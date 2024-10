Nam Sinh viên 5 tốt tiêu biểu Trường Đại học Tây Nguyên tỏa sáng từ ‘giảng đường đến biển đảo’

SVVN - Lê Quốc Tuấn, sinh viên năm 3 ngành Kinh doanh Thương mại Trường Đại học Tây Nguyên, là gương mặt tiêu biểu với tinh thần cầu tiến và nỗ lực không ngừng. Với vai trò Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên, Tuấn liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt, là một trong hai đại biểu của tỉnh Đắk Lắk tham gia chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc 2024". Những học bổng danh giá anh nhận được đã lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng sinh viên Tây Nguyên.

Vượt qua khó khăn để hiện thực hóa ước mơ

Quốc Tuấn sinh ra trong một gia đình thuần nông tại Đắk Lắk, với gia đình chỉ có hai thành viên là Tuấn và mẹ. Để anh có thể bước vào giảng đường đại học, mẹ đã phải cố gắng hết mình để trang trải mọi chi phí cho cuộc sống của Quốc Tuấn tại thành phố. Việc lựa chọn Trường Đại học Tây Nguyên – một ngôi trường trong tỉnh, cách nhà 50km cũng là cách giúp giảm bớt áp lực tài chính, đồng thời là động lực để nam sinh theo đuổi con đường học vấn.

Những ngày đầu, sự khác biệt về chi tiêu giữa nông thôn và thành phố khiến nam sinh gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên đến nay, Quốc Tuấn không hối tiếc về quyết định của mình. Chính tại Trường Đại học Tây Nguyên, anh đã học hỏi được nhiều điều bổ ích và gặp gỡ những giảng viên, anh chị đầy tài năng và nhiệt huyết, là nguồn cảm hứng lớn để bản thân anh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu.

Nam sinh cho biết, anh có thiên hướng với các môn khối tự nhiên, cùng niềm đam mê đặc biệt với môn văn trong khối xã hội. Ban đầu, anh rất yêu thích ngành Thương mại Điện tử, nhưng khi biết Trường Đại học Tây Nguyên không đào tạo chuyên ngành này, Quốc Tuấn đã quyết định chuyển hướng sang ngành Kinh doanh Thương mại. Lựa chọn này không chỉ xuất phát từ niềm hứng thú với kinh doanh, thương mại, mà còn từ mong muốn phát triển những kỹ năng thiết yếu như phân tích, giao tiếp và thương thuyết – hành trang quý giá cho những bước tiến xa trong tương lai của nam sinh.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Quốc Tuấn cho biết: “Ngành Kinh doanh Thương mại là một lĩnh vực thú vị, nơi kết hợp giữa kiến thức quản trị kinh doanh và hoạt động thương mại. Để thành công trong ngành này, người học cần có sự nhạy bén với thị trường và khả năng ra quyết định nhanh chóng. Ngoài ra, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề cũng rất quan trọng. Đặc biệt, kỹ năng giao tiếp và thương thuyết với đối tác, khách hàng là yếu tố quyết định giúp người học có thể vượt qua thách thức và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày nay”.

Tham gia là cánh cửa phát triển bản thân

Sau ba năm học tập tại trường, Quốc Tuấn đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong bản thân, không chỉ ở chuyên môn mà còn trong việc phát triển nhiều kỹ năng mềm quan trọng. Trong môi trường đại học, anh đã tham gia vào nhiều dự án nhóm và có cơ hội đảm nhận vai trò leader, giúp bản thân học cách phối hợp hiệu quả và cân bằng giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa.

Các cuộc thi không chỉ mang đến cho Quốc Tuấn kiến thức quý báu mà còn mở ra cơ hội phát triển tiềm năng cá nhân. Tham gia những hoạt động này đã giúp anh trở nên tự tin hơn trong việc thuyết trình và được giao nhiệm vụ làm MC cho một số chương trình – một bước ngoặt quan trọng trong hành trình trưởng thành của cậu. Quốc Tuấn cảm thấy mình đã dần vượt qua sự tự ti, biết lên tiếng và sử dụng tiếng nói của mình để bảo vệ bản thân, từ đó phát triển toàn diện hơn.

Chia sẻ về hành trình phấn đấu của mình, nam sinh cho biết: “Mình luôn tự nhủ rằng nếu chuẩn bị tốt, khi cơ hội đến mình sẽ không bỏ lỡ". Với anh, sự chuẩn bị không chỉ là nền tảng kiến thức vững chắc mà còn là bản lĩnh kiên trì, biết phát huy thế mạnh và khắc phục điểm yếu. Trong các môn chuyên ngành, anh luôn cố gắng đạt kết quả cao, nhưng vẫn thấy điểm yếu lớn nhất là ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. "Mình đang nỗ lực mỗi ngày để cải thiện kỹ năng này, chuẩn bị hành trang tốt nhất cho tương lai”, Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Khẳng định tài năng với loạt thành tích ấn tượng

Với những nỗ lực không ngừng trong học tập và rèn luyện, Quốc Tuấn đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu tại Trường Đại học Tây Nguyên. Điển hình, anh là một trong 06 sinh viên xuất sắc đại diện nhà trường tham dự chương trình "Đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh và thanh niên tỉnh Đắk Lắk" năm 2023, một cơ hội khẳng định năng lực và tiếng nói của tuổi trẻ nhà trường.

