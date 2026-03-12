KTS Tiziano Vudafieri: Kiến trúc Việt Nam là 'sự pha trộn địa phương hóa mà châu Âu không thể sao chép'

Thảo luận về tương lai của ngành thiết kế trước sự bùng nổ của Trí tuệ Nhân tạo (AI), liệu máy móc có thay thế được các kiến trúc sư? KTS. Trung Mai khẳng định AI có thể tạo ra "hình dáng" (form) và "tính năng" (function), nhưng không bao giờ có thể tạo ra "tâm hồn" và "ý nghĩa" của kiến trúc. Đồng quan điểm, KTS. Vudafieri trích dẫn triết lý từ giới công nghệ Mỹ: "Máy tính không thể ngửi được một bông hoa hồng. Nó không có cảm xúc, không vui, không buồn, không biết đói khát. Cảm xúc là thứ duy nhất con người có để tạo nên những không gian thực sự mang tính kết nối".