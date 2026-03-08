Nữ giảng viên Bách khoa gây sốt TikTok: 'Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư sinh lời nhất'

SVO - Đại học Bách khoa Hà Nội vốn nổi tiếng với môi trường học thuật kỹ thuật nghiêm túc, nhưng hình ảnh những nữ giảng viên hiện đại đang dần mang đến một làn gió mới đầy rạng rỡ. Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam đã có cuộc trò chuyện thú vị cùng TS Nguyễn Thị Vũ Khuyên - Giám đốc chương trình đào tạo Tài chính - Ngân hàng (Trường Kinh tế - Đại học Bách khoa Hà Nội) về bí quyết cân bằng giữa bục giảng, công việc kinh doanh và đam mê thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân.

Là một nữ giảng viên tại Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời vẫn giữ phong cách thời trang rất chỉn chu khi lên lớp, với cô việc chăm chút cho bản thân có ý nghĩa như thế nào?

Cô Vũ Khuyên: Với tôi, điều đó trước hết thể hiện sự tôn trọng, yêu thương bản thân và tôn trọng người đối diện. Đặc thù công việc của tôi là thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là sinh viên trẻ. Vì vậy, tôi luôn muốn tạo một ấn tượng tốt, mang đến một phong cách chỉn chu, trẻ trung để không khí lớp học không bị nhàm chán, thay vì chỉ bó buộc trong những trang phục truyền thống đơn thuần.

Mọi người xung quanh thường nhận xét thế nào về phong cách thời trang của cô?

Cô Vũ Khuyên: Mọi người hay đùa tôi là “nhạc nào cũng nhảy” vì phong cách khá đa dạng và... khó đoán. Tôi không đóng khung bản thân vào một phong cách nhất định. Việc chọn trang phục thường dựa vào tâm trạng và tính chất sự kiện. Nếu đi họp, tôi sẽ chọn đồ "formal" (trang trọng) hơn. Còn khi lên lớp, tôi ưu tiên sự trẻ trung nhưng vẫn giữ một sự kín đáo, có chuẩn mực nhất định của người giảng viên.

Cô Khuyên đang giảng dạy các môn Quản trị Rủi ro, Quản trị kinh doanh Ngân hàng thương mại, Thị trường chứng khoán, Bảo hiểm, Tài chính doanh nghiệp, Lý thuyết tài chính tiền tệ tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Cô từng du học Thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng tại Singapore và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành này tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Những video về phong cách thường ngày của cô từng “gây sốt” trên nền tảng TikTok. Cô có bất ngờ trước sự quan tâm này?

Cô Vũ Khuyên: Tôi khá là bất ngờ! Bình thường trên lớp, các bạn sinh viên cũng hay để ý và truyền tai nhau về phong cách của cô giáo. Nhưng khi những hình ảnh đó xuất hiện trên TikTok hay Facebook và nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều người, tôi thực sự ngạc nhiên xen lẫn niềm vui. Việc phong cách của mình được đa số các bạn sinh viên yêu thích là một nguồn động viên tinh thần rất lớn. Nó nhắc nhở tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, giữ sự chỉn chu và xuất hiện trong trạng thái năng lượng nhất, đẹp nhất mỗi khi bước vào lớp học.

Video về TS Nguyễn Thị Vũ Khuyên thu hút sự chú ý của cộng đồng sinh viên.

Sinh viên Bách khoa thường truyền tai nhau rằng cô chưa bao giờ mặc trùng đồ trong suốt một học kỳ. Thực hư của câu chuyện thú vị này là như thế nào thưa cô?

Cô Vũ Khuyên: (Cười) Thực ra là không phải đâu! Bí quyết của tôi nằm ở cách phối đồ. Tôi thường xuyên “đảo” các món đồ, thay vì mặc lại nguyên một bộ cố định. Thường trong một kỳ học, tôi sẽ cố gắng làm mới cách phối trang phục để các bạn sinh viên trong cùng một lớp không có cảm giác hình ảnh của cô bị lặp lại hay nhàm chán.

