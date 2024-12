'Mỹ nam' lấn át Song Kang trong 'Sweet Home 2' bị chê là nhà sản xuất vụng về khi cố debut một nhóm nhạc nữ

SVVN - Jung Jinyoung là một nhà sản xuất vụng về đang cố gắng cho ra mắt một nhóm nhạc nữ trong bộ phim sắp tới 'Who Is She!'.

Làm lại từ bộ phim nổi tiếng Miss Granny, đã tạo ra nhiều bản làm lại ở các quốc gia khác, Who Is She! là một bộ phim tình cảm âm nhạc về một người phụ nữ ở độ tuổi 70 đột nhiên biến thành một cô gái 20 tuổi và có cơ hội thứ hai để sống với ước mơ của mình.

Jung Jinyoung đảm nhận vai Daniel Han, một cựu trưởng nhóm nhạc thần tượng trở thành nhà sản xuất chính tại Eunice Entertainment. Trong khi làm việc cho dự án cuối cùng của mình, một nhóm nhạc nữ, anh phát hiện ra Emily (Jung Ji So), một thực tập sinh có chiều sâu cảm xúc đặc biệt và chọn cô cho vị trí trung tâm của nhóm. Tuy nhiên, kế hoạch của anh bị đảo lộn khi Emily đột nhiên biến mất.

Giữa lúc hỗn loạn, Daniel gặp Oh Doo Ri (cũng do Jung Ji So thủ vai), người có ngoại hình giống Emily nhưng có sự hiện diện cảm xúc thậm chí còn quyến rũ hơn. Quyết tâm ra mắt Oh Doo Ri với tư cách là 'ngôi sao' của nhóm, Daniel bắt đầu một hành trình đầy những thử thách và cuộc phiêu lưu bất ngờ.

Jung Jinyoung mô tả Who Is She! với niềm hạnh phúc: “Dự án của chúng tôi không u ám mà tràn đầy năng lượng tươi sáng, vui vẻ. Tôi luôn coi trọng từ ‘hạnh phúc’, và khi tôi nghĩ đến Who Is She! thì đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi”.

Anh cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa phim gốc và phim truyền hình: “Câu chuyện và bối cảnh khá khác nhau. Sự thay đổi lớn nhất có lẽ là việc bổ sung khái niệm đào tạo nhóm nhạc nữ thần tượng. Trong các phim trước đây, tôi thường vào vai trẻ trung , nhưng lần này, tôi vào vai một nhà sản xuất hoàn toàn khác. Cảm giác như đây là một nhân vật mà tôi có thể đảm nhận khi đã lớn tuổi hơn”. Jung Jinyoung hứa sẽ thể hiện khía cạnh mới mẻ và độc đáo của mình trong phim.

Khi hồi tưởng lại quá trình quay phim, Jung Jinyoung chia sẻ: “Trước khi quay, tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với Ji So. Cô ấy là một diễn viên vô cùng tài năng và làm việc với cô ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều và mang đến cho tôi những hiểu biết mới. Tôi nghĩ khán giả sẽ thực sự thích sự kết hợp và "phản ứng hóa học" mà chúng tôi tạo ra”.