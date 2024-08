'Mỹ nam cõng anh mà chạy' Byeon Woo Seok đã trở lại trong phim mới

SVVN - Byeon Woo Seok xác nhận sẽ xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt trong 'No Gain No Love'.

'Ngôi sao Lovely Runner' Byeon Woo Seok sẽ xuất hiện đặc biệt trong No Gain No Love của tvN với tư cách là khách mời. Đáp lại thông tin này, đội ngũ sản xuất của No Gain No Love cũng đã xác nhận vào hôm nay 30/8: "Byeon Woo Seok sẽ xuất hiện đặc biệt trong No Gain No Love do mối quan hệ của nam diễn viên với đạo diễn của bộ phim là Kim Jung Sik". Byeon Woo Seok và đạo diễn Kim Jung Sik trước đây đã từng hợp tác trong bộ phim truyền hình Strong Girl Namsoon của JTBC, kết thúc vào tháng 11/2023.