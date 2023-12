'Mỹ nhân không tuổi có đời tư sạch nhất K-biz' hợp tác với tác giả của loạt phim đình đám Disney+ 'Moving'

SVVN - Park Bo Young sẽ tham gia casting trong 'Shop of the Lamp', bộ phim truyền hình chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên của tác giả Kang Full, người đứng đằng sau câu chuyện của loạt phim đình đám Disney+ 'Moving'.

Công ty quản lý BH Entertainment của nữ diễn viên làm rõ: "Park Bo Young hiện đang đàm phán để đóng vai chính trong Shop of the Lamp và mọi chuyện có vẻ khả quan". Bộ phim được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên của tác giả Kang Full, người đứng đằng sau câu chuyện của loạt phim đình đám Disney+ Moving. Shop of the Lamp sẽ có 8 tập, kể về một cửa hàng đèn kỳ lạ, nơi thế giới của người sống và người chết gặp nhau.

Bộ phim trở thành 'chủ đề nóng' khi được biết đến là tác phẩm đầu tiên mà nam diễn viên Kim Hee Won đảm nhận vai trò đạo diễn.Trước đó đã có thông tin Joo Ji Hoon sẽ đảm nhận vai chủ cửa hàng đèn chiếu sáng. Kim Seol Hyun, thành viên của nhóm nhạc nữ AOA và Bae Seong Woo, anh trai của phát thanh viên Bae Seong Jae cũng đã xác nhận sự xuất hiện của họ trong phim.