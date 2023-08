SVVN - Ngày 31/8, tại Ga Quốc nội, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận Đoàn Tân Bình (Thành Đoàn TP. HCM) đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hỗ trợ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cao điểm Lễ 2/9, năm 2023.

Chương trình Chiến dịch thanh niên tình nguyện hỗ trợ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cao điểm Lễ 2/9, năm 2023, được thực hiện từ ngày 31/8 đến ngày 4/9.

Tại Chiến dịch, các bạn đoàn viên, thanh niên của Quận Đoàn Tân Bình và Đoàn Thanh niên Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện các hoạt động như: Điều phối, phân luồng tại các khu vực cửa soát vé, khu vực soi chiếu an ninh; hỗ trợ thông tin các chuyến bay, thu gom xe đẩy tại các sảnh ga đi quốc nội; giúp đỡ người già, phụ nữ mang thai, phụ nữ có trẻ em nhỏ đi kèm, hành khách khuyết tật tại cầu thang cuốn, thang máy và khu vực các làn xe đưa, đón hành khách.

Trước khi bắt đầu buổi ra quân, lực lượng đoàn viên, thanh niên không thuộc Cảng được cán bộ An ninh hàng không trực tiếp tập huấn nhanh các quy định, đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu vực.

Anh Phùng Thanh Tú - Bí thư Đoàn Thanh niên Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, chương trình thanh niên tình nguyện các dịp lễ, tết là chương trình phối hợp thường xuyên trong các đợt cao điểm giữa Quận Đoàn Tân Bình và Đoàn Thanh niên Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất theo ký kết liên tịch, giai đoạn 2022 - 2027, thực hiện Đội hình tình nguyện hướng dẫn hành khách các dịp cao điểm lễ, tết trong năm.

"Dự kiến, dịp Lễ 2/9 Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất bước vào giai đoạn khai thác cao điểm, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao, do đó lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện góp phần vào việc hỗ trợ, đảm bảo an ninh tại sân bay, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phát triển cảng hàng không an toàn, văn minh, hiện đại", anh Phùng Thanh Tú nói.

Anh Đoàn Long - Phó Bí thư Quận Đoàn cho biết, đây cũng là dịp để các chiến sĩ tình nguyện phát huy tinh thần học hỏi, tính xung kích, tình nguyện, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên. "Với tinh thần tích cực trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện phục vụ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, hình ảnh màu áo xanh thanh niên hỗ trợ hành khách của Quận Đoàn Tân Bình và Đoàn Thanh niên Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất vào các dịp cao điểm lễ, tết đang dần trở nên thân quen và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ hành khách đi tàu bay", anh Đoàn Long nói.