'Món quà tinh thần' đầu năm 2025 từ 'anh chồng quốc dân' Gin Tuấn Kiệt, làm khán giả muốn 'xin vía' hạnh phúc

SVVN - Gin Tuấn Kiệt trở thành 'anh chồng quốc dân' khi giúp vợ bầu Puka làm việc nhà. Nam ca sĩ còn 'bật mí' cách chăm sóc vợ bầu, Võ Tấn Phát vừa ghen tị, vừa 'xin vía' hạnh phúc.

Trước khi phim chính thức lên sóng, MV ca nhạc Tết mang thông điệp ý nghĩa từ phim Tứ hải phát tài do Tiêu Minh Phụng và Yuno Bigboi thể hiện được phát hành. Bài nhạc mang âm hưởng rộn ràng, vui tươi đặc trưng của nhạc Tết, tạo nên không khí hân hoan và ngập tràn hy vọng cho năm mới.

Toàn bộ bài hát là lời chúc ý nghĩa gửi đến mọi người: Ấm no, thịnh vượng và giàu sang. Với giai điệu bắt tai và thông điệp tích cực, bài hát không chỉ là nhạc nền hoàn hảo cho bộ phim mà còn là 'món quà tinh thần' để đón chào một năm mới may mắn và hạnh phúc. Bài nhạc còn là sự pha trộn độc đáo giữa hai chất liệu nhạc: Vọng cổ – đậm chất truyền thống và rap – hiện đại, trẻ trung phù hợp với thị hiếu của tất cả các thế hệ.

Trong phim, Gin Tuấn Kiệt đảm nhận vai An, con trai của chủ đoàn hát, tích cách ngây ngô, thường nói những điều vô lý nhưng rất thuyết phục. Võ Tấn Phát đảm nhận vai Tâm, hết lòng hỗ trợ cho công việc quản lý và vực dậy gánh hát. Hai nhân vật là “bộ đôi hoàn hảo”, mang đến thông điệp: Có Tâm – An, an tâm đón Tết.

Võ Tấn Phát tiết lộ, Gin Tuấn Kiệt tất bật cho concert Anh trai say hi, vừa chạy lịch cho đoàn phim, vừa phải cân bằng với lịch trình của một ông bố bỉm sữa nên rất bận rộn. Nam diễn viên nhận thấy Gin Tuấn Kiệt dường như đã trưởng thành và chuẩn mực hơn khi sắp trở thành ba.

Sắp trở thành ba, Gin Tuấn Kiệt trưởng thành, chuẩn mực hơn và đỡ đần cho vợ: “Lịch trình dày nhưng tôi vẫn vun vén trọn vẹn, cân bằng công việc và gia đình. Mỗi ngày, tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, rửa chén, lau quét nhà cửa, chiều chiều tưới cây”.

Với những ngày đi công tác xa, Gin Tuấn Kiệt không yên tâm khi để vợ ở nhà một mình: “Tôi nhờ mẹ qua chăm Puka phụ, không để phụ nữ mang thai ở nhà một mình. Rất dễ bị tâm lý, bị buồn. Puka bị hạ đường huyết thai kỳ, rất cần người nhà ở bên".

Nam ca sĩ kể thêm: "Bình thường, vợ chồng tôi nhờ siêu thị vận chuyển đồ lên tận căn hộ. Tuy nhiên, hôm đó Puka muốn đi tới đi lui để vận động. Vừa xuống siêu thị, cô ấy lập tức bị gục xuống. Thật sự nguy hiểm, tôi rất lo. Những ngày đi quay Tứ hải phát tài, tôi tranh thủ thời gian rảnh để về nhà”, Gin Tuấn Kiệt chia sẻ.

Ngưỡng mộ tình yêu của cặp vợ chồng, Võ Tấn Phát hài hước nói: “Sơ hở tắt máy quay là thấy Gin Tuấn Kiệt 'facetime' (gọi video) cho bà xã. Liên tục vậy đó. ‘Xin vía’ hạnh phúc quá trời, 'độc thân thấy chướng'”.