Nhiều người cho rằng phụ nữ bận rộn thì khó có thời gian quan tâm đến ngoại hình. Cô đánh giá sao về tầm quan trọng của việc “đầu tư cho bản thân”?

Cô Vũ Khuyên: Nhiều người coi việc chăm chút ngoại hình khi bận rộn là phù phiếm hay tốn thời gian. Nhưng với tôi, đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư sinh lời nhất!

Khi soi gương và thấy phiên bản tốt nhất của mình, bạn sẽ tự nhiên toát ra sự tự tin trong từng lời nói, cử chỉ. Đặc biệt khi đứng lớp, sự tự tin và thần thái đó sẽ tạo nên sức hút rất lớn. Tôi quan niệm mặc đẹp không nhất thiết phải mặc đồ đắt tiền, đôi khi chỉ là những món đồ có giá “học sinh, sinh viên” nhưng được phối hợp khéo léo, cộng với sự tự tin từ bên trong cũng đủ tạo nên phong cách riêng.

Đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò, làm thế nào để cô luôn cân bằng và giữ được năng lượng tích cực?

Cô Vũ Khuyên: Bí quyết của tôi gói gọn trong từ “tận hưởng”. Tôi làm việc gì cũng đặt trọn tâm huyết vào đó, từ giảng dạy, nghiên cứu, kinh doanh đến vui chơi, chăm sóc gia đình. Tôi không coi trách nhiệm là nghĩa vụ ép buộc, mà đó là cách tôi tạo ra giá trị cho bản thân và những người xung quanh.

Trên giảng đường, tôi tận tâm hướng dẫn sinh viên. Về nhà, tôi tìm niềm vui trong nụ cười của các con. Gặp gỡ đối tác, tôi tạo cho họ sự thoải mái, tin cậy. Tôi không tự đặt áp lực quá lớn, chỉ cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình và mang lại giá trị cho người khác, đó là cách tôi duy trì năng lượng tích cực.

Bên cạnh đó, tôi nghĩ giảng viên nữ không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn có thể là một hình mẫu về lối sống. Sự tinh tế và khả năng “kết nối đa chiều” là rất quan trọng. Khi bạn chăm chút bản thân, duy trì lối sống lành mạnh và lan tỏa năng lượng ấy, những người xung quanh cũng sẽ được truyền cảm hứng. Phụ nữ trong môi trường học thuật hoàn toàn có thể chứng minh rằng mình vừa có thể có những công trình nghiên cứu giá trị, vừa có một tâm hồn bay bổng, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng tích cực.

"Đừng bao giờ để bất kỳ định kiến nào giới hạn bản thân! Bạn có thể giỏi Toán, thạo viết code, nhưng bạn hoàn toàn có quyền yêu váy áo và chăm chút cho vẻ đẹp của mình", cô Vũ Khuyên nhắn gửi các nữ sinh Bách khoa ngày 8/3.

Cuối cùng, cô muốn gửi gắm thông điệp gì đến các bạn trẻ nhân ngày 8/3?

Cô Vũ Khuyên: Gửi tới các bạn nữ sinh viên, đặc biệt là các “bóng hồng” của Bách khoa: Đừng bao giờ để bất kỳ định kiến nào giới hạn bản thân! Bạn có thể giỏi Toán, thạo viết code, nhưng bạn hoàn toàn có quyền yêu váy áo và chăm chút cho vẻ đẹp của mình.

Hãy là một bông hoa có cả “hương” lẫn “sắc”, vừa học giỏi, nghiên cứu tốt, nhiệt tình với hoạt động xã hội nhưng vẫn luôn rực rỡ theo cách riêng của mình. Đừng áp lực phải hoàn hảo mọi thứ, nhưng hãy mở lòng trải nghiệm. Và quan trọng nhất là hãy luôn yêu thương bản thân. Chỉ khi biết yêu chính mình, bạn mới cảm thấy thoải mái, tự tin và lan tỏa được những điều tốt đẹp nhất đến thế giới xung quanh.

Cảm ơn cô về những chia sẻ vô cùng thú vị và truyền cảm hứng.