên chính gồm IU, Byeon Woo Seok, Noh Sang Hyun và Gong Seung Yeon.

Wife of a 21st Century Prince là một bộ phim truyền hình lãng mạn lấy bối cảnh ở một phiên bản khác của Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến. Phim kể về câu chuyện tình yêu của Sung Hee Joo (IU), một nữ thừa kế tài phiệt có mọi thứ nhưng chỉ là thường dân về địa vị, và Lee Wan (Byeon Woo Seok), một hoàng tử không có gì, mặc dù là con trai của nhà vua.

Bộ phim do đạo diễn Park Joon Hwa chỉ đạo, người được biết đến với các dự án ăn khách như Rude Miss Young Ae, Let's Eat 1 và 2, What's Wrong With Secretary Kim, Alchemy of Souls và nhiều phim khác.