Nam Đảng viên trẻ Trường Đại học Thành Đông là cán bộ Đoàn giàu nhiệt huyết cống hiến sức trẻ cho cộng đồng

SVVN - Phạm Văn An (sinh năm 2003 tại Hải Phòng) hiện là sinh viên ngành Y học Cổ truyền tại Trường Đại học Thành Đông (TDU). Với nghị lực vượt khó và tinh thần cống hiến, An vinh dự trở thành Đảng viên trẻ ngay từ khi bước chân vào giảng đường. Anh đảm nhiệm vai trò Ủy viên BCH Đoàn Trường (nhiệm kỳ 2022-2024, 2024-2027), Chủ nhiệm CLB Tình nguyện Hoa Sen và là lớp trưởng lớp YHCT - 1A11 - YHCT03.

Nghị lực và sự vươn lên trong cuộc sống

Văn An lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống nhân ái tại vùng quê Tiên Lãng, Hải Phòng. Từ nhỏ, khi kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, An đã noi theo tấm gương anh hùng nhỏ tuổi Phạm Ngọc Đa, người con kiên cường của quê hương.

Với quyết tâm và ý chí vươn lên, An tìm đến chùa Thắng Phúc - ngôi chùa hơn 800 năm tuổi, nơi ghi dấu lịch sử với năm vị sư liệt sĩ. Tại đây, thấm nhuần những lời dạy nhân ái, An theo học Võ cổ truyền và nhanh chóng được quý thầy tin tưởng nhờ sự nhạy bén và trách nhiệm. Khi chỉ mới 15 tuổi, An đã được giao làm Sư trưởng võ đường, quản lý hai võ đường lớn và trở thành chủ nhiệm CLB Võ thuật & Lân - Sư - Rồng.

Không chỉ rèn luyện thể chất và tinh thần, An còn tích cực tham gia công tác từ thiện tại chùa và địa phương, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 căng thẳng. Với tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, An luôn tiên phong trong các hoạt động Đoàn - Hội, đóng góp tích cực vào phong trào thanh niên tại địa phương.

An chia sẻ rằng, trong thời gian học phổ thông, để phụ giúp kinh tế gia đình, anh đã làm rất nhiều công việc khác nhau. Những ngày hè, An làm thêm tại các công trường, tuyển công nhân thời vụ, phụ trách xe đưa đón và quản lý chấm công cho một tổ công nhân. Bên cạnh đó, anh còn buôn bán nhỏ các mặt hàng gia dụng và quần áo, vừa học vừa làm để đỡ đần gia đình. Chính những trải nghiệm này đã giúp An rèn luyện bản lĩnh, sự trưởng thành và ý chí vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.

Hành trình của Đảng viên trẻ với đam mê cống hiến

Là một Đảng viên trẻ, Văn An luôn giữ vững lập trường chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Anh không chỉ thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước mà còn tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng cùng chấp hành. Với tinh thần trách nhiệm cao, An không ngừng học tập các nghị quyết và chính sách để nâng cao kiến thức cũng như hoàn thiện năng lực chuyên môn.

Ở cương vị người Đảng viên và Đoàn viên tiêu biểu, Văn An luôn nêu cao phẩm chất đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh. Anh xây dựng cho mình một lối sống trong sáng, lành mạnh, đồng thời đoàn kết, hỗ trợ bạn bè và đồng nghiệp trong mọi hoàn cảnh. Với tinh thần tự phê bình và phê bình, nam sinh luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, giữ vững vai trò tiên phong của mình.

Bên cạnh đó, An tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm trong công tác, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực. Anh còn thể hiện sự trung thực, đoàn kết trong nội bộ Đoàn và có ý thức xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Không chỉ vậy, Văn An luôn gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú, để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh một Đảng viên trẻ trách nhiệm và đầy nhiệt huyết.

Với 7 năm gắn bó cùng công tác Đoàn, Văn An đã khẳng định vai trò và trách nhiệm của mình qua nhiều vị trí quan trọng. Từ năm 2017 đến nay, anh đảm nhiệm chức Bí thư Chi đoàn 2, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, đồng thời từng là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã và Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam xã Tiên Thắng khóa V (2019-2024).

Trong thời gian học phổ thông, An giữ chức Bí thư Chi đoàn lớp 12A6 tại Trường THPT Toàn Thắng, tiếp tục phát huy tinh thần lãnh đạo và đoàn kết. Anh cũng góp mặt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, giữ vai trò Tổ phó Tổ phản ứng nhanh tại xã Tiên Thắng từ năm 2021 đến 2022.

Tại Trường Đại học Thành Đông, Văn An là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường từ năm 2022 và từng là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện Hoa Sen (2019-2024). Từ tháng 3/2024, anh đảm nhận vị trí Chủ nhiệm Câu lạc bộ, tiếp tục lan tỏa tinh thần cống hiến và xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái.

Trường Đại học Thành Đông – Nơi gieo mầm nhân ái

Với Văn An, Trường Đại học Thành Đông không chỉ là nơi trau dồi kiến thức chuyên môn mà còn là môi trường lý tưởng để anh rèn luyện tinh thần cống hiến và bản lĩnh sống. Tại đây, An đã có cơ hội phát triển kỹ năng lãnh đạo thông qua các hoạt động Đoàn – Hội và trưởng thành từ những trải nghiệm thực tế. Anh luôn biết ơn sự đồng hành, hỗ trợ từ thầy cô và bạn bè, những người đã tạo điều kiện để An không ngừng học hỏi, phát huy năng lực và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Trong suốt hành trình đó, Văn An luôn là người tiên phong trong các hoạt động từ thiện của nhà trường. Anh tận tâm sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, từ các em nhỏ vùng cao, trẻ mồ côi đến người khuyết tật. Không dừng lại ở việc đồng cảm, An còn tích cực vận động các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm tham gia vào các chương trình thiện nguyện như phát cháo miễn phí tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và bệnh viện Phổi Hải Dương.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Văn An trong suốt quá trình hoạt động Đoàn và phong trào sinh viên đã được ghi nhận bằng hàng loạt thành tích nổi bật. Anh được Huyện đoàn Tiên Lãng trao tặng bằng khen về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022; Bằng khen sinh viên xuất sắc trong công tác Đoàn và phòng trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024;...

Bên cạnh đó, UBND xã Tiên Thắng cũng ghi nhận anh với bằng khen vì những thành tích tiêu biểu trong công tác Hội LHTN Việt Nam giai đoạn 2019-2024. Đặc biệt, sự tận tâm trong vai trò tình nguyện viên đã giúp anh liên tiếp nhận giấy chứng nhận "Tình nguyện viên xuất sắc nhất" tại giải bóng đá khối THPT do Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức vào các năm 2023 và 2024.

Không chỉ tỏa sáng ở các giải thưởng, Văn An còn là người tiên phong trong những chương trình tình nguyện ý nghĩa, tiêu biểu như “Mùa hè yêu thương 2023”, “Trung thu cho em” tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương, hay “Xuân ấm Hà Giang 2024”. Đặc biệt, chương trình "Bát cháo yêu thương" tại các bệnh viện trong tỉnh Hải Dương đã trở thành dấu ấn sâu đậm trong hành trình lan tỏa lòng nhân ái của anh, khi không chỉ giúp đỡ các bệnh nhân khó khăn mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia và cống hiến cho cộng đồng.

Văn An chia sẻ, với anh, nhiệt huyết chính là động lực mạnh mẽ nhất để hành động. Sự đam mê và tận tâm không chỉ giúp An nâng cao hiệu suất trong học tập mà còn mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng. Anh luôn nỗ lực không ngừng để trau dồi kiến thức chuyên môn, đóng góp cho xã hội và lan tỏa tinh thần nhân ái đến mọi người xung quanh.

(Ảnh: NVCC)