'Mỹ nam đẹp trai nhất thế giới' ấy vậy mà cũng có ngày chịu 'cú sốc' dè bỉu về ngoại hình

Xuất hiện trên một chương trình âm nhạc, BTS đã cùng nhau trình diễn “siêu phẩm” đứng đầu Bảng xếp hạng Billboard 100 tận 5 tuần liên tiếp – Butter. Trong khi các thành viên khác đều nhận được vô số lời khen về ngoại hình “cực bảnh” thì thành viên V lại “bị chê” với lần xuất hiện này.

Rất nhiều ý kiến cho rằng, vốn V “sở hữu” gương mặt có thể “cân” mọi loại trang phục nhưng đúng là lần này “vô phương cứu chữa”: “Quả tóc còn kỳ cục hơn bộ quần áo đấy...”, “Người mẫu quả nhiên đúng là người mẫu. Nhưng V mặc cũng khá hợp mà”, “Stylist của BTS là tệ nhất”, “Stylist làm ơn thức tỉnh đi... Làm ăn chẳng ra cái gì...”, “Stylist gì mà như là anti – fan vậy? Sao công ty vẫn chưa tuyển người mới cơ chứ”,…

Hai nhóm nhạc Kpop nổi tiếng nhất hiện nay là BTS và BlackPink luôn bị “đặt lên bàn cân”. Trong khi BlackPink “càn quét” giới thời trang thì BTS vẫn luôn được nhận xét là “yếu thế” hơn ở mảng này. Đây không phải lần đầu tiên stylist của BTS tự tay “dìm hàng” nhóm, các fan cho rằng chính vì stylist toàn cố tình đưa những bộ đồ kỳ cục và không phù hợp với các thành viên mới khiến cho BTS nhận được đánh giá thấp không đáng có về ngoại hình.

BTS sẽ chính thức phát hành đĩa đơn Butter vào 9/7 sắp tới. Đĩa đơn lần này sẽ bao gồm ca khúc Butter và Permission to dance – sản phẩm hợp tác cùng Ed Sheeran. Đây là lần thứ 2 Ed Sheeran tham gia sáng tác cho BTS. Trước đó, cả hai đã cùng cộng tác và cho “ra lò” ca khúc Make it right được phát hành cùng album Map of the soul: Persona vào năm 2019. Nam ca sĩ Ed Sheeran dành nhiều lời khen cho nhóm: “BTS là những chàng trai siêu tuyệt vời”.