Trong suốt ba kỳ học liên tiếp, Quốc Tuấn duy trì điểm số xuất sắc, nhận được học bổng khuyến khích học tập loại A cho năm học 2023 - 2024. Bên cạnh đó, anh còn vinh dự nhận học bổng "Ước Mơ Cho Em" do Quỹ Xã Hội Bảo An phối hợp cùng Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh trao tặng và học bổng "Tây Nguyên Xanh" từ Đoàn Thanh niên, cùng học bổng Khuyến học của Khoa Kinh tế do cựu sinh viên hỗ trợ. Những học bổng này là minh chứng cho sự cố gắng của nam sinh khi vượt qua mọi thử thách trong học tập.

Bên cạnh đó, Quốc Tuấn còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Anh là thành viên nhóm nghiên cứu đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng tới sự tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên”, góp phần giúp nhà trường hiểu rõ hơn về động lực và trở ngại mà sinh viên gặp phải trong hoạt động nghiên cứu.

Với cương vị là Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên và thành viên Ban Chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt, Quốc Tuấn đã khẳng định vai trò tích cực trong hoạt động Đoàn - Hội, gắn bó với phong trào sinh viên ngay từ những ngày đầu bước chân vào trường. Với Tuấn, tham gia Đoàn - Hội không chỉ là dịp giao lưu, trải nghiệm mà còn là cơ hội để học hỏi những kỹ năng thực tiễn về hội nhập, thiết kế và làm việc nhóm. Anh luôn chọn lựa những chương trình có ý nghĩa để vừa nâng cao bản thân vừa sử dụng thời gian rảnh một cách hiệu quả và tích cực.

Đặc biệt, Quốc Tuấn rất tâm huyết với các hoạt động tình nguyện. Dù chưa có nhiều nguồn lực, anh vẫn mong muốn đóng góp sức trẻ vào những chương trình thiện nguyện, mang tình yêu thương và sự hỗ trợ đến những cộng đồng cần giúp đỡ. “Mình hy vọng rằng qua những đóng góp nhỏ của bản thân, các em nhỏ ở vùng khó khăn sẽ cảm thấy được quan tâm và không bị bỏ lại phía sau”, Quốc Tuấn chia sẻ.

Danh hiệu Sinh viên 5 tốt — một danh hiệu danh giá mà nhiều sinh viên đều mong muốn đạt được, chia sẻ về hành trình đạt danh hiệu này, Quốc Tuấn cho biết: “Ngay từ khi tham gia CLB Sinh viên 5 tốt, mình đã có cơ hội học hỏi nhiều điều, được gặp gỡ các anh chị tài năng và giàu kinh nghiệm. Đối với mình, danh hiệu này là biểu tượng cho sự phát triển toàn diện của sinh viên thông qua năm tiêu chí: Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt, và Hội nhập tốt.”

Trong suốt hai năm liên tiếp, anh vinh dự đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh vào các năm học 2022-2023 và 2023-2024. Trong hai năm học còn lại, Quốc Tuấn đặt mục tiêu phấn đấu để đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, hy vọng trở thành một tấm gương lan tỏa điều tức cực cho các bạn sinh viên cùng phát triển.

Lan tỏa những điều tích cực đến với cộng đồng

Quốc Tuấn vô cùng tự hào khi được vinh dự là một trong hai đại biểu đại diện tỉnh Đắk Lắk tham dự chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc 2024”. Qua chương trình, anh đã có cơ hội quý báu để gặp gỡ và giao lưu cùng 156 sinh viên ưu tú từ khắp mọi miền đất nước, cùng sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ với các chiến sĩ Trung đoàn 152. Những trải nghiệm thực tế đã giúp anh thêm thấu hiểu lịch sử hào hùng của dân tộc, thấy được sự gian khó và lòng kiên trung của người dân trên các xã đảo, cũng như tinh thần hy sinh của các chiến sĩ đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền nơi cuối cùng của Tổ quốc.

Quốc Tuấn cho biết, chương trình không chỉ cung cấp kiến thức sâu sắc về chủ quyền biển đảo mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Đây cũng là dịp để anh được học hỏi, trải nghiệm và thấu hiểu thêm về tinh thần đồng đội từ những bạn đồng hành. “Chúng mình đã cùng nhau học hỏi, trải nghiệm, và chia sẻ – đó là những kỷ niệm và giá trị quý báu sẽ mãi ở lại”, Quốc Tuấn bày tỏ.

Nam sinh cho biết, trong thời gian tới, anh sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân, không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn mà còn cả các kỹ năng giao tiếp và hòa nhập xã hội. Quốc Tuấn khao khát trở thành một người có đủ tài năng và tiềm lực, từ đó có thể lan tỏa những điều tích cực đến với cộng đồng.

“Đặc biệt, mình rất muốn giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực cho họ trong hành trình đến trường”, anh nói. Quốc Tuấn mong muốn xây dựng một môi trường đoàn kết và yêu thương, nơi mà không ai bị bỏ lại phía sau.

Với phương châm sống "điều gì đến phải đến, điều gì qua sẽ qua", Quốc Tuấn nhấn mạnh rằng mọi chuyện đều có quy luật của nó, và nếu gặp phải khó khăn hay nỗi buồn, theo thời gian, những điều ấy sẽ trôi qua nếu bản thân vẫn kiên trì nỗ lực phát triển từng ngày.

Anh tin rằng cuộc sống luôn có thăng trầm, và chính những trải nghiệm này giúp mình có thêm động lực để phấn đấu và đạt được mục tiêu. Quốc Tuấn hy vọng rằng, qua những nỗ lực của mình, anh sẽ góp phần tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và cộng đồng.

(Ảnh: NVCC)