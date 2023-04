Moon Bin (Astro): 'Ước mơ còn dang dở ở tuổi 25'

SVVN - Lễ an táng Moon Bin (Astro) đã được tổ chức một cách lặng lẽ nhất có thể vào hôm nay (22/4), tại nhà tang lễ của Trung tâm Y tế Asan ở Seoul trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp công ty. Địa điểm chôn cất sẽ không được tiết lộ.

Công ty Fantagio đã lắp đặt một lư hương đơn giản ở cạnh tòa nhà văn phòng để tưởng nhớ những người đã khuất. Sau khi tin buồn được thông báo, người hâm mộ trong và ngoài nước đã đến viếng, thắp nén nhang, để lại di thư cho người quá cố, đặt vòng hoa chia buồn.

Moon Bin gia nhập làng giải trí với tư cách là một diễn viên nhí. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, nam thần tượng từng chia sẻ: “Tôi bắt đầu là một diễn viên nhí theo định hướng của bố mẹ. Sau đó, tôi có cơ hội biểu diễn trên sân khấu một lần, và dù rất hồi hộp nhưng tôi đã quyết tâm trở thành một thần tượng. Được đứng trên sân khấu và giao tiếp với người hâm mộ thật thú vị". Lần đó, Moon Bin xuất hiện với tư cách là ‘Tiểu TVXQ U-Know Yunho’ trong chương trình giải trí của đài SBS Stockings, được phát sóng vào năm 2007, và thu hút sự chú ý của người xem bằng cách thể hiện kỹ năng vũ đạo của mình mặc dù còn rất trẻ.

Moon Bin từng tham gia các phim: At Eighteen (2019), The Mermaid Prince: Touching You (2020), The Little Mermaid: The Beginning (2020), Nopaku Romance (2020), Finding the Hidden' Guy' (2021)... Nam thần tượng cũng từng làm MC đặc biệt cho các chương trình âm nhạc M Count và Show Champion.

Moon Bin đang ấp ủ phát triển kỹ năng của mình bằng cách thể hiện khả năng sáng tác và viết lời. Vào tháng Một năm nay, Moon Bin đã thành lập nhóm nhỏ hai thành viên 'Moonbin & Sanha' và phát hành album mini thứ 3 Incense :"Tôi đã đặt toàn bộ tâm trí của mình vào album này để làm cho mọi người hạnh phúc”.

Lấy album này làm điểm khởi đầu, từ đầu năm nay, nhóm đã tổ chức chuyến lưu diễn để gặp gỡ người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, và có tên trong đội hình đầu tiên của 29th Dream Concert sẽ được tổ chức tại sân vận động chính Busan Asiad vào ngày 27/5. Vài giờ trước khi Yonhap đưa tin về sự việc đau lòng của Moon Bin, buổi họp fan Diffusion của nhóm nhỏ MOONBIN&SANHA tại Jakarta (Indonesia) vào ngày 13/5 cũng đã bất ngờ bị huỷ bỏ với lý do: “Những tình huống bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi mà chúng tôi không thể tránh khỏi”.

Các đồng nghiệp trong làng giải trí không khỏi xót xa và bàng hoàng trước sự ra đi của Moon Bin. Phát thanh viên Kwon Hyuk Soo đã đăng một thông điệp tưởng niệm trên SNS: "Tôi yêu bạn rất nhiều...". Phát thanh viên Jang Seong-Gyu đã nhắc đến Moon Bin trên đài phát thanh MBC với một nỗi buồn nặng trĩu: "Khi tôi nhìn thấy cậu ấy gần đây, trông Moon Bin rất rạng rỡ và đến giờ tôi vẫn không thể tin cậu ý đã ra đi. Cầu chúc cậu ấy được yên nghỉ". Nam diễn viên nhạc kịch Kim Ho-Young cũng đăng một bức ảnh hoa cúc trắng lên mạng xã hội kèm lời nhắn: "Trái tim tôi nặng trĩu. Tôi xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa 'mua' cho cậu một bữa ăn".