'Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2024' khai mạc đầy sáng tạo đột phá nhưng vẫn mang đậm bản sắc dân tộc

SVVN - Với nhiều điểm nhấn nổi bật, lễ khai mạc 'Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội' lần thứ VII (HANIFF VII) đã mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho khán giả với sự giao thoa ấn tượng giữa di sản và hơi thở hiện đại, góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa lẫn con người Hà Nội đến giới làm phim và du khách quốc tế.

Sự kiện năm nay có sự góp mặt của hàng loạt 'ngôi sao' quốc tế và vinh dự đón tiếp những khách mời uy tín trong lĩnh vực điện ảnh, như ông Kim Dong Ho – sáng lập và cựu Chủ tịch của Liên hoan phim (LHP) quốc tế Busan, hay Philip Cheah – cố vấn chương trình cho nhiều LHP quốc tế và châu Á.

Phía Việt Nam cũng xuất hiện nhiều tên tuổi như: NSƯT Chiều Xuân, nữ diễn viên - nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh, đạo diễn - nhà sản xuất Võ Thanh Hòa, đạo diễn hình ảnh Nguyễn Phan Linh Đan, diễn viên - nhà sản xuất phim Hứa Vĩ Văn, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, nghệ sĩ Quyền Linh, diễn viên Ngọc Xuân…

Một trong những điểm nhấn đặc sắc tại HANIFF 2024 là phần mở màn của dàn nhạc Việt Nam. Những nhạc cụ truyền thống đàn bầu, sáo trúc… quen thuộc giờ đây được phối theo phong cách hiện đại mang đến trải nghiệm mới lạ mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Đáng chú ý, HANIFF 2024 là năm đầu tiên có bài hát chủ đề được sáng tác riêng. Được trình bày bởi giọng ca Hiền VK, Heritage in Motion gửi gắm thông điệp tươi sáng, tràn đầy hy vọng về một Việt Nam không ngừng đổi mới, hòa mình cùng thế giới, qua đó khẳng định vị thế lâu đời của HANIFF và hướng tới mục tiêu trở thành LHP quốc tế uy tín.

HANIFF 2024 còn quy tụ nhiều tên tuổi âm nhạc đình đám. Với bản mash-up Nhớ mùa T9hu Hà Nội và Nồng nàn Hà Nội, diva Mỹ Linh, con gái Mỹ Anh cùng ca sĩ Hà Lê đã mang đến cảm giác hoài niệm về một Hà Nội tuy thật cổ kính, nhưng cũng rất trẻ trung, hiện đại.

Tiếp nối, đôi song ca trẻ Phạm Anh Duy và Lâm Bảo Ngọc ghi điểm khi thể hiện 2 bài nhạc phim quốc tế giàu cảm xúc: Shallow (phim A star is born) và City of Stars (phim La la land). Tinh thần hòa nhập, đam mê sáng tạo tiếp tục được khẳng định qua tiết mục A million dream (phim The greatest showman) do Lâm Bảo Ngọc và Hiền VK trình bày.

Hội tụ 117 tác phẩm điện ảnh, trong đó có 65 phim nước ngoài (Thụy Sĩ, Liên bang Nga, Bỉ, Thụy Điển, Đức, Estonia, Hàn Quốc, Iran, Ấn Độ, Pháp…) và 52 phim Việt Nam, HANIFF 2024 là “đại tiệc” điện ảnh hứa hẹn nhiều hấp dẫn dành cho người dân và du khách đến Thủ đô Hà Nội.

Trước đấy, Ngày xưa có một chuyện tình, do Trịnh Đình Lê Minh đạo diễn, đã ra mắt khán giả tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Đây là phim Việt Nam duy nhất dự thi hạng mục phim dài. Dàn giám khảo cầm cân nảy mực ở hạng mục này gồm nhà sản xuất người Mĩ - William Pfeiffer (Chủ tịch BGK); nhà phê bình phim Hungary Teréz Vincze; đạo diễn – biên kịch Đức Sophie Linnenbaum; đạo diễn – nhà sản xuất Thái Lan Chartchai Ketnust và diễn viên Việt Nam - Hứa Vĩ Văn.

Hạng mục phim ngắn năm nay có 11 phim nước ngoài của Colombia, Trung Quốc, Iran, Serbia, Campuchia, Mỹ, Mexico, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran và Hy Lạp và 8 phim Việt Nam thuộc thể loại tài liệu, hoạt hình, phim truyện. Xuyên suốt HANIFF 2024, nhiều chương trình lẫn hội thảo trình chiếu, trao đổi về ngành điện ảnh cũng được tổ chức, đơn cử như Tiêu điểm Điện ảnh Đức (7 phim), Toàn cảnh Điện ảnh Thế giới (Panorama), với 38 phim gồm 23 phim dài và 15 phim ngắn.

Trong khi đó, chương trình phim Việt Nam đương đại sẽ mang đến cho khán giả cơ hội thưởng thức 21 bộ phim truyện đặc sắc ra mắt trong hai năm qua của điện ảnh Việt như: Nhà bà Nữ, Mai, Bên trong vỏ kén vàng; bên cạnh đó là 6 phim tài liệu và 6 phim hoạt hình.

Đặc biệt, chương trình phim Việt Nam chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô sẽ mang đến công chúng yêu điện ảnh trong nước và quốc tế 9 bộ phim đặc sắc về Hà Nội được sản xuất trong nhiều thời kỳ. Trong khuôn khổ LHP, người dân và du khách sẽ có dịp thưởng thức 85 buổi chiếu tại 3 cụm rạp tại Hà Nội: Trung tâm chiếu phim Quốc gia, BHD Star Cineplex, CGV Mipec Tower.