Nam sinh Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội chia sẻ về lý do chọn ngôi trường mình yêu thích

SVVN - Nguyễn Việt Anh (sinh năm 2005) đang theo học năm thứ hai Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), chuyên ngành Khoa học Vật liệu và Công nghệ Nano. Lý do Việt Anh chọn USTH vì ở đây sinh viên được quan tâm và khuyến khích thực hành, luôn được nhà trường động viên bằng cả vật chất lẫn tinh thần để đưa các dự án khoa học kỹ thuật ra thực tế, đặc biệt là đóng góp vào việc phát triển những giải pháp bền vững cho môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

Mình có động lực to lớn để nỗ lực cho một hành trình học tập và đạt được nhiều thành tích tại USTH. Mình đã giành Giải Nhất trong cuộc thi Innovation-Inspiration USTH 2023, nơi mình trình bày một dự án sáng tạo về ứng dụng công nghệ trong giáo dục. Ngoài ra, mình cũng đạt Giải Nhất trong cuộc thi Future Blue Innovation 2023, một cuộc thi tập trung vào các giải pháp bền vững cho môi trường.

Bên cạnh thành tích học tập, mình rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Mình đã tổ chức nhiều buổi workshop STEAM, nơi mình chia sẻ kiến thức và kỹ năng về lập trình, robotics và tư duy sáng tạo cho các bạn sinh viên. Những hoạt động này không chỉ giúp mình củng cố kiến thức mà còn tạo cơ hội cho mình phát triển kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo.

Mình đã có kinh nghiệm làm việc tại FabLab USTH với vai trò là chủ nhiệm, nơi mình phụ trách quản lý các hoạt động và sự kiện của lab. Đồng thời, mình là người sáng lập dự án GREENAQUA, một sáng kiến nhằm phát triển bộ kit xây dựng thuyền thu gom rác bằng A.I. Dự án này không chỉ khuyến khích sinh viên tham gia vào việc bảo vệ môi trường mà còn giúp họ áp dụng kiến thức kỹ thuật vào thực tiễn. Thêm vào đó, mình có tham gia dẫn chương trình liên quan tới đổi mới sáng tạo. Qua những công việc này, mình đã học được cách làm việc nhóm hiệu quả, tổ chức sự kiện, kỹ năng hùng biện trước đám đông và phát triển kỹ năng lãnh đạo.

Mình nhận thức rõ ràng việc tiếp cận giáo dục STEAM ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là đối với các bạn trẻ ở vùng nông thôn. Mình đã phải đối mặt với những khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu học tập, thiếu cơ sở vật chất và thiếu sự hỗ trợ từ gia đình.

Trước đây, họ hàng và nhiều người quen của mình thường đánh giá thấp những thành công của mình trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật khi mình còn học phổ thông, rằng hoạt động thực tế là không cần thiết, tập trung học tập và ôn luyện cho kỳ thi THPT nên là mục tiêu duy nhất. Tuy vậy, từ 2017, mình vẫn luôn duy trì các hoạt động học tập và nghiên cứu về STEM, đặc biệt sâu trong lĩnh vực vi mạch và robot.

Để vượt qua những trở ngại này, mình đã chủ động xin làm trợ lý cho các thầy giáo STEM để được học lỏm từ các thầy, ngoài ra mình tự hình thành cho mình thói quen tự nghiên cứu dựa vào các nguồn tài nguyên miễn phí trên mạng. Thêm vào đó, mình có một phương châm: “Dreams without goals are just dreams” mình luôn đặt mục tiêu ngắn hạn cho bản thân để đạt mục tiêu lớn hơn.

Ngoài ra, mình đã chủ động tham gia vào các hoạt động tình nguyện, tổ chức các buổi workshop STEAM và chia sẻ kiến thức với các bạn trẻ khác. Mình đã truyền cảm hứng cho hơn 2.400 sinh viên tham gia vào các chương trình tình nguyện STEAM, trong đó có 200 bạn đã tích cực đảm nhận vai trò lãnh đạo trong các hoạt động. Sau đó, chính nhờ cộng đồng mình cống hiến, họ chia sẻ những kiến thức họ biết cho mình và giúp đỡ khi mình gặp khó khăn khi triển khai các dự án.

Mình tin rằng một người trẻ cần tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng để sống có ích cho xã hội. Mình đã tham gia nhiều hoạt động như tổ chức các buổi hội thảo STEAM cho trẻ em mồ côi, giúp họ tiếp cận với giáo dục và phát triển kỹ năng. Mình cũng đã là đại sứ sinh viên cho tổ chức STEAM For VietNam, tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các chương trình giáo dục STEAM miễn phí tới cho học sinh Việt Nam. Tại nơi này, mình có cơ hội kết nối và chia sẻ đam mê về giáo dục STEAM với các bạn trẻ khác.

Những hoạt động này không chỉ giúp ích cho cộng đồng mà còn tạo ra một môi trường tích cực, khuyến khích các bạn trẻ khác tham gia và cống hiến cho xã hội. Mình hy vọng rằng những nỗ lực của mình sẽ góp phần tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng và khuyến khích nhiều bạn trẻ khác tham gia vào các hoạt động xã hội. Để nó thực sự lý tưởng nhất là khi mình dám hành động và nỗ lực không ngừng trong hành trình tuổi trẻ ấy. Hãy sống sao để mỗi thời khắc qua đi đều là ô cửa nhiệm màu chứ không phải cánh cổng thời gian vụt tắt.

