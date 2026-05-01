Bạn nên phản ứng thế nào khi được chàng trai mình thích khen ngợi?

SVO - Bạn đã bao giờ cảm thấy tim đập loạn nhịp khi chàng trai mình thích nói những câu như 'Bạn dễ thương quá' hay 'Bạn tốt bụng quá'? Mặc dù bạn rất vui khi nhận được những lời khen bất ngờ, nhưng có thể không biết phải phản ứng thế nào hoặc không thể đáp lại một cách khéo léo.

Để giúp bạn tránh những tình huống khó xử như vậy, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách phản ứng với những lời khen từ phái mạnh sao cho tăng thiện cảm.

Khi anh ấy khen khuôn mặt của bạn, chẳng hạn như: "Em dễ thương quá!", hãy đáp lại bằng một câu như: "Em đang đỏ mặt khi anh nói vậy". Đàn ông thường khá chân thành khi khen khuôn mặt của bạn. Vì vậy, tốt nhất là hãy chấp nhận lời khen đó, nhưng nói "cảm ơn" có thể khiến người khác nghĩ bạn đang quá xúc động, vì vậy, tốt hơn hết là giả vờ đỏ mặt.

Khi anh ấy khen vóc dáng của bạn, chẳng hạn như: "Em có vóc dáng tuyệt vời!", hãy đáp lại bằng một câu như: "Chỉ có anh mới nói thế thôi". Đáp lại bằng "cảm ơn" khi được khen về vóc dáng có thể khiến người khác cảm thấy bạn hơi kiêu ngạo. Ngược lại, phủ nhận lời khen bằng cách nói "Điều đó không đúng" là phớt lờ cảm xúc của người khác. Nói điều gì đó như "Chỉ có anh mới nói vậy thôi!" là một cách an toàn và tôn trọng để khen ngợi ai đó.

Khi được khen về quần áo, ví dụ như "Em có gu thẩm mỹ tuyệt vời!", hãy thể hiện sự đồng cảm, ví dụ như: "Em đoán chúng ta có gu thẩm mỹ giống nhau". Bằng cách thể hiện sự đồng cảm, cả hai đều có gu tốt, người kia sẽ không cảm thấy khó chịu.

Khi được khen về tính cách, ví dụ như "Em thật tốt bụng", hay về phẩm chất bên trong, tốt nhất là hãy vui vẻ đáp lại: "Em rất vui vì anh nói vậy. Cảm ơn anh". Không giống như những lời khen về ngoại hình, sẽ không ai ghen tị với phẩm chất bên trong, và sẽ không ai nghĩ bạn kiêu ngạo nếu bạn nói "cảm ơn", vì vậy đừng lo lắng.

Khi được khen về công việc, ví dụ như: "Em làm việc thật hiệu quả!", bạn nên khéo léo khen ngợi người khác, ví dụ như: "Em đã quan sát cách anh làm việc và học hỏi theo". Người khen bạn sẽ rất vui.

Nhiều người có lẽ thường phản ứng giống nhau mỗi khi được khen, đúng không? Cũng giống như trong một cuộc trò chuyện bình thường, việc thay đổi phản ứng tùy thuộc vào lời khen và ý định của người kia là điều tự nhiên. Đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần đáp lại một cách tự nhiên, như thể bạn đang tận hưởng cuộc trò chuyện.

