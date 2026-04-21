Nam sinh xứ Huế biến những chông chênh tuổi 20 thành điểm tựa truyền cảm hứng

SVO - Trần Đức Anh Sơn (sinh năm 2002), sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, đang tự tay vẽ lại quỹ đạo thanh xuân của mình khi dũng cảm rẽ hướng từ ngành Y sang lĩnh vực Kinh tế. Khước từ sự an bài để dấn thân vào những thử thách mới, nam sinh Gen Z không chỉ khẳng định năng lực qua vai trò thủ lĩnh phong trào mà còn vươn lên trở thành một nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Cú rẽ hướng bỏ Y chọn Kinh tế là bước ngoặt đầu tiên để Trần Đức Anh Sơn tự quyết định quỹ đạo tương lai.

Khước từ kỳ vọng để đi tìm lời giải cho chính mình

Không phải ai cũng đủ can đảm để từ bỏ một con đường vốn được mặc định là ổn định và danh giá. Với Trần Đức Anh Sơn, quyết định dừng bước trước cánh cửa ngành Y để theo đuổi lĩnh vực Kinh tế là một cuộc đấu tranh nội tâm đầy cam go. Dám bước ra khỏi vùng kỳ vọng của gia đình, Sơn hiểu rằng cách duy nhất để chứng minh quyết định bỏ Y chọn Kinh tế không phải là sự bốc đồng tuổi trẻ, chính là lao vào hành động và tự tạo ra giá trị thực tế.

Lựa chọn môi trường Kinh tế, nam sinh 2002 bắt đầu hành trình tự bồi đắp kiến thức và tích lũy trải nghiệm thực chiến.

Không để bản thân chìm trong sự hoang mang của những ngày đầu rẽ hướng, Sơn bắt đầu từ những viên gạch nhỏ nhất, tham gia Câu lạc bộ, dấn thân vào các dự án sinh viên và xông xáo trong các sự kiện cộng đồng. Từ một thành viên mẫn cán, tố chất lãnh đạo đã đưa cậu vươn lên vị trí Chủ nhiệm Câu lạc bộ DUE Marketer (giai đoạn 2023 - 2024). Tại đây, Sơn ghi dấu ấn đậm nét khi trở thành người khởi xướng Marketing Battleground, sân chơi học thuật giải quyết tình huống thường niên đầu tiên dành cho sinh viên đam mê Marketing tại Đà Nẵng.

Không gói gọn bản thân trong các sân chơi học thuật, sự nhạy bén của chàng trai 2002 còn được thể hiện qua các dự án xã hội. Cậu đảm nhận vai trò Trưởng Ban Tổ chức dự án Xé Răng Dán Rứa, một không gian triển lãm nghệ thuật độc đáo nhằm lan tỏa góc nhìn sống tích cực cho Gen Z. Đồng thời, sự góp sức của Sơn trong ban tổ chức dự án cộng đồng Cộng 2024 đã mang về các giải thưởng uy tín như “9/1” và “Cánh chim Ươm mầm” những bảo chứng tự hào cho năng lực quản trị dự án của giới sinh viên.

Từ một sinh viên rẽ ngang, Anh Sơn vươn lên trở thành thủ lĩnh phong trào và Chủ nhiệm CLB DUE Marketer.

Trải nghiệm để thấu hiểu và định vị bản sắc

Với Anh Sơn, giảng đường hay câu lạc bộ không phải là nơi duy nhất để học hỏi. Cậu chọn những chuyến đi như một phương thức để mở rộng thế giới quan và đối thoại với chính mình. Mỗi vùng đất mới, mỗi nền văn hóa được tiếp xúc đều trở thành chất liệu để Sơn bồi đắp tư duy. “Sau mỗi chuyến đi, mình thường hiểu thêm một chút về bản thân, rằng mình thích gì, mình hợp với môi trường nào, và mình muốn sống như thế nào”, Sơn chia sẻ. Chính tinh thần xê dịch và khát khao quan sát ấy đã giúp cậu định hình nên một lăng kính sống đa chiều, tạo nền tảng vững chắc cho con đường kết nối cộng đồng sau này.

Những chuyến du lịch khám phá không chỉ là phút giây thư giãn mà còn là cách để Sơn bồi đắp nhân sinh quan.

Khi những chông chênh cá nhân trở thành điểm tựa cho cộng đồng

Sở hữu một hành trình đầy những nút thắt và sự mạnh dạn thử sai, Anh Sơn quyết định biến câu chuyện cá nhân thành động lực cho người khác. Cậu rẽ hướng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung và nhanh chóng xây dựng được một cộng đồng gần 30.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Không chọn cách xây dựng vỏ bọc của một chuyên gia hào nhoáng, nội dung của Sơn chạm đến khán giả bằng sự chân thật, từ những áp lực học tập, khó khăn khi làm dự án, đến những hoang mang định hướng mà bất kỳ người trẻ nào cũng từng nếm trải.

Nhìn lại quyết định dấn thân của mình, Sơn chia sẻ đầy tâm huyết: “Mình chỉ có 4 năm để làm những điều đặc biệt mà một sinh viên có thể làm. Nếu không thử, có thể sau này mình sẽ không còn cơ hội để trải nghiệm những điều đó theo cách trọn vẹn như vậy nữa”. Càng chia sẻ, Sơn càng nhận ra tiếng nói của mình có sức nặng để xoa dịu những tâm hồn đồng điệu. “Có những điều mình từng tự mày mò, từng loay hoay rất lâu mới hiểu. Khi chia sẻ lại, mình nhận ra có nhiều bạn cũng đang ở đúng giai đoạn đó. Nếu những gì mình nói giúp họ đỡ hoang mang hơn một chút thì mình thấy rất đáng”, Sơn tâm sự. Với sự bền bỉ trong việc gieo mầm những giá trị tích cực đã mang lại cho Anh Sơn một danh hiệu hoàn toàn xứng đáng “Đại sứ sinh viên Samsung Galaxy Campus Friends All Star 2026”. Đây không chỉ là một bệ phóng truyền thông, mà còn là sự công nhận cho tầm ảnh hưởng thực tế của chàng trai xứ Huế trên không gian số.

Vai trò Đại sứ Galaxy Campus Friends All Star 2026 là minh chứng cho sức ảnh hưởng và nỗ lực bền bỉ của Anh Sơn.

Trải qua một hành trình dài đi từ sự hoài nghi đến lúc tự tay vẽ lại vạch xuất phát, Trần Đức Anh Sơn đã tìm thấy phương trình hoàn hảo cho thanh xuân của mình. “Những năm tháng đôi mươi không chỉ để học, mà còn để trải nghiệm hết mình. Khi mình vừa học một cách nghiêm túc, vừa sống đủ đầy với những trải nghiệm, mọi thứ sẽ tự cân bằng và mở ra theo cách rất tự nhiên. Có thể mình chưa thấy kết quả ngay, nhưng nếu cứ tiếp tục, mình sẽ dần gặp được những cơ hội phù hợp, những người tử tế và những hành trình mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới”, Anh Sơn tâm sự.