Mang niềm vui Tết sớm đến bà con khó khăn tại vùng biên giới tỉnh An Giang

Ngày 17/1, tại phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, đã diễn ra chương trình Xuân Tình nguyện 2026 'Tết trọn niềm vui - Mùa xuân biên giới', nhằm hỗ trợ người dân vùng biên giới.

Chương trình do Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Sơn và Tỉnh Đoàn An Giang, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức.

Các hoạt động hướng tới chăm lo đời sống người dân vùng biên giới, đặc biệt là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng yếu thế. Bên cạnh đó, chương trình còn thể hiện sự yêu thương, đùm bọc, lan tỏa tinh thần đoàn kết giúp mọi người, mọi nhà đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm.

Rất đông người dân đến tham dự chương trình.

Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam đã phối hợp cùng địa phương và các đơn vị đồng hành, kết nối và vận động các nguồn lực xã hội để triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội thiết thực này, với sự hỗ trợ của các đơn vị: Hội Xuất bản Việt Nam, Bệnh viện Nhi đồng TP. HCM, Câu lạc bộ Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương, Tổng Công ty Đối tác chân thật, Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Food Share, Quỹ Hỷ Hỷ - Vì nụ cười hạnh phúc, cùng đông đảo các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương.

Chương trình đã trao tặng tổng nguồn lực an sinh xã hội trị giá 550 triệu đồng, gồm: 200 phần quà Tết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó, hiếu học; 100 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh; 1 công trình sân chơi cho thiếu nhi; 20 tổ ong dú hỗ trợ mô hình sinh kế thoát nghèo bền vững; 2 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn phường Thới Sơn.

Những phần quà Tết được trao đến tay người dân.

Trong cùng ngày, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam đã phối hợp với địa phương tổ chức Giải đi bộ gây quỹ “Bước chân yêu thương - Nối nhịp nghĩa tình Thới Sơn”.

Hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các nhà hảo tâm. Qua đó, vận động được 120 triệu đồng, sử dụng để xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp.