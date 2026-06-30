Hướng đến kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác: Đoàn viên thanh niên mở 'lớp học di động'

SVO - Một tiết học không bảng đen, không giáo trình, nhưng có dòng sông Sài Gòn, tuyến xe buýt đường sông, đoàn tàu Metro và hàng loạt góc nhìn mới về thành phố. Đó là ý tưởng để sinh viên Đoàn Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sài Gòn sử dụng năng lực ngoại ngữ để kể chuyện, tận dụng nền tảng số để chào mừng dấu mốc vàng son suốt nửa thế kỷ mang tên Bác của Thành phố Hồ Chí Minh.

Lớp học “di động” vòng quanh thành phố

Ngắm nhìn thành phố từ những phương tiện công cộng hiện đại và kể lại trải nghiệm đó bằng tiếng Anh - tại sao không? Không còn gói gọn trong không gian lớp học quen thuộc, Đoàn Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sài Gòn (TP.HCM) đã tổ chức hành trình trải nghiệm kết hợp giữa tuyến xe buýt đường sông Saigon Waterbus và tuyến đường sắt đô thị Metro.

Các bạn sinh viên Trường Đại học Sài Gòn (TP.HCM) tham gia hoạt động trải nghiệm.

Trên nhật trình chào mừng 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Bạn Hồ Anh Thư (Sinh viên Ngành Ngôn ngữ Anh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Khoa Ngoại ngữ) bật mí: “Điều khiến mình bất ngờ là hàng ghế ngoài trời trên xe buýt đường sông không nóng như mình nghĩ. Từ hàng ghế số 12, mình có thể thấy toàn cảnh bến Bạch Đằng và tòa nhà Landmark 81 với không gian thoáng đãng, rộng rãi, gió thổi mát rượi! Nếu có dịp, bạn hãy trải nghiệm chuyến ‘hải trình’ ở hàng ghế này nhé!".

Theo Anh Thư, tinh thần năng động của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là phát triển “thần tốc”, nhanh chóng mà còn là sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường, vừa phục vụ nhu cầu đi lại thiết thực của người dân, vừa hạn chế ô nhiễm môi trường, hướng tới lối sống xanh, bền vững.

Khám phá giao thông đô thị trên nền tảng số

Bước xuống khỏi chuyến tàu trải nghiệm, nhóm sinh viên Đại học Sài Gòn lại bắt tay vào một thử thách mới: Chuyển tải nội dung thành thước phim ngắn trên trang chủ của Đoàn Khoa.

Sản phẩm truyền thông của sinh viên Đoàn Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Sài Gòn.

Khi quay cảnh ngoài trời và trải nghiệm ở một không gian mới như Waterbus, Đoàn viên đã tập trung xây dựng phần kịch bản, chọn những cảnh quay đắt để cho thấy được hết quan đô thị đặc sắc, kết hợp đặt vé trên website chính thức của tuyến xe buýt đường sông Saigon Waterbus.

Minh Triết (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn đoàn viên trong chuyến đi trải nghiệm. Ảnh: NVCC

Nhóm mình đã sử dụng từ tiếng Anh đơn giản, quen thuộc và diễn đạt gãy gọn để có thể người xem hiểu nhanh. Để có góc nhìn trực quan nhất, mình còn kết hợp thêm các cảnh quay nhóm sinh viên trải nghiệm đặt vé trực tuyến. Tuy nhiên, để đảm bảo không có cảnh thừa mà phải minh họa vừa vặn, hợp lí, chính xác các bước đặt vé; chúng mình đã quay đi quay lại khá nhiều lần. - Bạn Võ Hoàng Minh Triết (Sinh viên Ngành Sư phạm Tiếng Anh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Khoa Ngoại ngữ SGU)

"Cẩm nang" kết nối thành phố với bạn bè quốc tế

Việc kết hợp giữa các phương tiện giao thông công cộng với những góc nhìn mới về cảnh quan đô thị chính là cách Gen Z nâng cao năng lực ngoại ngữ. Tiếng Anh trở thành công cụ đắc lực giúp sinh viên quảng bá hình ảnh, kể câu chuyện về sự đổi mới của thành phố bằng ngôn ngữ quốc tế.

Bạn Nguyễn Anh Tuấn.

Gửi gắm nhiều tâm huyết vào dự án, bạn Nguyễn Anh Tuấn (Bí thư Đoàn Khoa Ngoại ngữ, Đại học Sài Gòn) kỳ vọng: “Mình mong video không chỉ là cuốn cẩm nang du lịch bằng hình ảnh giúp người nước ngoài dễ dàng tìm hiểu và trải nghiệm thành phố mà còn truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ Việt Nam tự tin sử dụng ngoại ngữ để giới thiệu quê hương, đất nước mình đến với bạn bè trên thế giới - thay cho lời chúc mừng ý nghĩa nhân dịp Thành phố Hồ Chí Minh tròn nửa thế kỷ mang tên Bác”.