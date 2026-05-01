Bạn nên phản ứng thế nào khi được chàng trai mình thích khen ngợi?

SVO - Bạn đã bao giờ cảm thấy tim đập loạn nhịp khi chàng trai mình thích nói những câu như 'Bạn dễ thương quá' hay 'Bạn tốt bụng quá'? Mặc dù bạn rất vui khi nhận được những lời khen bất ngờ, nhưng có thể không biết phải phản ứng thế nào hoặc không thể đáp lại một cách khéo léo.
Để giúp bạn tránh những tình huống khó xử như vậy, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách phản ứng với những lời khen từ phái mạnh sao cho tăng thiện cảm.
Nhiều người có lẽ thường phản ứng giống nhau mỗi khi được khen, đúng không? Cũng giống như trong một cuộc trò chuyện bình thường, việc thay đổi phản ứng tùy thuộc vào lời khen và ý định của người kia là điều tự nhiên. Đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần đáp lại một cách tự nhiên, như thể bạn đang tận hưởng cuộc trò chuyện.