Kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác: Thủ lĩnh Đoàn trẻ xã Bàu Lâm gửi gắm kỳ vọng

HHTO - Với Nguyễn Minh Tuấn Anh, Bí thư Đoàn xã Bàu Lâm (TP.HCM), danh hiệu "Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác" không phải là điểm đến, mà là động lực để tiếp tục đồng hành cùng thanh niên và người dân địa phương. Từ những hoạt động chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Chơ Ro đến các sáng kiến quảng bá văn hóa, du lịch cộng đồng, Tuấn Anh kỳ vọng người trẻ sẽ có thêm nhiều cơ hội góp sức xây dựng thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Một danh hiệu mở ra nhiều kỳ vọng mới

Đối với đồng chí Nguyễn Minh Tuấn Anh (Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bàu Lâm), danh hiệu "Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2026" là niềm vinh dự lớn sau nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn tại cơ sở. Nhưng hơn cả một tấm bằng khen hay giấy chứng nhận, đây còn là sự ghi nhận để anh tiếp tục cống hiến cho công tác Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn Anh (giữa) nhận danh hiệu Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2026.

“Là người khoác trên mình màu áo Thanh niên Việt Nam, tôi luôn tự nhắc bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức và của người dân. Tôi kỳ vọng trong giai đoạn mới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm nhiều chính sách đột phá dành cho thanh niên, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số” - anh Tuấn Anh chia sẻ.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Bàu Lâm phối hợp cùng Phòng Văn hoá - Xã hội hỗ trợ công tác tổ chức Lễ hội cầu mùa Sa Yangri của đồng bào dân tộc Chơ Ro năm 2026.

Là Bí thư Đoàn xã Bàu Lâm - địa phương có đông đồng bào dân tộc Chơ Ro sinh sống - điều Tuấn Anh trăn trở nhất là làm sao để sự phát triển của thành phố đến được với mọi người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi và đồng bào dân tộc thiểu số. Những công nghệ mới không chỉ phục vụ phát triển kinh tế mà còn có thể trở thành công cụ hiệu quả để bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương, quảng bá giá trị truyền thống và mở rộng cơ hội việc làm cho thanh niên ở những vùng còn nhiều khó khăn.

Anh Tuấn Anh (thứ hai bên phải) phối hợp cùng Phòng Kinh tế xã tổ chức thẩm định các sản phẩm khởi nghiệp thanh niên để đề xuất tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao, trong đó có mô hình Dầu gội dược liệu Mộc Linh Đăng của chị Phan Thị Yến Ly - Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Bàu Lâm.

“Những địa phương như xã Bàu Lâm vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Nếu người trẻ được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, được hỗ trợ khởi nghiệp và kết nối việc làm, không chỉ thanh niên mà cả đồng bào dân tộc cũng sẽ có thêm cơ hội phát huy năng lực, đóng góp cho quê hương”, Tuấn Anh bày tỏ.

Cơ hội phát triển từ bản sắc địa phương

Không dừng lại ở những kỳ vọng, Tuấn Anh cho biết bản thân luôn cố gắng biến những mong muốn ấy thành các hoạt động cụ thể phù hợp với điều kiện của địa phương. Một trong những mô hình Tuấn Anh tâm huyết là kết nối phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa của xã Bàu Lâm.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn Anh. Ảnh: NVCC.



Song song với đó, hằng năm Tuấn Anh và Đoàn viên thanh niên còn chủ động kết nối với nhiều đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân để vận động học bổng, quà tặng, nguồn lực chăm lo cho trẻ em và các hộ đồng bào dân tộc còn gặp khó khăn.

Anh Tuấn Anh (trái) trong đêm nhạc Thiện nguyện "Nối tiếp ước mơ học đường" được các bạn Horizon Band thực tổ chức với mục đích gây quỹ học bổng cho các em học sinh khó khăn tại xã Bàu Lâm (TP.HCM).