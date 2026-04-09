Á quân 'Ca sĩ giấu mặt' Lê Quốc Anh trải lòng về tình yêu: 'Sẵn sàng chi tiền nhưng không chấp nhận thiếu sự chia sẻ'

SVO - Ca sĩ Lê Quốc Anh bàn về những tranh cãi xoay quanh chuyện tiền bạc trong tình yêu. Anh nhìn nhận, nhiều quan điểm đang bị lệch khỏi giá trị cốt lõi trong tình yêu hiện đại.

Ca sĩ Lê Quốc Anh là gương mặt trẻ gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ chất giọng nội lực, giàu cảm xúc và khả năng biến hóa linh hoạt trên sân khấu. Được khán giả biết đến qua chương trình Ca sĩ giấu mặt với danh hiệu Á quân, anh từng bước khẳng định dấu ấn riêng trong lòng người yêu nhạc Việt.

Lê Quốc Anh mới đây đã chia sẻ về quan điểm: “Ai sẽ là người trả tình phí trong một mối quan hệ đang xây dựng”. Từ trải nghiệm cá nhân, nam ca sĩ cho biết, anh không ngại chi tiền cho người mình tìm hiểu, song nhấn mạnh yếu tố cốt lõi vẫn là tình cảm và sự tương tác hai chiều. Theo anh, mức độ sẵn sàng trong một mối quan hệ phụ thuộc vào việc mỗi người thương nhau bao nhiêu và cần được cảm nhận qua thời gian, thay vì những đánh giá vội vàng.

Lê Quốc Anh giãi bày: “Khi mình đã chấp nhận bước vào một mối quan hệ có trách nhiệm, bản thân phải có sự chuẩn bị sẵn sàng. Với tôi, nếu đã bắt đầu, tôi sẽ chuẩn bị để có trách nhiệm hơn trong mối quan hệ đó”.

Về câu chuyện chi trả, nam ca sĩ cho rằng, đây là điều bình thường và không đặt nặng việc đối phương phải đáp lại ngay lập tức: “Ví dụ, tôi mời một bữa ăn, thì bạn có thể mời lại một ly nước vài chục nghìn đồng thôi, tôi cũng thấy vui rồi. Điều quan trọng là trong suy nghĩ của bạn ấy vẫn có sự chia sẻ, vẫn muốn đồng hành cùng mình”.

Theo Lê Quốc Anh, với sự nhạy cảm của các bạn trẻ, hoàn toàn có thể nhận ra rằng, trong một mối quan hệ, chuyện trả tiền là vì trục lợi hay xuất phát từ sự thấu hiểu, chia sẻ đúng nghĩa. Nam ca sĩ cũng đưa ra lời khuyên là các bạn cần bình tĩnh để nhìn thấu bản chất vấn đề, tránh sa đà vào những chi tiết vụn vặt. Việc xây dựng một mối quan hệ bền vững, hạnh phúc phụ thuộc vào sự thấu hiểu và lựa chọn đúng đắn.