Nam sinh trường Y đam mê, nhiệt huyết trong công tác Đoàn - Hội

SVVN - Đặng Lê Phú Quý đang là sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Nam sinh là gương mặt sinh viên ưu tú của trường, sở hữu thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động Đoàn - Hội.

Mong muốn trở thành “đóa hoa có hương và sắc”

Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường cấp hai, chàng trai trẻ đã ấp ủ trong mình ước mơ cháy bỏng được cống hiến hết mình cho cộng đồng. Hình ảnh về những tấm gương sáng, những câu chuyện truyền cảm hứng đến từ các bạn trẻ tình nguyện đã thôi thúc Quý không ngừng nỗ lực, cố gắng. Nam sinh sinh năm 2002 tin rằng mỗi cá nhân đều có thể tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội, và cậu muốn mình cũng trở thành một phần của những giá trị ấy.

“Đối với mình, mỗi khoảnh khắc hiện tại trôi qua đều đang trở thành quá khứ vô nghĩa nếu ta không sống và làm việc có mục đích rõ ràng. Mình luôn tự nhủ: "Một phút không có ý nghĩa là 60 giây vô ích." Không biết từ khi nào, nhưng có lẽ từ những năm cấp 2, mình đã hình thành ý nghĩ này khi được biết đến những “đóa hoa có hương và sắc” thông qua các câu chuyện đẹp trên truyền hình, báo chí, và mạng xã hội. Mình rất ngưỡng mộ họ và mong muốn bản thân cũng có thể mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng”, Quý bộc bạch.

Khi bước chân vào giảng đường đại học, cơ hội để Quý thể hiện bản thân càng trở nên rộng mở. Chàng trai say sưa tham gia vào các hoạt động của Đoàn - Hội, luôn sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ khó khăn và thử thách bản thân. Với anh chàng, mỗi giây phút được cống hiến là một niềm hạnh phúc. Trải qua 4 năm cống hiến tuổi trẻ trong màu áo xanh, nam sinh vinh dự được tín nhiệm trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

“Nhìn lại, mình nhận ra rằng lý do chính khiến mình tham gia Đoàn – Hội không chỉ là do ngẫu nhiên mà còn vì những người trong Đoàn – Hội đã “truyền lửa” rất hiệu quả, cùng với các chương trình được tổ chức đáp ứng nhu cầu của sinh viên và thu hút sự tham gia của họ. Bản thân mình luôn có chí cầu tiến và cần phát triển thêm nhiều kỹ năng, vì vậy, việc được biết và tham gia vào Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên là một vinh dự và may mắn đối với mình.”

Với niềm đam mê khám phá và sáng tạo không ngừng, Quý luôn chủ động tìm kiếm những cơ hội để rèn luyện bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ những hoạt động học thuật, sáng tạo đến các chương trình nâng cao kỹ năng, chàng trai trẻ đều tích cực tham gia. Đặc biệt, Quý luôn lấy tinh thần "Sinh viên 5 tốt" làm kim chỉ nam, phấn đấu trở thành một sinh viên toàn diện. Bên cạnh việc trau dồi kiến thức, nam sinh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thể thao, tình nguyện, nhằm không ngừng hoàn thiện bản thân và đóng góp cho cộng đồng.

Chuyến hành trình tuổi trẻ trong màu áo xanh đã đưa chàng trai đến những nơi chưa từng đến, tiếp xúc với những người chưa từng quen. Từng chặng đường đi qua đều ghi dấu trong trái tim Quý nhiều kỷ niệm khó quên. Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất trong quá trình hoạt động Đoàn - Hội là khi Quý tham gia Đội hình "Xuân ấm bên em" thuộc chiến dịch "Xuân Tình Nguyện 2022". Lần đầu tiên đảm nhận vai trò thành viên Ban Chỉ huy và phụ trách phần hậu cần, Quý đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, sự nhiệt tình và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau của các thành viên trong đội đã giúp Quý vượt qua thử thách và khó khăn.

Qua những trải nghiệm đó, Quý nhận ra rằng Đoàn - Hội không chỉ là một tổ chức mà còn là một gia đình. Tại đây, nam sinh luôn cảm nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ và truyền cảm hứng.

“Trong môi trường Đoàn – Hội, mình nhận ra những sáng kiến và hoạt động của mình luôn được đảm bảo và che chở từ những người đồng đội. Đó là bước đệm giúp mình bay cao với những ý tưởng và hiện thực hóa chúng.”

Cống hiến hết mình cho xã hội

Với Quý, công tác Đoàn - Hội không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm đam mê cháy bỏng. Nam sinh gen Z luôn tâm niệm rằng: "Làm công tác Đoàn - Hội nếu không có sự tìm tòi, học hỏi và sáng tạo thì phong trào sẽ không phát triển được". Chính vì vậy, không chỉ nhiệt huyết tham gia các hoạt động Đoàn, Quý còn tích cực trong việc ứng dụng những nghiên cứu, thành tựu khoa học kỹ thuật vào thực tiễn để đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Với mục tiêu xây dựng một Việt Nam an toàn và nghĩa tình, cùng với nhận thấy sự thiết yếu của sơ cấp cứu, Quý cùng đồng đội đã thành lập dự án Phổ cập kiến thức và kỹ năng Sơ cấp cứu VỰC từ tháng 06/2023. Dự án này đã xuất sắc đạt giải quán quân cuộc thi Sinh viên Việt Nam thế hệ mới 2023 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Ban Sản xuất các chương trình Giải trí (VTV3) tổ chức. Hiện nay, nhóm vẫn tiếp tục hoạt động dưới tên gọi “Trung tâm Phổ cập Kỹ năng Sơ cấp cứu Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh” (EFASC).

