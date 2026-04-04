Nam sinh trường ĐH Ngoại thương cao 1m84 sở hữu bảng thành tích học tập 'khủng'

SVO - Tốt nghiệp loại xuất sắc trường ĐH Ngoại thương (Hà Nội), Nguyễn Hữu Khanh chia sẻ, anh luôn cố gắng tìm ra điểm chung giữa kinh nghiệm thực tập và kiến thức trên ghế giảng đường, để giúp bản thân hiểu rõ câu nói 'học đi đôi với hành'.

Nguyễn Hữu Khanh (sinh năm 2004) đến từ Phú Thọ. Nam sinh gây ấn tượng với gương mặt điển trai, chiều cao 1m84 cộng với "profile khủng" khi theo học trường ĐH Ngoại thương (FTU) ở Hà Nội.

Ngoài ra, gen Z này còn sở hữu bằng IELTS 7.0, theo học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại. Hữu Khanh tốt nghiệp sớm (3,5 năm), điểm GPA 3.63/4.0 và đạt điểm 9,0/10,0 khoá luận tốt nghiệp.

Chia sẻ về giấc mơ theo học Ngoại thương, Hữu Khanh cho biết: "Ở THPT, ngoài việc tập trung học bài trên lớp và tự học thêm ở nhà, mình luôn đặt mục tiêu rõ ràng là phải ghi danh vào những trường đại học top đầu, trong đó có FTU. Khi có mục tiêu rõ ràng, các bước làm việc, lên kế hoạch học tập của mình có lộ trình hơn và không bị tốn thời gian đi sai hướng".

Hữu Khanh chia sẻ về bí quyết học tập: "Còn ở bậc đại học, mình luôn coi việc học và việc tích luỹ kinh nghiệm về chuyên ngành quan trọng như nhau và cân bằng tốt nhất có thể. Khi ở trên giảng đường, mình luôn cố gắng hiểu hết bài giảng để không tốn thời gian gần lúc thi mới ôn lại từ đầu. Vì vậy, việc học các môn chuyên ngành hay đại cương, với mình, đều không quá áp lực. Từ năm thứ ba, mình đã thành công trở thành thực tập sinh của một trong những công ty lớn trong ngành Logistics. Đây là nơi mình có thể học hỏi kinh nghiệm, làm đầy kiến thức chuyên ngành. Mình không mải mê thực tập, mà cố gắng tìm điểm chung giữa chuyên ngành thực tập và bài học trên lớp để rút ngắn thời gian học tập và tốt nghiệp trước thời hạn".

Sự đa năng của Hữu Khanh không chỉ dừng lại ở lĩnh vực học thuật. Anh bạn gen Z còn liên tục khẳng định bản thân qua các hoạt động ngoại khoá, Đoàn - Hội như: Thành viên Đoàn Thanh niên trường ĐH Ngoại thương gen 18 – FYU, lọt vào top 12 "Manhunt", và giành giải "Cặp đôi ăn ý" của Duyên dáng Ngoại thương 2023, top 30 vòng chung kết Mr world Vietnam 2024.