Lối sống 'sức khỏe kiểu punk' lên ngôi

SVO - Giới trẻ Trung Quốc đổ xô đến các quán bar Đông y để thưởng thức 'cocktail theo toa' giữa lúc lối sống 'sức khỏe kiểu punk' đang lên ngôi.

Vào ban đêm, một số người trẻ Trung Quốc đang chuyển từ những ly cocktail truyền thống sang những quán bar được gọi là "y học cổ truyền Trung Quốc" (TCM), nơi các loại rượu pha thảo dược hứa hẹn đủ mọi cách "chữa lành", từ nỗi đau tan vỡ tình cảm đến tăng cường sức khỏe.

Trong những không gian ánh sáng mờ ảo này, nhạc R&B hoặc rock vang vọng khắp nơi, trong khi phía sau quầy bar, các ngăn kéo chất đầy thảo dược thay vì chai lọ.

Hình ảnh trưng bày các thành phần của loại thuốc pha chế theo toa, sẵn sàng để pha chế.

Những người pha chế mặc áo khoác trắng, thường là những người hành nghề y học cổ truyền được chứng nhận, bắt đầu mỗi lần khách đến bằng cách bắt mạch và hỏi về thói quen sinh hoạt trước khi pha chế những ly cocktail thảo dược riêng cho từng người.

Sự kết hợp giữa y học cổ truyền Trung Quốc và cuộc sống về đêm đã bùng nổ tại các thành phố lớn của Trung Quốc kể từ cuối năm ngoái, và khái niệm này hiện đang lan rộng nhanh chóng sang các trung tâm đô thị khác.

Tại những quán bar nổi tiếng như vậy, khách hàng thường được xem các báo cáo chẩn đoán như hình trên. Ảnh: mp.weixin.qq.com

Tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, quán bar Joychic phục vụ một loại thức uống pha chế từ rượu gin có tên gọi “Súp Mạnh Bà”, được cho là giúp khách hàng quên đi những mối tình trong quá khứ. Được đặt tên theo vị thần cai quản ký ức linh hồn, thường được miêu tả là một bà lão, thức uống này pha trộn các loại thảo mộc đắng như ngải cứu, hoa violet và hoa gừng dại, có giá 98 nhân dân tệ (khoảng gần 400.000 đồng)/ly.

Tại Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc, quán bar Room of Requirement mang đến trải nghiệm Đông y cá nhân hóa hơn. Người pha chế Kiki sẽ kiểm tra mạch và lớp phủ lưỡi của khách hàng, sau đó pha chế cocktail dựa trên từng trường hợp cụ thể. Nhân viên cũng giải thích các nguyên tắc Y học cổ truyền Trung Quốc đằng sau mỗi loại đồ uống và giới thiệu các loại thảo mộc tươi được sử dụng.

Một món được nhiều người yêu thích, “Súp Hercules đêm”, kết hợp rượu bourbon với củ sen núi, kỷ tử và bạch chỉ. Những loại thảo dược này được cho là hỗ trợ sức khỏe gan và tăng cường năng lượng cho những người thức khuya. Công thức này được cho là lấy cảm hứng từ một cuốn bách khoa toàn thư về các bài thuốc Y học cổ truyền Trung Quốc thời nhà Tống (960 - 1279). Tại một quán bar khác ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, một thầy thuốc dành khoảng năm phút với mỗi khách hàng, bắt mạch và hỏi về thói quen sinh hoạt.

Quán bar Đông y trang trí trang nhã. Ảnh: mp.weixin.qq.com

Sự trỗi dậy của các quán bar Đông y phản ánh sự kết hợp giữa đời sống về đêm đang bùng nổ của Trung Quốc với tư duy ngày càng chú trọng đến sức khỏe. Quán bar thảo dược Niang Qing ở Thượng Hải, một trong những quán bar Đông y lâu đời và nổi tiếng nhất, do sinh viên Đại học Y học Cổ truyền Thượng Hải điều hành. Quán bar này thu về doanh thu ổn định 200.000 nhân dân tệ (30.000 đô la Mỹ) mỗi tháng và đã mở rộng ra năm địa điểm trên toàn quốc.

Các chuyên gia cho rằng, việc kết hợp rượu với thảo dược, theo truyền thống gọi là rượu thuốc, có cơ sở khoa học và có lợi cho sức khỏe. Bằng cách hòa nhập với văn hóa quán bar, Đông y đã rũ bỏ hình ảnh lỗi thời, thu hút cả người dân địa phương trẻ tuổi và du khách nước ngoài.

Các quán bar TCM cũng phản ánh sự trỗi dậy của lối sống “sức khỏe punk”, nơi thế hệ trẻ Trung Quốc cân bằng giữa sự hưởng thụ và các nghi thức chăm sóc sức khỏe để đối phó với áp lực công việc và xã hội căng thẳng.