Mikelei tung bộ ảnh đầu tiên sau khi đoạt Quán quân Fashion Icon

SVVN - Dành niềm yêu thích và đam mê lớn cho người mẫu, Nguyễn Việt Hùng hay còn được biết đến với tên gọi quen thuộc là Mikelei đang ngày càng khẳng định được năng lực của bản thân. Trong cuộc thi “Fashup 2022 by TikTok” vừa qua, Việt Hùng đã xuất sắc chinh phục và giành ngôi vị Quán quân Fashion Icon của cuộc thi.

Nguyễn Việt Hùng hay còn có biệt danh là Mikelei (sinh năm 1999), hiện đang được biết đến là người mẫu tự do. Dành niềm yêu thích và đam mê lớn cho nghệ thuật, Việt Hùng đang ngày càng khẳng định được năng lực của bản thân trong nghề. Vừa qua, trong cuộc thi Fashup 2022 by TikTok, Việt Hùng đã xuất sắc chinh phục Ban Giám khảo và giành ngôi vị Quán quân Fashion Icon.

Việt Hùng chia sẻ: “Thật ra ban đầu, mình không có ý định tham gia cuộc thi, bởi vì một khi tham gia, mình cần phải chuẩn bị rất nhiều, để mang đến những hình ảnh chỉn chu nhất. Mà thời điểm ấy, ekip thân thuộc của mình lại đang bận rộn cho những lịch trình cuối năm, vậy nên không thể giúp mình được. Tuy nhiên, mình đã nhận được rất nhiều lời động viên từ người thân và cả những người bạn mới quen nữa. Do đó, mình đã lấy hết can đảm để tham gia cuộc thi lần này. Đây là một trải nghiệm vô cùng quý giá, đầy cảm xúc, đem lại cho mình nhiều bài học. Rằng, đôi khi bản thân chúng ta phải dám mạo hiểm, để chiến thắng sự tự ti của chính mình, phải biết cách vượt qua được nỗi sợ hãi và áp lực trong tâm trí. Đến với cuộc thi lần này, bản thân mình không có một mục đích nào đó quá to lớn, mình đến để tận hưởng cuộc thi và muốn xem rằng bản thân mình còn những thiếu sót gì để khắc phục”.

Có thể nói, Fashup 2022 by TikTok là một cuộc thi mang ý quan trọng đối với Việt Hùng. Đây là một cột mốc đáng nhớ, cũng như là một bước đệm lớn trong cuộc đời của cậu bạn. Đồng thời, đây cũng là một sân chơi mới, mà ở đó thấy được tính chuyên môn và sự chuyên nghiệp. Chương trình cũng đưa ra những thử thách bất ngờ, để thí sinh có cơ hội được thể hiện bản thân nhiều hơn. Riêng bản thân Việt Hùng cảm thấy, đây là một chương trình vô cùng thú vị và không kém phần hồi hộp. Và cậu bạn cũng cảm thấy rất vui vì được là một phần của chương trình, được công nhận, thoả sức sáng tạo và được kết nối với nhiều người bạn mới, tất cả mọi thứ đều rất tuyệt vời.

Việt Hùng thổ lộ: “Bản thân mình có rất nhiều kỷ niệm đối với chương trình, mà có lẽ, mình cũng là một thí sinh rắc rối nhất. Vì có những câu chuyện, những tranh cãi, hiểu lầm từ đâu rơi xuống, mà mình không thể lường trước được. Nhưng thật may, bọn mình đã giải quyết được êm đẹp. Giờ nhìn lại, mình thấy nó rất thú vị, vì nó giúp mọi người hiểu được mình hơn. Và cũng chính nhờ những rắc rối dễ thương đó, mà mình hiểu được là, các thí sinh đều là những người bạn tốt, ai cũng yêu quý mình và mình cũng yêu quý tất cả mọi người như một đại gia đình thân thiết. Sau cuộc thi, mình đã có nhiều bạn bè hơn, điều đó khiến mình cảm thấy rất vui”.

Dù trải qua nhiều khó khăn trong cuộc thi, tuy nhiên khi tham gia chương trình, Việt Hùng luôn giữ tinh thần lạc quan, gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực và thật sự tận hưởng, sẵn sàng đối diện với các thử thách. Từ đó, biến những áp lực vô hình trở thành động lực mạnh mẽ để thúc đẩy bản thân tiến lên.

Trải qua cuộc thi, Việt Hùng đã có cho mình những trải nghiệm và nhiều bài học kinh nghiệm trong cách làm việc nhóm, cách trao đổi, cũng như kết nối mọi người để tạo ra những sản phẩm tốt nhất. Đây là một trong những điều rất quan trọng đối với chặng đường phát triển sự nghiệp của cậu bạn trong tương lai.

Việt Hùng thổ lộ: “Khi biết bản thân giành được giải Quán quân, cảm xúc của mình lúc đó như bị vỡ oà, vô cùng khó tin. Đó là một buổi tối kỳ diệu nhất trong cuộc đời mình từ trước đến giờ. Nhưng, dù ở vị trí nào đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ cố gắng chăm chỉ với công việc, để không phụ lòng tất cả mọi người. Bản thân mình cũng muốn, gửi sự biết ơn này đến tất cả những ai đã ủng hộ và giúp đỡ mình trong thời gian qua”.

Dự định sau cuộc thi, Việt Hùng sẽ tích cực làm việc chăm chỉ và phát triển đa nội dung hơn. Bên cạnh đó, cậu bạn sẽ cố gắng tham gia thêm các tuần lễ thời trang, để bản thân có thể truyền tải tiếng nói, thời trang của mình, cũng như lan toả được những năng lượng tích cực của bản thân đến với tất cả mọi người.