Từ một ý tưởng nhỏ, dự án VỰC đã nhanh chóng phát triển và đạt được nhiều thành tích đáng kể. Nhóm đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng như các buổi tập huấn, hội thảo, xây dựng ứng dụng, truyền thông trên mạng xã hội về sơ cứu... Nhờ những nỗ lực không ngừng, dự án đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Hiện nay, EFASC đã trở thành một trong những trung tâm phổ cập sơ cấp cứu uy tín do sinh viên thành lập và đang không ngừng mở rộng quy mô hoạt động.

Theo Quý, một trong những thách thức lớn nhất mà bản thân gặp phải trong quá trình hoạt động Đoàn - Hội là xây dựng và duy trì sự đoàn kết trong đội ngũ. Nam sinh nhận thấy rằng, thành công của mọi hoạt động đều bắt nguồn từ sự đồng lòng và thống nhất. Để đạt được điều này, Quý đã chủ động tạo ra những không gian để các thành viên chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Bên cạnh đó, việc xây dựng một hệ thống quy định rõ ràng và minh bạch cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo mọi người cùng hướng tới một mục tiêu chung.

Tuy nhiên, việc quản lý và điều phối một nhóm người có cá tính và suy nghĩ khác nhau không phải lúc nào cũng dễ dàng. Để giải quyết những mâu thuẫn và bất đồng, Quý luôn cố gắng lắng nghe ý kiến của mọi người, tạo ra một môi trường làm việc cởi mở và tôn trọng sự khác biệt. Bên cạnh đó, chàng trai trẻ cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, team building để tăng cường tinh thần đoàn kết và gắn bó giữa các thành viên.

Qua quá trình hoạt động, Quý nhận ra rằng, việc duy trì động lực và sự nhiệt huyết của các thành viên là vô cùng quan trọng. Để làm được điều này, nam sinh luôn cố gắng tạo ra những hoạt động mới mẻ, sáng tạo và phù hợp với sở thích của từng cá nhân. Bên cạnh đó, việc ghi nhận và khen thưởng những đóng góp của các thành viên cũng là một cách hiệu quả để thúc đẩy tinh thần làm việc.

“Vượt qua những khó khăn và thách thức này, mình đã học được nhiều bài học quý giá về sự hợp tác, lắng nghe và khả năng lãnh đạo. Điều quan trọng nhất là mình nhận ra rằng, khi chúng ta cùng nhau hướng về một mục tiêu chung, không có thử thách nào là không thể vượt qua”, chàng trai trẻ cho hay.

Với những trải nghiệm của bản thân trong môi trường Đoàn - Hội, Quý muốn gửi gắm một số lời khuyên đến các bạn trẻ có cùng niềm đam mê. Trước hết, đam mê và mục tiêu rõ ràng là yếu tố quan trọng để bạn có thể thành công trong mọi hoạt động. Bên cạnh đó, việc cân bằng giữa công việc, học tập, hoạt động xã hội và sức khỏe cũng rất quan trọng. Quý khuyến khích các bạn nên không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân, đồng thời luôn giữ vững tinh thần lạc quan và tích cực. Cuối cùng, Quý mong muốn các bạn sẽ trở thành những người có ích cho xã hội, truyền cảm hứng cho những người xung quanh.

“Mình muốn chia sẻ một câu nói mà mình được truyền cảm hứng rất lớn thông qua phát biểu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; nếu là chim hãy là chim bồ câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản”. Hy vọng câu nói này cũng truyền cảm hứng đến các bạn.”

Một số thành tích tiêu biểu của Phú Quý: Về học tập: - Đề tài khóa luận tốt nghiệp được hội đồng đánh giá cao. - Báo cáo viên trong Hội nghị giáo dục y học sinh viên toàn quốc năm 2023. - Báo cáo viên trong Hội nghị khoa học Vật lý trị liệu Việt Nam năm 2024. Về hoạt động Đoàn - Hội: - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. - Liên Chi hội Phó Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. - Trưởng Ban Điều hành Trung tâm Phổ cập Kỹ năng Sơ cấp cứu (EFASC). - Chủ nhiệm câu lạc bộ Sinh viên Nghiên cứu Khoa học, Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. - Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ Tình Nguyện, Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học. - Quán quân cuộc thi Sinh viên Việt Nam thế hệ mới 2023. - Có giải pháp “Thành lập Trung tâm Phổ cập kiến thức Sơ cấp cứu” đạt giải thưởng 9/1 năm học 2023 - 2024 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. - Nhận bằng khen của Bộ Giáo Dục năm 2023. - Là Ban Tổ chức của hơn 50 chương trình học thuật, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao từ cấp Khoa đến cấp Thành. - Là Ban Chỉ huy/Ban Tổ chức của nhiều chương trình tình nguyện như: Xuân Tình Nguyện, Mùa Hè Xanh, Tiếp Sức Mùa Thi,… - Nhận hơn 20 bằng khen, giấy khen về các hoạt động Đoàn - Hội từ cấp Khoa/Huyện đến cấp Trung ương. - Được tuyên dương danh hiệu “Blouse Trắng Làm Theo Lời Bác” cấp Trường liên tiếp 3 năm học. - Được tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Khoa và cấp Trường liên tiếp 3 năm học.

Ảnh: NVCC