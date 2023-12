'Mỹ nam sở hữu chiều cao đình đám của phim truyền hình Việt' tiếp tục có duyên với vai công an

SVVN - Sau khi điều tra phá án trong 'Bão ngầm', Hà Việt Dũng lại tiếp tục khoác lên mình bộ đồng phục công an trong phim mới 'Đội điều tra số 7'.

Có khá nhiều điều để khán giả nhớ đến Hà Việt Dũng. Bên cạnh chiều cao đáng nể 1m84, luôn cao vọt khi đứng cạnh bạn diễn, Hà Việt Dũng còn sở hữu gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt cương trực nên rất hay được mời đóng vai công an.

Hà Việt Dũng từng có nhiều màn hóa thân công an đầy ấn tượng như ở phim Bão ngầm, anh phải đóng giả một tên tội phạm máu mặt để trà trộn vào đường dây của ông trùm ma túy. Còn ở phim sắp lên sóngĐội điều tra số 7, nhân vật của Hà Việt Dũng là Hoàng Viết Danh, đội phó của đội điều tra phá án và trùng hợp thay, cũng là một cảnh sát chìm khi phải tìm cách thâm nhập vào băng đảng tội phạm để truy tìm bằng chứng.

Tuy hai vai diễn có nhiều điểm tương đồng nhưng Hà Việt Dũng tin rằng mỗi kịch bản là một câu chuyện khác, nhân vật cũng có những tính cách, tình huống khác biệt, đối mặt với kẻ thù khác nên anh vẫn tin rằng Đội điều tra số 7 sẽ có nhiều điều hấp dẫn.

Phim Đội điều tra số 7 có bối cảnh ở một địa phương hay xảy ra những vụ trọng án như giết người, bắt cóc con tin… với các đối tượng gây án thuộc nhiều thành phần, từ doanh nhân, giới trí thức... Những tên tội phạm máu lạnh này lại là người quen, họ hàng của các chiến sĩ công an, khiến cho hành trình phá án càng thêm khó khăn.

Đội điều tra số 7 còn là dự án do chính Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất, được dựa trên những vụ trọng án có thật, do lực lượng cảnh sát hình sự điều tra, khám phá thành công. Đạo diễn 10 tập đầu tiên còn là NSƯT Mai Hồng Phong, người đứng sau nhiều bộ phim gây sốt với đề tài gai góc, cảnh quay ấn tượng như Quỳnh búp bê. Đội điều tra số 7 hứa hẹn sẽ thu hút khán giả ở các cảnh đuổi bắt tội phạm, nhiều cảnh hành động, cháy nổ được thực hiện thật 100%, không sử dụng kỹ xảo điện ảnh.