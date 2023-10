'Striped Project': Các bạn trẻ hành động vì môi trường

SVVN - Nhận thức được tình trạng sử dụng giấy và tài nguyên gỗ hoang phí, 'Striped Project' được thành lập nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc tiết kiệm giấy, bảo vệ môi trường.

Tử tế với môi trường

'Striped Project' là dự án về môi trường, do các bạn trẻ trên địa bàn TP. Hà Nội thành lập và hoạt động từ năm 2015.

Với các chuỗi sự kiện thường niên như: “Striped Tour”, “Lượm Đây”, “Giờ Phe” và “Ngày Tình nguyện”, trong suốt 9 mùa hoạt động, 'Striped Project' đã góp phần làm giảm thiểu lượng rác thải giấy, tăng cường nhận thức về bảo vệ môi trường cho học sinh và phụ huynh tại nhiều trường học. Đồng thời, giáo dục các bạn trẻ về cách tận dụng tài nguyên vật liệu có khả năng tái sử dụng như chai nhựa, túi ni lông, giấy vụn...

“Qua các hoạt động của 'Striped Project', tụi mình mong muốn góp phần làm giảm lượng rác giấy thải ra môi trường. Đồng thời, xây dựng thói quen tái chế, thay đổi nhận thức của các bạn trẻ về bảo vệ môi trường”, chị Trần Thái Uyên (trưởng Ban Tổ chức Striped Project) cho biết.

Nằm trong khuôn khổ dự án 'Striped Project', “Lượm Đây” là sự kiện thường niên nhằm thu gom giấy vụn, sách vở, chai lọ, quần áo đã qua sử dụng. Tiếp nối những mùa trước, vừa qua, sự kiện “Lượm Đây II”, với chủ đề "VAGARY" đã diễn ra thành công tại trường mầm non Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, vào ngày 30/9 và 1/10/2023, thu hút đông đảo sự tham gia của học sinh và người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chỉ trong hai ngày, các bạn trẻ trong dự án đã thu về được gần 2,7 tấn giấy và sách, truyện, 15.000 quần áo cũ, 50 kg chai lọ nhựa đã qua sử dụng. Những vật liệu này sẽ được các bạn trẻ tại Striped "biến hóa" thành những món quà ý nghĩa và xinh xắn cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong “Ngày Tình nguyện” - một chương trình thiện nguyện của dự án.

“Sau khi thu gom, tụi mình sẽ tiến hành phân loại đối với từng nguyên liệu. Ví dụ với giấy, tụi mình sẽ phân thành 2 loại là giấy dùng rồi và giấy chưa dùng. Những loại chưa dùng, tụi mình sẽ biến chúng thành một số đồ lưu niệm, đồ handmade bày bán tại hội chợ “Giờ Phe” để gây quỹ, mua đồ dùng học tập các em nhỏ trong chuyến đi “Ngày Tình nguyện”. Hoặc với sách, truyện, tụi mình cũng sẽ phân loại, lọc ra những cuốn sách, truyện nào còn mới, còn dùng được, giữ lại để làm quà tặng cho các em trong chuyến đi này”.

Trách nhiệm với cộng đồng

Song song với việc nâng cao nhận thức cho giới trẻ về tình trạng môi trường, đồng thời mang đến những kiến thức về việc tái chế vật liệu thừa vào những mục đích có lợi cho cá nhân, tập thể và xã hội, 'Striped Project' còn hướng tới việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ em bằng các hoạt động giáo dục và giải trí tại các điểm trường tiểu học, trường mầm non qua sự kiện “Striped Tour”.

Tại sự kiện, các bạn nhỏ sẽ có cơ hội tham gia những hoạt động lí thú, học được những kiến thức và kĩ năng thú vị về bảo vệ môi trường, đồng thời được gắn kết hơn với các bạn cùng lứa tuổi thông qua các trò chơi nhóm. Trên hết, các em còn có được cho mình hành trang quý báu trên hành trình “phủ xanh” Trái đất, hiểu biết thêm môi trường và về thế giới rộng lớn ngoài kia.

Được biết, “Striped Tour 2023”, được tổ chức vào tháng Bảy vừa qua, đã đến hai điểm trường mầm non gồm: Mầm non Vườn ươm Hạnh phúc và Mầm non Cây Sồi, thu hút hơn 100 em nhỏ tham dự. “Thông qua các hoạt động vui chơi, làm đồ handmade, tụi mình hi vọng các em nhỏ sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp và trải nghiệm mới lạ, giúp các em nhỏ hiểu được rằng, có thể tận dụng các vật liệu tái chế để làm ra những sản phẩm độc đáo và hữu ích. Bên cạnh đó, tụi mình còn muốn giáo dục các em về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, giúp các em hiểu rõ hơn về những vấn đề môi trường đang diễn ra ở Việt Nam và trên thế giới”, Thái Uyên chia sẻ.

Cũng theo Thái Uyên, trong tháng Mười Một, dự án sẽ tổ chức hội chợ "Giờ Phe" - một hoạt động nằm trong khuôn khổ của sự kiện “Ngày Tình nguyện”. Hội chợ sẽ bày bán những sản phẩm handmade, đồ lưu niệm... được "biến hóa" từ những nguyên, vật liệu đã qua sử dụng gom tại “Lượm Đây II”. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ hội chợ sẽ được các bạn trẻ dùng làm kinh phí, mua những món quà đặc biệt cho các em nhỏ vùng cao trong chuyến đi “Ngày Tình nguyện” vào cuối năm.