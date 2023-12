Tin buồn với fan của '6 chàng trai nhà bên': Riwoo sẽ không tham gia 'Music Bank Global Festival 2023'

SVVN - Riwoo của BOYNEXTDOOR sẽ không tham dự "Music Bank Global Festival 2023" của KBS cùng với các thành viên còn lại trong nhóm, do các vấn đề về thị thực.

Vào ngày 7/12, KOZ Entertainment thông báo rằng: “Hộ chiếu và thị thực có vấn đề nên Riwoo không thể nhập cảnh vào Nhật Bản”. Do đó, 'nam thần tượng' sẽ không thể tham dự Music Bank 2023 tại Nhật Bản, nơi BOYNEXTDOOR dự kiến biểu diễn vào ngày 9/12.

Xin chào, đây là KOZ Entertainment. Chúng tôi xin thông báo với các bạn rằng thành viên BOYNEXTDOOR, Riwoo sẽ không tham dự Lễ hội toàn cầu Music Bank 2023, dự kiến diễn ra tại Nhật Bản vào ngày 9/12. Do vấn đề cá nhân với hộ chiếu và thị thực, Riwoo không thể nhập cảnh vào Nhật Bản và vì vậy anh ấy sẽ không thể hoàn thành lịch trình của mình. Chúng tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng vì rất khó giải quyết vấn đề trước buổi hòa nhạc nên hiện tại anh ấy không thể nhập cảnh. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo với các bạn rằng Riwoo chắc chắn sẽ không thể tham dự Lễ hội toàn cầu Music Bank năm 2023. Chúng tôi chân thành xin lỗi những người hâm mộ đã chờ đợi [để gặp Riwoo] và chúng tôi sẽ cẩn thận để ngăn chặn tình trạng này tái diễn trong các hoạt động ở nước ngoài trong tương lai. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm rộng lượng của người hâm mộ. Cảm ơn.

Trong khi Music Bank Global Festival 2023 tại Nhật Bản sẽ được quay vào ngày 9/12 thì chương trình cuối năm sẽ phát sóng vào ngày 15/12 cùng với Lễ hội toàn cầu Music Bank 2023 tại Hàn Quốc (sẽ phát sóng trực tiếp bắt đầu lúc 20h30 tối KST).

Phần đầu tiên của Music Bank Global Festival 2023 được tổ chức tại Beruna Dome ở Saitama, Nhật Bản sẽ do Rowoon, Go Min Si và Young Ji Lee chủ trì, và sẽ có sự góp mặt của Boy Next Door, Jin-young Park, Golden Girls, SHINee, Melomance, Young-Ji Lee, ITZY, Le Seraphim, New Jeans...