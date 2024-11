Lớn lên từ gian hàng ngoài chợ, nam sinh Ngoại giao truyền cảm hứng với hành trình nỗ lực không ngừng

SVVN - Nguyễn Đức Thắng hiện là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao. Chàng trai sinh năm 2003 tạo nhiều dấu ấn với hành trình không ngừng nỗ lực, phát triển trong lĩnh vực truyền thông. Được tuyển thẳng vào Học viện Ngoại giao, Đức Thắng là lớp trưởng 4 năm học liên tiếp và nhiều lần đạt học bổng khuyến khích học tập từ Ban Lãnh đạo Học viện.

Thắng là Quán quân Cuộc thi Nhà truyền thông tài ba - IC Master 2023 - cuộc thi truyền thông sáng tạo dành cho sinh viên cả nước. Tại cuộc thi này, nam sinh và đồng đội thực hiện dự án quảng bá ẩm thực Huế ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) đầu tiên tại Việt Nam.

“Đây là dấu ấn đáng nhớ thời sinh viên của mình. Trao đổi, làm việc với lãnh đạo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế; thực hiện các tour quảng bá tại Huế, Hà Nội, TPHCM đến du khách trong nước lẫn quốc tế là những kỷ niệm mình không bao giờ quên về hành trình này”.

Chàng trai quê Vĩnh Phúc có cơ hội trải nghiệm sớm trong môi trường báo chí - truyền thông, là Cộng tác viên Báo VietNamNet từ lớp 12. Từ đó đến nay, kinh nghiệm báo chí luôn được Đức Thắng áp dụng trong nhiều công việc về truyền thông, quản lý sự kiện.

“Năm lớp 12, một cậu học sinh vùng quê miền núi có nhiều bài viết trên tờ báo uy tín là điều bất ngờ với cả gia đình và thầy cô, bạn bè mình. Những đồng tiền đầu tiên kiếm được từ câu chữ, trí óc khi ấy - với mình, nó đáng quý lắm. Nhìn lại hơn 4 năm qua, báo chí đến với mình thực sự như một cái duyên. Mỗi tin tức, mỗi sự kiện, mỗi cuộc trò chuyện với các nhân vật khác nhau đều mang lại cho mình sự hứng thú riêng”.

Từ năm 18 tuổi đến nay, Đức Thắng có nhiều cơ hội tác nghiệp báo chí tại các sự kiện văn hóa - giải trí lớn từ Bắc vào Nam, tiêu biểu như các cuộc thi sắc đẹp: Miss World Vietnam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, 2023, Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022, Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2023, Miss Cosmo International 2024; hay các chương trình âm nhạc, điện ảnh. Kinh nghiệm báo chí còn giúp Thắng tham gia vào đội ngũ PR của nhiều dự án, tiêu biểu như Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội do UBND TP Hà Nội tổ chức.

Thắng chia sẻ: “Mình may mắn và biết ơn khi có những trải nghiệm, đặc biệt là sự biết ơn đối với người thầy, người sếp đầu tiên của mình trong lĩnh vực báo chí truyền thông - Nhà báo Huy Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình VietNamNet. Nếu nói về khởi nguồn của niềm đam mê truyền thông, đó là từ cửa hàng và gian hàng ngoài chợ của bố mẹ. Từ năm lớp 4, mình bắt đầu phụ giúp bố mẹ bán hàng. Cứ đi học về, mình lại bê những sọt hàng hoa quả ra chợ bán, làm công việc này hăng say, thậm chí có những hôm chỉ mong tan học sớm để về ra chợ bán hàng. Có những hôm bán được vài trăm nghìn đồng, mang về cho bố mẹ, mình thấy thích lắm. Điều này giúp mình hình thành thói quen thích kết nối và giao tiếp, được tiếp xúc với nhiều kiểu người khác nhau từ bé. Bản chất của truyền thông là sự giao tiếp, truyền thông điệp. Và chính bố mẹ, gian hàng chợ cùng các vị khách thân thuộc là những bài học đầu đời của mình về truyền thông”.

Đức Thắng tâm niệm cách trả ơn tốt nhất là không ngừng nỗ lực và hỗ trợ, chia sẻ lại với những ai cần. Đó là lý do nam sinh nhiệt huyết trong hoạt động ngoại khóa, giúp cung cấp kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Thắng hiện là Chủ nhiệm CLB Báo chí và Truyền thông Học viện Ngoại giao, góp phần đào tạo kỹ năng và kết nối công việc báo chí - truyền thông cho các em khóa dưới. Cậu bạn còn tổ chức nhiều chương trình lớn cho sinh viên: Trưởng BTC Workshop “Event planner: More than a plan”, Talkshow “Chuyện nghề Ngoại giao”, Trưởng BTC Cuộc thi Nhà diễn thuyết tài ba - Voice Master, Phó Trưởng BTC Cuộc thi Nhà truyền thông tài ba - IC Master 2024; hay làm diễn giả cho nhiều buổi chia sẻ tại một số trường đại học.

Bên cạnh đó, những năm qua, Đức Thắng còn tích cực thực tập, làm thêm về truyền thông marketing, quản lý dự án tại nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực: giáo dục, làm đẹp và công nghệ; với mong muốn tích lũy kinh nghiệm đa dạng trong ngành truyền thông. Nam sinh 21 tuổi từng là thực tập sinh Digital marketing tại Vietnam Airlines. Gần đây, Thắng còn tham gia vào công việc xây dựng nội dung dự án đường hoa, lễ hội Tết cho các tỉnh thành tại một công ty thiết kế.

“Với các bạn bắt đầu theo đuổi ngành truyền thông, lời khuyên của mình là hãy trải nghiệm nhiều nhưng cũng cần đủ sâu để tìm ra ngách phù hợp với bản thân. Về kỹ năng, mình nghĩ quan trọng nhất là luôn cập nhật thông tin, xu hướng mới và nhìn mọi vấn đề với tư duy phản biện để tạo ra nhiều cách thức truyền thông đa dạng. Đây cũng chính là những điều mình đang tích lũy và hoàn thiện từng ngày”, Đức Thắng tâm sự.

