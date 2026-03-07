Học sinh Hà Nội tìm hiểu khởi nghiệp từ cấp THPT

SVO - Học sinh nhiều trường trung học ở Hà Nội được tiếp cận kiến thức về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại hội thảo do Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở GD – ĐT Hà Nội tổ chức, ngày 7/3.

Chương trình “Hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ trung học phổ thông” nhằm giúp học sinh hiểu thêm về tư duy sáng tạo, kỹ năng khởi nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo các chuyên gia, Việt Nam có tiềm năng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp nhờ lực lượng thanh niên đông đảo và năng động. Tuy vậy, nhiều bạn trẻ khi bắt đầu khởi nghiệp vẫn thiếu kiến thức quản trị, kỹ năng biến ý tưởng thành sản phẩm và kinh nghiệm thực tiễn.

Vì vậy, việc tiếp cận tư duy đổi mới sáng tạo từ bậc trung học được cho là giúp học sinh sớm hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, định hướng nghề nghiệp và thích ứng với thị trường lao động đang thay đổi nhanh.

Hội thảo diễn ra tại xã Vân Đình,8 với sự tham gia của học sinh các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên thuộc cụm trường ở các huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa và Mỹ Đức.

Trao đổi với phóng viên, GS. TS Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, thế hệ trẻ sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

“Khởi nghiệp không nhất thiết bắt đầu từ những dự án lớn. Nhiều ý tưởng có thể xuất phát từ những vấn đề gần gũi trong cuộc sống”, GS. TS Nguyễn Thị Lan nói.

Những năm gần đây, Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên, như Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, theo Quyết định 1665 năm 2017 và chương trình hỗ trợ giai đoạn 2026 – 2035, theo Quyết định 336, ban hành tháng 2/2026.

Các chương trình này hướng tới việc trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, năng lực công nghệ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc trong thời kỳ số hóa.

“Em nhận ra nông nghiệp cũng có nhiều cơ hội phát triển và ứng dụng công nghệ. Qua chương trình, em có thêm định hướng cho việc chọn ngành học sau này”, Linh nói.

Tham gia hội thảo, Phạm Phương Linh - Trường THPT Ứng Hòa A cho biết, chương trình giúp em hiểu rõ hơn về các ngành học liên quan đến khởi nghiệp.

Theo thầy Nguyễn Nam Anh, đại diện trường THPT Ứng Hòa A, nhà trường đang đẩy mạnh các hoạt động giáo dục STEM, câu lạc bộ học thuật và trải nghiệm thực tế nhằm phát triển kỹ năng sáng tạo cho học sinh.

Trường cũng xây dựng quỹ học bổng hơn 1 tỷ đồng từ nguồn cựu học sinh để hỗ trợ và khuyến khích các em trong học tập, nghiên cứu.

Ông Nam Anh cho rằng, các hoạt động kết nối giữa trường phổ thông, đại học và chuyên gia sẽ giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận môi trường nghiên cứu, sáng tạo và khởi nghiệp sớm.