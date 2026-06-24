Liệu sự thân mật vật lý có cần thiết trong mối quan hệ tình cảm?

SVO - Nhà tư vấn tâm lý nổi tiếng Nhật Bản, Ruriko Kohinata tiết lộ về những tác động tâm lý của sự thân mật về thể xác và tâm lý đằng sau tiếp xúc vật lý.

Tiếp xúc vật lý là sự trao đổi cảm xúc giúp làm sâu sắc thêm tình yêu và sự tin tưởng giữa con người thông qua sự đụng chạm vật lý. Nó có thể có nhiều hình thức, chẳng hạn như khoác tay lên vai bạn bè, cha mẹ ôm con cái, vuốt ve thú cưng, hoặc những người yêu nhau nắm tay hay hôn nhau.

Tiếp xúc vật lý được cho là giải phóng oxytocin, thường được gọi là "hormone hạnh phúc". Điều này được cho là giúp giảm căng thẳng, thúc đẩy sự thư giãn và góp phần tạo nên cảm giác hạnh phúc.

Tiếp xúc vật lý trong một mối quan hệ bộc lộ những cảm xúc và tâm lý tiềm ẩn khác nhau tùy thuộc vào vị trí bạn chạm vào người yêu.

Đặt tay hay nhẹ nhàng chạm vào vai

Loại tiếp xúc vật lý này truyền tải sự dịu dàng và mang lại cảm giác ấm áp, an tâm. Nó thường xuất hiện một cách tự nhiên trong các cuộc trò chuyện và dễ dàng truyền tải thông điệp: "Tôi quan tâm đến bạn", đặc biệt hiệu quả khi đối phương đang buồn hoặc tâm sự những cảm xúc thật của họ.

Khoác tay

Khoác tay là một cách tốt để thể hiện mong muốn được yêu thương. Nó giúp đồng bộ hóa tốc độ đi bộ và nhịp điệu cơ thể một cách tự nhiên, tăng cường cảm giác đi cùng nhau và tạo ra một cảm giác "hẹn hò" đặc biệt.

Vòng tay qua vai hoặc eo

Điều này mang lại cảm giác an toàn và được bảo vệ, cùng với niềm vui khi được là một người đặc biệt. Hành vi này ở nơi công cộng cũng có thể báo hiệu cho người khác rằng "người này là quan trọng với tôi". Nó cũng có thể được sử dụng như một cách tế nhị để đưa ai đó đi hẹn hò.

Chạm hoặc chọc vào má họ

Chạm vào má họ là một cách tốt để thể hiện nhẹ nhàng tình cảm hoặc mong muốn được gần gũi. Nó cũng hiệu quả như một cách để làm sâu sắc thêm mối quan hệ từ tình bạn thành tình yêu. Một cái chạm nhẹ nhàng, tinh nghịch có thể rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa hai người.

Xoa đầu

Xoa đầu ai đó kích thích bản năng bảo vệ của người chăm sóc, trong khi người được vuốt ve cảm thấy được yêu thương và chiều chuộng. Đầu là một bộ phận quan trọng của cơ thể con người để sinh tồn. Vì đó là bộ phận mà chúng ta thường không muốn bị chạm vào, nên việc chạm nhẹ vào nó tạo ra một cảm giác đặc biệt. Hơn nữa, nó cũng có thể phản ánh mong muốn "dẫn dắt" hoặc "nhẹ nhàng hướng dẫn" mối quan hệ.

Nắm tay

Nắm tay mang lại sự thoải mái vì hơi ấm truyền qua bàn tay giải phóng oxytocin. Ngay cả khi cuộc trò chuyện trở nên nhàm chán trong buổi hẹn hò, cảm giác kết nối cũng làm giảm bớt lo lắng.

Ôm

Được ôm mang lại cảm giác an toàn và được chấp nhận mạnh mẽ. Ôm cũng được cho là giải phóng oxytocin, và một cái ôm nhẹ nhàng khiến não bộ nhận ra người đó là an toàn. Do đó, ôm sau một cuộc tranh cãi có thể hiệu quả trong việc hàn gắn mối quan hệ.

Gối đầu trên đùi

Kiểu tiếp xúc thể chất này đáp ứng những mong muốn mạnh mẽ về tình cảm và sự chiếm hữu. Bởi vì nó đáp ứng mong muốn cảm nhận sự hiện diện gần gũi của nhau, đó là một hành động dễ dàng nuôi dưỡng sự gắn bó mạnh mẽ giữa hai người.

Hôn

Hôn ngay lập tức rút ngắn khoảng cách giữa bạn và người yêu, chuyển mối quan hệ của bạn sang chế độ lãng mạn. Đặc biệt, một nụ hôn trên môi gợi lên những cảm xúc trái ngược nhau về sự an toàn và phấn khích cùng một lúc.

Ngủ cùng nhau

Nó tạo ra cảm giác an toàn sâu sắc và tăng cường sự tin tưởng và thân mật. Khi ngủ, bạn dễ bị tổn thương, và việc có thể cảm nhận hơi thở và nhịp tim của nhau ở cự ly gần sẽ giúp bạn gắn kết hơn về mặt cảm xúc.

Chạm vào tóc

Chạm vào tóc là biểu hiện của tình cảm và mong muốn người kia "thể hiện tình cảm nhiều hơn". Nó cũng che giấu mong muốn người kia hoàn toàn thuộc về mình bằng cách trải nghiệm mùi hương và kết cấu của họ. Khi được thực hiện trước mặt người khác, nó có thể được coi là một nỗ lực tạo ra sự thân mật, biểu thị "chúng tôi là một cặp đôi", và mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ.