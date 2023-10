Nam sinh Kiến trúc đưa nét văn hóa của dân tộc H'Mông vào bài thi

SVVN - “Mỗi cuộc thi là một bài học, sự công nhận là bàn đạp để tôi tiến tới!”, Danh Minh An (trường ĐH Kiến trúc TP. HCM), người vừa giành Huy chương Vàng giải thưởng thiết kế ARCASIA (tháng 9/2023) chia sẻ.

Làng dệt lanh Tả Phìn - tâm huyết của chàng trai trẻ

Bắt đầu từ niềm đam mê về kiến trúc và yêu thích dệt vải thổ cẩm, Danh Minh An và Trần Văn Huy đã mang đề tài ‘Làng dệt lanh Tả Phìn’ tham gia cuộc thi thiết kế ‘ARCASIA 2023’. Chia sẻ về lý do chọn đề tài này, Minh An cho biết: “Đề bài cuộc thi năm nay là: Designing a Future-Ready Community Responding to the Most Challenging Social Condition (Tạm dịch: Thiết kế một cộng đồng có sự chuẩn bị sẵn cho tương lai nhằm ứng phó với những điều kiện xã hội thách thức nhất). Khi tìm hiểu sâu về làng dệt lanh Tả Phìn, chúng mình thấy làng có nhiều yếu tố đáp ứng được đề tài cuộc thi, nên đã quyết định chọn làng dệt này”.

Khi nói đến dệt là nói đến người phụ nữ, đó cũng chính là lý do nhóm Minh An chọn dệt lanh là cảm hứng chủ đạo trong tác phẩm. Trong 'Làng dệt lanh Tả Phìn', nhóm Minh An xây dựng ngôi làng như một “trạm kết nối bền vững” giữa người phụ nữ dân tộc và sự phát triển về kinh tế - xã hội. Từ đó, Minh An và Văn Huy muốn đề cao vai trò của người phụ nữ Việt Nam nói chung trong cuộc sống hiện nay.

Thực hiện hóa ý tưởng của mình bằng những giải pháp kiến trúc, Minh An và người bạn đồng hành đã dựng nên làng dệt Tả Phìn. Làng dệt vừa mang nét văn hóa của người H’Mông, vừa thể hiện tính mới mẻ trong không gian sản xuất kết hợp với phát triển du lịch địa phương.

Nói về những khó khăn trong quá trình làm tác phẩm, Minh An chia sẻ: “Trong giai đoạn làm bài thi lần này, chúng mình không gặp quá nhiều khó khăn, có lẽ do sự tích lũy kinh nghiệm từ trước. Mình chỉ tiếc một điều là thiếu thời gian để tìm hiểu, đi sâu hơn trong đề tài”. Xác định được mục tiêu của bản thân, khi đối mặt với khó khăn, Minh An luôn giữ thái độ tích cực, tìm bằng được cách khắc phục thay vì tránh né hay bỏ cuộc.

Hăng hái tham gia các cuộc thi từ rất sớm, dù trước đó không đạt được kết quả mong muốn, nhưng An đã có cho mình một vốn kiến thức và kinh nghiệm dồi dào. Đó chính là thuận lợi lớn nhất của Minh An, giúp anh thực hiện tác phẩm dự thi lần này.

Sau hai tháng miệt mài, nhóm Minh An đã hoàn thiện sản phẩm dự thi. Ngày trao giải ở Philippines, Minh An và Văn Huy vui mừng khi biết được “đứa con tinh thần” của mình đã xuất sắc vượt qua những tác phẩm của bạn bè quốc tế, giành được giải Vàng ở mục Student Competition (Tạm dịch: Hạng mục thi đấu dành cho sinh viên). Chiếc Huy chương Vàng là phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực không ngừng của chàng trai trẻ Danh Minh An và cộng sự.

Động lực để đi xa hơn

Tâm sự về lý do khiến anh tham gia nhiều cuộc thi kiến trúc, Minh An cho rằng, phần lớn nhờ vào tính cách thích hoạt động và sự năng nổ của mình. “Từ năm thứ nhất, mình đã tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội. Mình đã gặp gỡ nhiều người và được họ truyền cảm hứng rất nhiều”. Ngoài sự năng nổ, khi tham gia các cuộc thi, anh luôn xác định mình cần làm gì, để kiên trì theo đuổi mục tiêu đặt ra.

Việc tham gia các cuộc thi quốc tế cũng giúp Minh An nhận thấy sự khác biệt giữa bài thi của sinh viên Việt Nam và sinh viên các nước khác. Minh An chia sẻ: “Mình thấy các bạn sinh viên ngành Kiến trúc tại Việt Nam đã rất chỉn chu trong tác phẩm của mình, không kém cạnh gì bạn bè quốc tế”.

Tuy nhiên, theo Minh An, nhiều bạn còn chưa tự tin để dự thi các cuộc thi quốc tế vì lo sợ thiếu kinh nghiệm, đặt nặng giải thưởng. Minh An dành lời khuyên cho các bạn sinh viên “hãy tham gia để trải nghiệm”, vì đó vừa là cơ hội, vừa là môi trường thích hợp để các bạn thể hiện năng. Theo anh, việc có giải hay không đôi khi còn là cái duyên. Do vậy, Minh An mong rằng, các bạn trẻ đừng đặt quá nhiều áp lực mà hãy làm hết khả năng của mình. “Những trải nghiệm, kiến thức mà các bạn tiếp thu được sẽ là động lực giúp các bạn đi xa hơn”, anh bộc bạch.

Một yếu tố có thể là “rào cản” ngăn nhiều bạn sinh viên đăng ký các cuộc thi quốc tế, đó là vấn đề kinh phí. Chia sẻ về việc này, Minh An đồng cảm vì anh cũng đã chi nhiều khoản để dự thi cũng như tham gia đầy đủ các chuỗi sự kiện của một cuộc thi quốc tế. Tuy nhiên, vẫn có những cuộc thi miễn phí và hỗ trợ hoàn toàn các chi phí sau khi đoạt giải thưởng của cuộc thi đó. Sau cùng, Minh An cảm thấy thành quả đạt được hoàn toàn xứng đáng với công sức và tiền bạc mà anh bỏ ra.

Danh Minh An cho biết, anh đang chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp và tìm kiếm những cuộc thi kiến trúc cả trong và ngoài nước trong thời gian tới. Bên cạnh đó, anh cũng trau dồi vốn tiếng Anh để trở nên tự tin khi giao tiếp với bạn bè quốc tế.

"ARCASIA AWARDS" là giải thưởng về kiến trúc được tổ chức bởi Hiệp hội Kiến trúc sư châu Á. Giải thưởng được tổ chức nhằm ghi nhận và khen thưởng các tác phẩm kiến trúc tiêu biểu, từ đó nâng cao nhận thức về vai trò kiến trúc sư trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Các tác phẩm đoạt giải trong khuôn khổ cuộc thi ARCASIA là những công trình đưa ra những giải pháp kiến trúc mới, tác động tích cực đến môi trường sống của con người và tôn vinh các giá trị, bản sắc của dân tộc.