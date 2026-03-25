'Painful bag' trở thành một trào lưu văn hóa phụ trong giới trẻ Trung Quốc

SVO - Làm thế nào mà 'Painful bag' (tạm dịch là 'Túi đau') trở thành một trào lưu văn hóa phụ, xu hướng thời trang phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ Trung Quốc?

Đối với những người yêu thích túi ita (Itabag), những sản phẩm này tượng trưng cho sự tự do thể hiện những đam mê đa dạng, mang lại niềm vui và sự thoải mái thông qua việc thể hiện bản thân.

Itabag là một loại túi xách, ba lô được trang trí dày đặc bằng huy hiệu, móc khóa, gấu bông, và các vật phẩm (goods) của một nhân vật anime, manga hoặc thần tượng mà chủ nhân yêu thích. Xuất phát từ Nhật Bản, itabag là cách để người hâm mộ thể hiện tình yêu, sự cuồng nhiệt và "khoe" bộ sưu tập của mình.

Người hâm mộ có thể biến một chiếc túi thông thường thành túi ita bằng cách trang trí nó với nhiều vật dụng trang trí khác nhau được gọi là "hàng hóa".

Giới trẻ Trung Quốc đang nhiệt tình đón nhận phong cách phụ kiện thời trang “ita bag” của Nhật Bản để thể hiện sự ngưỡng mộ đối với các thần tượng anime và đời thực mà họ yêu thích, nâng tầm văn hóa này bằng những thiết kế giàu trí tưởng tượng.

Trên nền tảng chia sẻ phong cách sống nổi tiếng của Trung Quốc, RedNote, hashtag #tongbao, có nghĩa là “túi đau khổ” (bản dịch tiếng Trung của ita bag), đã thu hút 2,3 tỷ lượt xem.

Trong giới những người hâm mộ anime, ai cũng biết rằng, so với giá trị của các mặt hàng, chi phí của chính những chiếc túi lại không đáng kể. Các mặt hàng phiên bản giới hạn đính kèm có thể có giá lên tới gần 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 đô la Mỹ).

Một kỹ thuật thiết kế phổ biến là thu thập nhiều huy hiệu có cùng thiết kế và sắp xếp chúng gọn gàng bên trong cửa sổ trong suốt của túi.

Người hâm mộ có thể biến một chiếc túi thông thường thành túi ita bằng cách trang trí thêm các phụ kiện. Hoặc, họ có thể mua những chiếc túi ita được thiết kế đặc biệt với “cửa sổ” làm bằng tấm nhựa vinyl trong suốt để trưng bày và bảo vệ những vật dụng quý giá của mình. Giá của những chiếc túi này dao động từ vài chục nhân dân tệ (vài đô la Mỹ) đến vài trăm nhân dân tệ. Một phương pháp khác là kết hợp sáng tạo các huy hiệu, thú nhồi bông và thiệp với các vật trang trí như ren, nơ, lông vũ và dây xích để tạo ra một hình ảnh thống nhất về mặt thị giác. Đáng chú ý, một số người hâm mộ anime Trung Quốc đã nghĩ ra những thiết kế sau đó trở nên phổ biến ở Nhật Bản.

Những người hâm mộ trẻ tuổi sẵn sàng chia sẻ các mẹo mua và trang trí túi ita của họ, biến các nền tảng mạng xã hội thành những cộng đồng sôi động nơi những người có cùng sở thích có thể kết nối. Sự nhiệt tình này thậm chí đã tạo ra một ngành công nghiệp trang trí túi ita đang phát triển mạnh, với các dịch vụ tính phí lên đến hàng trăm nhân dân tệ cho mỗi đơn hàng.

Liu Shiqin, một trong những người tiên phong bán túi ita ở Trung Quốc, tiết lộ rằng cô đã kiếm được 1 triệu nhân dân tệ đầu tiên (khoảng 140.000 đô la Mỹ) bằng cách bán những thiết kế tùy chỉnh của mình khi mới 18 tuổi. Cửa hàng trực tuyến của cô đã đạt doanh thu hơn ba triệu nhân dân tệ chỉ trong chưa đầy một năm sau khi ra mắt vào năm 2017.

Trong "Thế vận hội Mùa hè Paris 2024", vận động viên nhảy cầu tài năng 18 tuổi người Trung Quốc, Quan Hongchan (ảnh trên), đã khoe chiếc túi ita bằng lụa bạc được trang trí bằng các huy hiệu in hình cô trước ống kính máy ảnh, đưa sở thích độc đáo này đến với công chúng. Trong một dịp khác, Quan được nhìn thấy với chiếc ba lô của đội tuyển Trung Quốc được trang trí bằng rất nhiều thú nhồi bông, dẫn đến những lời nhận xét vui vẻ rằng cô ấy đã "mở một sở thú" trên chiếc ba lô của mình. Một người bình luận đã nói đùa: "Hiểu về những chiếc túi của Quan cũng giống như hiểu về con cái của chúng ta vậy".

Những người nổi tiếng khác, bao gồm cả biểu tượng K-pop Lisa của nhóm Blackpink (ảnh trên), cũng được biết đến với việc trang trí túi xách của mình bằng những con búp bê nhỏ xinh. Lisa đặc biệt nổi tiếng nhờ việc thúc đẩy sự phổ biến toàn cầu của Labubu, một dòng búp bê được đồng sáng tạo bởi thương hiệu Pop Mart của Trung Quốc và nghệ sĩ Kasing Lung của Hồng Kông.

Nội dung của một chiếc túi ita không chỉ giới hạn ở các nhân vật hoạt hình, chúng cũng có thể chứa các thần tượng ngoài đời thực, tiền giấy, và thậm chí cả đồ ăn vặt. Đối với những người đam mê này, một chiếc túi ita tượng trưng cho sự tự do thể hiện những đam mê đa dạng của họ. Đối với họ, ý nghĩa của chiếc túi ita đã phát triển từ nguồn gốc của nó, trở nên thiên về việc tìm kiếm niềm vui và sự thoải mái trong việc thể hiện bản thân.

Cai Haichao, một nhà tư vấn chuyên về tâm lý thanh thiếu niên, nhận xét rằng xu hướng túi ita cho thấy giới trẻ ngày nay ngày càng sẵn sàng thể hiện cá tính của mình. Cai cho rằng túi ita mang lại sự thoải mái, đặc biệt là trong những lúc buồn chán hoặc căng thẳng: “Nó giống như việc sưu tập hộp bí ẩn hay hoàn thành các câu đố".

Một số người thậm chí còn phát triển các kỹ thuật để biến những chiếc túi thông thường với những thiết kế tinh tế thành túi ita, cho phép họ mang sở thích của mình đến nơi làm việc mà không cần lo lắng về sự đánh giá của người khác.

Phong cách “ita” không chỉ giới hạn ở túi xách, mà còn ảnh hưởng đến các vật dụng cá nhân khác như ô tô, bàn làm việc, phòng tắm, móng tay, và đôi khi thậm chí cả chính bản thân người mặc.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, một người dùng đã khoe “ông bố ita” của mình, một người đàn ông trung niên diện những món đồ in hình nhân vật yêu thích của con gái mình khắp người.