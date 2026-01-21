Khoa Du lịch Trường Đại học Đại Nam chinh phục Giải Nhì tại Chung kết Cultural Gala Việt Nam - Ấn Độ

SVO - Tối 19/01/2026, tại Trường Đại học Đại Nam, Chung kết Cultural Gala thuộc chương trình giao lưu văn hóa “Vietnam - India: Friendship Beyond Borders - Connecting Hearts, Sharing Cultures” do Khoa Tiếng Anh Cơ sở chủ trì, phối hợp với các khoa, viện trong toàn trường tổ chức, đã diễn ra sôi nổi và giàu ý nghĩa. Vượt qua ba vòng thi với yêu cầu ngày càng cao về nội dung, kỹ năng và khả năng hội nhập văn hóa, đội Unity Warriors đại diện Khoa Du lịch đã xuất sắc giành Giải Nhì chung cuộc.

Chương trình “Vietnam - India: Friendship Beyond Borders” được tổ chức trong bối cảnh hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng phát triển sâu rộng, hướng tới mục tiêu tăng cường tình hữu nghị, tạo môi trường giao lưu cởi mở và thúc đẩy hiểu biết liên văn hóa giữa sinh viên hai nước. Thông qua các vòng thi từ trực tuyến đến sân khấu, chương trình không chỉ là cuộc tranh tài mà còn là không gian để sinh viên thể hiện bản sắc, khả năng sáng tạo và kỹ năng hội nhập trong môi trường giáo dục quốc tế.

Chung kết Cultural Gala thuộc chương trình giao lưu văn hóa “Vietnam - India: Friendship Beyond Borders - Connecting Hearts, Sharing Cultures”.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của nhiều khoa, viện trong toàn trường. Các đội thi phải trải qua ba vòng đánh giá liên tiếp, bao gồm vòng chào hỏi - trình diễn, vòng thử thách kiến thức và vòng thuyết trình chuyên sâu, đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản, khả năng làm việc nhóm và tư duy kết nối văn hóa.

Hành trình của Unity Warriors: từ vòng loại đến Top 8 đội mạnh nhất

Đại diện Khoa Du lịch, đội Unity Warriors bước vào cuộc thi với tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao. Ngay từ những vòng đầu, đội đã chú trọng xây dựng nội dung bám sát chủ đề giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ, đồng thời khai thác thế mạnh chuyên môn của sinh viên du lịch trong việc kể câu chuyện văn hóa, lễ hội và trải nghiệm cộng đồng.

Đội Unity Warriors - đại diện Khoa Du lịch Trường Đại học Đại Nam.

Sau quá trình đánh giá tổng hợp từ các vòng thi trước, Unity Warriors đã lọt vào Top 8 đội xuất sắc nhất, đủ điều kiện tham gia vòng Chung kết sân khấu - Cultural Gala. Tại Vòng 1 - Chào hỏi với chủ đề “The Beauty of Friendship”, Unity Warriors tạo dấu ấn bằng màn trình diễn mang đậm tính giao thoa văn hóa. Đội lựa chọn trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam và Ấn Độ, kết hợp hát và nhảy trên nền nhạc Ấn Độ, trước khi khép lại bằng ca khúc dân gian “Trống Cơm” với sự tham gia của sinh viên hai quốc gia. Phần thi được dàn dựng chỉn chu, thể hiện tinh thần cởi mở, sự gắn kết và thông điệp hữu nghị rõ ràng, nhận được sự đánh giá tích cực từ Ban Giám khảo và khán giả.

Đội Unity Warriors mở đầu bằng màn chào hỏi giàu tính nghệ thuật, kết hợp trang phục truyền thống Việt Nam - Ấn Độ, âm nhạc và vũ đạo, truyền tải thông điệp về tình hữu nghị và sự giao thoa văn hóa.

Bước sang Vòng 2 - “Culture Connection Challenge”, các đội phải đối mặt với phần thi thử thách kiến thức về văn hóa, lễ hội, danh lam thắng cảnh, phong tục và đời sống xã hội của Việt Nam và Ấn Độ. Unity Warriors thể hiện sự tập trung cao độ, khả năng phản xạ nhanh và phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Kết quả, đội đạt 90/100 điểm, qua đó chính thức góp mặt tại vòng thi quyết định.

Vòng 3 - Thuyết trình “Cultural Bridges” là điểm nhấn của Unity Warriors với phần so sánh, kết nối lễ hội Diwali (Ấn Độ) và lễ hội thả đèn hoa đăng (Việt Nam).

Điểm nhấn quan trọng của Unity Warriors tại Chung kết nằm ở Vòng 3 - Thuyết trình với chủ đề “Cultural Bridges”. Đội lựa chọn so sánh và kết nối lễ hội Diwali của Ấn Độ với lễ hội thả đèn hoa đăng của Việt Nam, hai lễ hội tiêu biểu mang giá trị tinh thần sâu sắc trong đời sống văn hóa của mỗi quốc gia.

Phong thái thuyết trình tự tin, lập luận mạch lạc và hình ảnh minh họa trực quan giúp Unity Warriors truyền tải hiệu quả thông điệp về ánh sáng, niềm tin và hy vọng trong hai nền văn hóa.

Thông qua phần trình bày mạch lạc, có chiều sâu, đội đã làm rõ những điểm tương đồng về biểu tượng ánh sáng, niềm tin, hy vọng và khát vọng hướng tới những điều tốt đẹp. Cách dẫn dắt vấn đề rõ ràng, kết hợp hình ảnh minh họa cùng phong thái thuyết trình tự tin đã giúp Unity Warriors truyền tải hiệu quả thông điệp về sự thấu hiểu, tôn trọng và gắn kết giữa hai nền văn hóa.

Ban Giám khảo đánh giá cao phần thể hiện của Unity Warriors nhờ nội dung thuyết phục, cách tiếp cận sáng tạo và tinh thần làm việc nhóm.

Phần thi này được Ban Giám khảo đánh giá cao nhờ nội dung thuyết phục, cách tiếp cận sáng tạo và tinh thần làm việc nhóm thể hiện rõ bản lĩnh của sinh viên Khoa Du lịch trong môi trường giao lưu quốc tế.

Chinh phục Giải Nhì cùng tích lũy trải nghiệm giao lưu văn hóa

Với tổng điểm cao và phần thể hiện ổn định qua các vòng thi, đội Unity Warriors đã giành Giải Nhì chung cuộc tại Cultural Gala. Kết quả này xuất phát từ quá trình chuẩn bị nghiêm túc, sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên và sự đầu tư về nội dung của sinh viên Khoa Du lịch.

Niềm vui và sự tự hào của các thành viên Unity Warriors sau hành trình chinh phục Giải Nhì.

Thông qua cuộc thi, sinh viên có điều kiện vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp liên văn hóa, làm việc nhóm và thích ứng trong môi trường đa quốc gia. Đây cũng là dịp để Khoa Du lịch triển khai các hoạt động đào tạo gắn với trải nghiệm, phù hợp với yêu cầu hội nhập.

Chung kết Cultural Gala khép lại, mở ra nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi và tăng cường hiểu biết liên văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Đại Nam trong môi trường giáo dục quốc tế.

Chung kết Cultural Gala khép lại, chương trình đã tạo ra không gian giao lưu văn hóa thiết thực, giúp các đội thi có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và tham gia các hoạt động chung. Thông qua các phần thi, cuộc thi góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời mang lại những trải nghiệm học tập ngoài lớp học, phù hợp với định hướng đào tạo gắn kết học thuật và thực tiễn trong môi trường giáo dục đa văn hóa.

(Ảnh: NTCC)