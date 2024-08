'Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á' Trương Thị May được vinh danh thành tựu, nhan sắc vẫn 'bất biến' với thời gian

SVVN - Mới đây, 'mỹ nhân' Trương Thị May và mẹ cô là bà Trương Mỹ Tiền, cùng được vinh danh tại sự kiện 'Best new awards' ở Thái Lan. Nhan sắc của người đẹp được đánh giá ngày càng thăng hạng sau nhiều năm hoạt động showbiz Việt.

Trương Thị May là người đẹp hoạt động trong V-biz và đã đạt nhiều giải thưởng như: Á hậu 1 Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2006, Á hậu 1 Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2007,từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2013. Năm 2014, cô được được trang PETA – tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật châu Á – vinh danh là 'mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á'.

Không chỉ vậy, cô còn đoạt giải Cánh diều Vàng ở hạng mục "Diễn viên xuất sắc nhất". Trương Thị May còn là người mẫu nổi tiếng, nhà hoạt động thiện nguyện với những đóng góp không nhỏ cho cộng đồng.

Người đẹp này ăn chay từ nhỏ tới nay, là một nghệ sĩ đa năng và cũng là một Phật tử nổi tiếng với những hoạt động nổi bật, góp phần quảng bá và đóng góp cho Phật giáo. Cô sinh trưởng trong một gia đình chuẩn mực, nhiều thế hệ ăn chay trường, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, có tên tuổi và tầm ảnh hưởng.

Với những đóng góp trong suốt nhiều năm qua, Á hậu Trương Thị May và mẹ cùng được vinh danh tại sự kiện Best new awards. Đây là giải thưởng vinh danh những cá nhân có hoạt động nổi bật góp phần quảng bá, xây dựng và tạo nên một cộng đồng vững mạnh và ngày càng tốt đẹp.

Tại sự kiện trên, Trương Thị May được trao tặng hai giải: “Nghệ sĩ tài năng" và “Thành tựu châu Á", ghi nhận sự đóng góp tích cực của Trương Thị May trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều giải thưởng lớn. Ngoài ra, mẹ của cô cũng được vinh danh với giải thưởng “Người mẹ tài năng", có những đóng góp suốt mấy chục năm qua cho hoạt động thiện nguyện, văn hoá, nghệ thuật.

Trong buổi vinh danh, Trương Thị May diện bộ áo dài trắng nổi bật với hoa sen vàng, đây là một thiết kế đậm nét Phật giáo của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ thực hiện. Mẹ Trương Thị May cũng chọn áo dài màu vàng đất với mấn đơn giản, đây là bộ áo dài bà tự may để cùng con gái tham dự sự kiện này.

Chia sẻ về việc được vinh danh tại sự kiện này, Trương Thị May cho biết: “Mẹ và May rất biết ơn ban tổ chức đã luôn dành sự yêu ái, yêu thương và khích lệ May và mẹ, để gia đình May tiếp tục nỗ lực, cống hiến và đóng góp cho cộng đồng".