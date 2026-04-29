Người trẻ Sài Gòn đón lễ 30/4: Về quê và du lịch tận hưởng kỳ nghỉ

SVO - Năm nay, dịp lễ 30/4 - 1/5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu, nối tiếp với cuối tuần thành 4 ngày nghỉ lễ. Với lịch trình thuận lợi, nhiều bạn trẻ dự định tận dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi bằng cách chọn về quê thăm gia đình hoặc trải nghiệm đi du lịch.

Khi lịch trình nghỉ lễ tương đối thuận lợi, nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch cho những chuyến du lịch dài hơi. Huỳnh Quốc Thái (cựu sinh viên trường ĐH Hùng Vương) cho biết, anh cùng hội bạn thực hiện chuyến du lịch ngắn ngày bằng xe máy từ TP. HCM đến Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng).

Quốc Thái hào hứng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 dài ngày.

Quốc Thái kể: “Những ngày này, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông, có những đoạn bị kẹt xe, tuy nhiên, cả nhóm vẫn giữ tinh thần thoải mái tận hưởng chuyến đi. Sau khi đến Phan Thiết, tụi mình nghỉ ngơi qua đêm ở khách sạn, ăn uống và thư giãn. Điểm đến tiếp theo là đảo Phú Quý, một hòn đảo còn khá hoang sơ nhưng đang dần trở thành điểm đến du lịch được nhiều du khách quan tâm".

Quốc Thái (giữa) và các bạn khám phá đảo Phú Quý.

"Hành trình ra đảo của nhóm kéo dài gần hai tiếng rưỡi, biển động khiến nhiều hành khách bị say sóng. Từ trải nghiệm thực tế, mình khuyến khích mọi người nên chuẩn bị thuốc chống say tàu xe hoặc chọn vị trí chỗ ngồi trước tàu để giảm cảm giác khó chịu. Cảnh quan nơi đây mang vẻ đẹp tự nhiên, từ biển xanh, núi đá đến những cung đường ven biển, chỉ cần giơ máy ảnh lên là bạn có được nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Tụi mình chủ động sắp xếp thời gian linh hoạt để khám phá đời sống địa phương, thưởng thức các món hải sản. Kỳ nghỉ lễ là khoảng thời gian tuyệt vời để nạp lại năng lượng cho bản thân”, Quốc Thái chia sẻ.

Huỳnh Như (cựu sinh viên trường ĐH Luật TP. HCM) cũng sắp xếp lịch trình nghỉ lễ cho mình. Cô chọn cách tạm rời TP. HCM vài ngày, bắt xe về nhà để tận hưởng không khí yên bình.

Huỳnh Như check-in tại con đường trồng cây trúc ở tỉnh Cà Mau.

“Mình tranh thủ xin nghỉ phép thêm để về quê Cà Mau đợt lễ này, thay vì đi du lịch. Mình nói vui “đây là kỳ nghỉ Tết thứ hai trong năm” và về quê để trải nghiệm điều mới mẻ hơn. Như lần này, mình khám phá con đường làng quê trồng cây trúc ở Trí Phải (huyện Thới Bình cũ, tỉnh Cà Mau). Khi đứng trong con đường này, mình có thể cảm nhận được những làn gió mát lành thổi qua, không khí trong lành của thiên nhiên và bóng mát từ những tán trúc đổ xuống”, Huỳnh Như hào hứng.

Thưởng thức món đặc sản cua Cà Mau.

Dù là người Cà Mau nhưng phải đến dịp lễ 30/4 này, Huỳnh Như mới có dịp đến tham quan và yêu thích khung cảnh bình yên nơi đây. “Quê mình cũng nổi tiếng về du lịch nên thay vì đi nơi khác, mình cứ thích về nhà. Ở đây, mình còn được trải nghiệm những món ăn đậm nét vùng biển như cua biển, các loại mắm, ba khía. Kỳ nghỉ lễ vừa được gần bên gia đình, vừa có thể những trải nghiệm thú vị mà cũng tiết kiệm kha khá chi phí”, Huỳnh Như cho biết.

Phan Hữu Duy (cựu sinh viên trường ĐH Cần Thơ) cũng sắp xếp lịch trình nghỉ lễ bằng trải nghiệm leo núi Bà Đen, đây là cách để anh vừa đi chơi, vừa thư giãn. Với Hữu Duy, mỗi chuyến đi chơi đều bắt đầu từ việc nghiên cứu điểm đến. Anh thường xem video review hoặc hỏi han những người từng đi trước đó. Bên cạnh việc lên sẵn lịch trình, Hữu Duy và nhóm bạn cũng xem trước thời tiết để chuẩn bị đồ dùng và trang phục phù hợp.

Hữu Duy và nhiều bạn trẻ ưu ái du lịch ngắn ngày trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

“Theo mình tìm hiểu, núi Bà Đen cao 986m so với mực nước biển, là đỉnh núi cao nhất khu vực miền Đông Nam Bộ. Với mình, việc chinh phục núi Bà Đen cũng là cách thực hiện đam mê, hay đơn giản là thời gian để mình tìm về với thiên nhiên, quên "deadline" công việc và cũng là bài kiểm tra sức khoẻ thực tế”, Hữu Duy chia sẻ.

Khi leo núi Bà Đen, bạn cần chuẩn bị sức khỏe và tinh thần tốt, đồ ăn, nước uống. Bên cạnh đó, bạn có thể đem theo các loại trái cây như quýt, nho, táo... để nạp thêm năng lượng. Đặc biệt, bạn nên chuẩn bị các kỹ năng để xử lý các vấn đề phát sinh như chuột rút, căng cơ… Việc lựa chọn đôi giày phù hợp để leo núi sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt hơn. Đến núi Bà Đen, cung đường không quá khó đi, trên đường có sẵn các mũi tên chỉ phương hướng. Ngoài ra, trước khi leo núi, bạn nên đăng ký thông tin ở chốt bảo vệ, tuân thủ đúng thời gian leo quy định và lưu số điện thoại cứu hộ khi cần thiết. Việc tìm hiểu trước không chỉ giúp chuyến đi thuận lợi, mà còn giúp mình lên dây cót tinh thần. Cứ nghĩ đến sắp được đi chơi, mình như được tiếp thêm 100% năng lượng”, anh tâm sự.

Còn với Ngọc Hân (cựu sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. HCM), đã gần nửa năm dành thời gian cho công việc, nên kỳ nghỉ sắp tới là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để cô nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng cho bản thân.

Ngọc Hân dùng thời gian nghỉ 4 ngày để về quê nghỉ ngơi.

Cô chọn về quê bên gia đình. "Có những ngày phải tăng ca, nên mình thiếu ngủ. Dịp lễ này là thời điểm để ngủ thẳng giấc, muốn dậy lúc nào cũng được, không phải áp lực muộn giờ đi làm”, Hân nói.

Ngắm khu vườn, thu hoạch nông sản... là cách Hân thư giãn trong kỳ nghỉ lễ.

Ngọc Hân cũng chia sẻ, kỳ nghỉ lễ này nhất định rất đáng giá khi cô có nhiều thời gian ở bên gia đình và hẹn gặp bạn bè. “Về quê, mình có cơ hội thưởng thức đồ ăn mẹ nấu như gà luộc, gỏi bắp chuối, bánh xèo, cá lóc nướng chấm mắm me... Tối đến thì mình hẹn bạn bè đi trà sữa, ưu tiên các hoạt động nhẹ nhàng như "cày" phim, đọc sách hoặc dành thời gian cho gia đình”, Hân chia sẻ.