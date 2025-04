Nam sinh Trường Thuỷ lợi yêu thích ngành học công nghệ với lĩnh vực bảo mật thông tin

SVVN - Bùi Viết Nam được biết đến là Nam Vương Đại học Thủy lợi năm 2025 với nhiều hoạt động tích cực trong công tác tình nguyện. Chàng trai Hà Nội yêu thích công nghệ và có niềm đam mê đặc biệt với lĩnh vực bảo mật thông tin.

Với xu thế phát triển khoa học công nghệ hiện nay thì tính bảo mật càng được nhiều các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm, mong muốn có cơ hội tham gia vào các mô hình bảo mật dự án lớn và không ngừng cập nhật công thức để phù hợp với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ.

Bùi Viết Nam chọn học ngành An ninh mạng, Khoa Công nghệ Thông tin của Trường Đại Học Thủy Lợi với nguyện vọng trong tương lai sẽ trở thành một chuyên gia về mạng lưới, có thể đóng góp vào việc xây dựng và duy trì môi trường có tính an toàn cao cho các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.

Chàng trai chia sẻ: “Ngành học này cho mình kiến ​​thức chuyên môn về bảo mật hệ thống, mã hóa, kiểm tra xâm nhập (kiểm tra thâm nhập), rèn luyện sự tư duy logic, kỹ năng phân tích và xử lý tình huống trong môi trường ứng dụng cao.

Trong thời gian học đại học, Viết Nam đã rèn luyện bản thân tại một nhà hàng Nhật theo phong cách omakase với vai trò là đầu bếp phụ. Đây là sự ​​trải nghiệm về khả năng tập trung và tinh thần trách nhiệm ​trong công việc. “Ngoài ra, môi trường nhà hàng Nhật chuyên nghiệp, mình học được cách quản lý thời gian, phối hợp ăn ý với đồng đội trong bếp, cũng như rèn luyện tính kỷ luật – những kỹ năng rất cần thiết không chỉ trong nghề bếp mà còn ở bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả An ninh mạng. Công việc này giúp mình nhận ra rằng dù là ngành nào, sự chỉn chu, thái độ cầu tiến và tinh thần làm việc luôn là nền tảng quan trọng để phát triển bản thân.

Còn tại trường đại học mình được tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, hoạt động sự kiện như: Mùa hè xanh, Hiến máu nhân đạo,… Những trải nghiệm qua các hoạt động ấy đều giúp mình trưởng thành, biết cảm thông, chia sẻ và sống có trách nhiệm hơn với xã hội.” – Nam tâm sự

Tham gia nhiều lĩnh vực như vậy chàng trai có những lúc mệt mỏi, va vấp nhưng chính nó đã tạo nên Viết Nam của ngày hôm nay: Biết chiến đấu, chủ động và không dễ bỏ cuộc trước áp lực. "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau.” Câu nói này luôn nhắc nhở Viết Nam rằng dù giỏi đến đâu thì làm việc phải biết hợp tác, chia sẻ và cùng nhau phát triển mới là điều quan trọng. Đặc biệt trong lĩnh vực An ninh mạng – nơi mà tinh thần đồng đội luôn cần sự phối hợp ăn ý.

Giới trẻ hiện nay được tiếp cận với công nghệ thông tin đa dạng, đa chiều nhưng cũng là mối nguy về đánh cắp dữ liệu, lừa đảo công nghệ cao, hay việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích. Là một người trẻ học về An ninh mạng Viết Nam mong muốn mọi người – đặc biệt là giới trẻ – sẽ có ý thức hơn về việc bảo mật thông tin cá nhân, sử dụng Internet một cách an toàn và có trách nhiệm. Với những nguyên tắc an toàn của bản thân khi gặp tình huống, Viết Nam chia sẻ: “Không nên tin ngay mà cần xác minh; Không chia sẻ thông tin cá nhân công khai trên mạng; Sử dụng xác thực mạnh – mật khẩu tốt; Cập nhật hệ điều hành mới thường xuyên để tránh khai thác lỗ hổng bảo mật cũ; Trang bị kiến thức về các chiêu trò lừa đảo để không dính bẫy; Chọn lọc nội dung đọc và giới hạn thời gian online.”

Với niềm yêu thích lĩnh vực An ninh mạng, Viết Nam dự kiến tiếp tục trau dồi kiến thức thông qua các khoá học nâng cao, thi lấy chứng chỉ quốc tế như CEH, CompTIA Security+ hoặc OSCP; Chàng trai mong ước được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, để vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa đóng góp giá trị thực tế cho cộng đồng thông qua công việc của bản thân.

Ảnh: NVCC